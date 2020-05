Chytrá karanténa ode dneška patří pod resort zdravotnictví

Praha - Projekt takzvané chytré karantény ode dneška formálně náleží pod ministerstvo zdravotnictví. Vláda dnes schválila začlenění projektu do struktury resortu a plán, jak ji dále rozvíjet, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dosud chytrou karanténu vedl 90členný centrální řídící tým zřízený pod armádou jako poradní orgán vlády vedený náměstkem Romanem Prymulou.

Prvním cílem projektu chytrá karanténa bylo zrychlit a zautomatizovat dohledání kontaktů každého nakaženého, případně místo jeho nákazy. Jde o rozhovor, který vede s nakaženým pracovník krajské hygienické stanice. Nově například může údaje od pacienta při telefonátu rovnou zanášet do informačního systému. Pomocí může být i takzvaná vzpomínková mapa pohybu za poslední dva týdny, která vznikne po souhlasu nakaženého z dat z jeho mobilu a bankovních karet. Za šest hodin se pak data smažou. Na rozdíl od sdílení dat z mobilů je rozhovor s hygienikem ze zákona povinný, lidé musí říct, s kým se setkali.

První část projektu se tak zaměřovala zejména na komunikaci a předávání dat mezi hygienickými stanicemi, nemocnicemi nebo laboratořemi testujícími na covid-19. Všechny složky měly také pravidelně ohlašovat data, která se každý den vyhodnocovala. Cílem bylo najít všechny rizikové kontakty nakaženého do tří dnů, poslat je do karantény a postupně otestovat.

Druhá fáze projektu, takzvaná Chytrá karatnéna 2.0, počítá podle slov premiéra Andreje Babiše (ANO) ze začátku května se zapojením dalších součástí, například mobilní aplikace eRouška nebo dobrovolného sledování pohybu aplikací Mapy.cz. Technické řešení druhé části chytré karantény má ministerstvo zdravotnictví připravit ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

Nová podoba projektu by měla letos vyjít zhruba na 200 milionů korun, řekl v neděli v České televizi Vojtěch. Zahrnuty jsou v tom náklady na informační technologie a na nové pracovníky, kteří by měli nastoupit do nového odboru ministerstva a na všech 14 hygienických stanic. Dohromady by mělo jít o více než 150 nových pracovníků. Na ministerstvu také podle Vojtěcha vznikne speciální odbor, který bude řešit kromě aktuální epidemie nového koronaviru i další hrozby pro veřejné zdraví. Chytré karanténě se v něm bude věnovat 17 lidí a celý projekt bude mít pod sebou hlavní hygienik.