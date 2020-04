Chytrá karanténa dle části hygieniků hledání nemocných neurychlí

Praha - Systém chytré karantény je účinný, pokud přibývají stovky nakažených. Při nízkých počtech případů dohledání nemocných a jejich kontaktů neurychluje. V otevřeném dopise vládě a poslancům to uvedlo šest desítek epidemiologů a hygieniků z krajských hygienických stanic a některých zdravotnických institucí. Ohradili se proti tomu, že by chtěli být "zadržovatelem pokroku". Systém chytré karantény se v Česku spustí 1. května. Podle záměru by měl urychlit vyhledávání nakažených a umožnit rychlejší návrat izolace.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) hygienikům chytrá karanténa "trošku vadí". Nejspíš to vnímají tak, jako by jejich dosavadní metody nebyly chytré. Babiš tak zareagoval na dopis. "Máme velice chytré hygieniky, děkuji všem. Chytrá karanténa je IT systém, tak se to jen nazvalo," řekl v České televizi premiér.

V systému chytré karantény by experti měli využívat takzvané paměťové mapy. Sestavily by se z dat o použití mobilu od operátorů a o platbách kartou od bank, a to se souhlasem pacienta. Informace bude možné získat i z aplikace v mobilu eRouška, která si pamatuje ostatní telefony v blízkosti s touto aplikací. Údaje by si měli hygienici, laboratoře a odběrová místa vyměňovat přes webovou aplikaci.

Chytrá karanténa se začala testovat v Jihomoravském kraji, přidávaly se další regiony. Podle pisatelek a pisatelů otevřeného dopisu zkušenosti ukazují, že systém nevede k urychlení vyhledání nemocných a jejich kontaktů. Nástroje chytré karantény by pomohly tehdy, kdyby denně přibývaly stovky nemocných. "Při současných počtech případů naopak systém snižuje kvalitu epidemiologického šetření a ve svém důsledku i zhoršuje související dopady epidemie," míní autoři a autorky dopisu.

Podle nich výsledky nepřináší chytrá karanténa, ale kvalifikovaná a vyčerpávající práce epidemiologů a hygieniků. Ti od počátku v co nejkratším čase nemocné a jejich kontakty dohledávají, cíleně je pak testovali. "Naprostá většina nemocných je dnes izolována do 24 hodin po vyslovení podezření na onemocnění, obdobně rychle jsou podchyceny epidemiologicky významné úzké kontakty nemocných," stojí v dopise. Podle něj k omezení počtu případů kromě plošných omezení vedla i práce expertů a je riskantní nahrazovat fungující systém jiným.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula připustil, že zavádění některých nových systémů pro spuštění chytré karantény nešlo v krajských hygienických stanicích úplně snadno. "Po pilotním projektu se ukázalo, že není v lidských silách se naučit ty systémy využívat rychle tak, aby byly efektivně využívány," uvedl nedávno Prymula.

Autoři a autorky dopisu se ohradili proti tomu, že by byli "zadržovatelem pokroku". Podle nich je jejich obraz zkreslený. Vadí jim, že ho přebírají média a někteří politici.