Chytrá karanténa má podle výrobce termokamer smysl, musí být ale kvalitní

Praha - Takzvaná chytrá karanténa má smysl v boji proti pandemii koronaviru, musí se ale udělat kvalitně. Zkušenosti například z Jižní Koreje nebo Thajska ukazují, že se dá řádově během dvou týdnů šíření nákazy radikálně omezit. V rozhovoru s ČTK to řekl jednatel pražské společnosti Workswell Jan Sova. Firma se specializuje na výrobu termokamer pro měření teploty, které dlouhodobě nabízí českému státu a dalším institucím pro boj s nemocí COVID-19. Od začátku šíření nákazy firma zaznamenala abnormální poptávku především z asijských států.

"Například v Jižní Koreji to funguje tak, že lidem třeba i třicetkrát za den bezdotykově změří teplotu, když jsou venku. To znamená, když jdou z domu, když opouštějí čtvrť, když jdou do metra nebo do obchodu. Měření teploty je tam prostě v první linii. V druhé linii dělají levné protivirové testy, a teprve poté, pokud má člověk příznaky, mu dělají testy na COVID-19. Testy na nemoc tak šetří a velice specificky je cílí - to je jejich chytrá karanténa," řekl ČTK Sova.

V Jižní Koreji se podle agentury DPA denní nárůst nakažených novým koronavirem v posledních dnech ustálil okolo stovky případů. Celkem se tam nakazilo asi 10.000 lidí, zhruba 200 zemřelo. Odborníci upozorňují na to, že zemi se daří šíření nákazy brzdit, byť nepřikročila k restriktivním opatřením typu všeobecné karantény. "Tyto poznatky se snažíme předat i do České republiky, bohužel zatím celkem bezúspěšně," uvedl Sova.

Asijské státy podle něj při současné pandemii využily poznatky z podobných onemocnění SARS nebo MERS, které je postihly v minulosti. "Už od začátku roku jsme nejrůznější instituce včetně ministerstva zdravotnictví upozorňovali na zvýšení zájem o naše produkty z Asie - de facto nás vykoupili. Po bitvě je každý generál, ale je to něco, co už tehdy mohla Evropa přebrat a mohlo se předejít ztrátám na životech. Kdyby byl zájem, minimálně jsme mohli zaškolit terénní pracovníky, ale i dodat potřebné přístroje," podotkl Sova.

Firma Workswell z pražské Liboce funguje od roku 2010. Byla založena spolužáky z ČVUT, ke kterým se nedlouho poté se připojil další společník Adam Švestka. Na výrobě se podílí až 45 lidí, v současnosti firma vyrábí desítky termokamer denně. "Je to hodinářská práce. Tenhle obor opravdu nefunguje tak, že někdo řekne - chci 500 kusů a někdo má na skladě 500 kusů. Proto jsme se ozývali tak dopředu," uvedl Sova. Společnost podle něj například odebírá americké senzory, které má za nejlepší na trhu, s daleko lepší schopností zaostření, než mají například čínské produkty.

Cena termokamery se pohybuje v řádu vyšších jednotek tisíců eur, uvedl. V podobné velikosti a kvalitě jako Workswell podle něj vyrábí termokamery v Evropě už jen dvě společnosti v Německu a jedna ve Švédsku, které se však nespecializují na systém pro vyhodnocení horečnatých stavů. "Jde o rozlišení, citlivost, přesnost nebo kalibraci," řekl Sova. Firma podle něj v posledních době zaznamenává zvýšenou poptávku také z Česka. "Jedná se o desítky poptávek ze strany téměř výlučně soukromých firem," dodal.

Společnost Workswell v minulých dnech na twitteru poukázala na to, že přesto, že na situaci a svoji nabídku od poloviny ledna upozorňuje stát, ten koupil 500 termokamer do nemocnic z Číny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to ve středu odmítl s tím, že objednávka byla ze Švýcarska.

"Upřímně, pracuji v termografii asi deset let a o žádném výrobci ze Švýcarska, který se na tuto problematiku specializuje, nevím. Ale samozřejmě se mohu mýlit a rád se poučím," reagoval na twitteru druhý z jednatelů Workswellu Adam Švestka. Firma dnes ČTK sdělila, že po komunikaci na sociálních sítích se jí ozval premiér Andrej Babiš (ANO). "V současné době už má vláda naší nabídku a jednáme o vzájemné spolupráci," uvedla.

V Česku se takzvaná chytrá karanténa testuje v Jihomoravském kraji. Je založena na zmapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. S širším využitím termokamer se podle dostupných informací nepočítá. Někteří odborníci upozorňují, že deset až čtyřicet procent nakažených nemocí COVID-19 nemá žádné příznaky včetně zvýšené teploty nebo jen velmi mírné.