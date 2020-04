Chytrá karanténa by dnes měla podle Prymuly používat první mapy

Praha - První paměťové mapy z dat mobilních operátorů jako součást chytré karantény by se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly měly začít používat dnes. Jejich využívání podle něj vázlo na smluvních vztazích mezi subjekty, které data využívají. Nový systém vyhledávání nakažených lidí, takzvaná chytrá karanténa, se na jihu Moravy testuje dva týdny, podle Prymuly se ukázala řada drobných problémů i některých větších. Řekl to novinářům. Podle něj platí, že plošně bude chytrá karanténa nasazena po Velikonocích.

"Pravdou je, že do včerejška (úterý) se neuskutečnilo využití paměťové mapy, která vázla na smluvních vztazích a poskytování dat mezi jednotlivými subjekty, protože je řada subjektů, které s nimi musí pracovat. Dnes už by měla být používána," uvedl Prymula. Mobilní operátoři dnes informovali, že zatím žádné požadavky na poskytnutí dat od hygieniků nedostali.

Chytrá karanténa umožňuje po souhlasu nakaženého využít data o pohybu jeho mobilního telefonu za posledních pět dní k vytvoření vzpomínkové mapy míst, kde se pohyboval. Má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl, s kým se mohl potkat, a je ho tedy třeba otestovat. Do tří dnů by pak hygienici měli všechny rizikové kontakty poslat do karantény. Na test budou moci dorazit zhruba za další dva dny vlastním autem na odběrové místo nebo k nim dorazí výjezdový tým.

Problematická byla podle Prymuly komunikace mezi hygienickou službou a call centry, které obsluhují proškolení medici. Podle ředitele společnosti CleverMaps, která vzpomínkové mapy vytváří, Ondřeje Tomase, call centra uskutečnila ještě v březnu několik stovek hovorů za účelem získání souhlasu i trasování kontaktů. "Pak se kola zastavila s tím, ze je požadavek, aby trasovací hovory volali hygienici, a ne školení medici na call centru," dodal Tomas. Podle Prymuly se ale pracuje na nápravě, lidé si podle něj musí zvyknout pracovat na jiných technologiích, než na které byli zvyklí. "Systém se posiluje nově vyškolením asi 150 vojenských mediků, kteří budou nápomocni v jednotlivých centrech," dodal.

Armáda podle něj postavila 33 odběrových týmů, které posílí současnou síť pevných odběrových míst a sanitek, které jezdí do domovů. Má také manažerský software, který umožňuje řídit kapacity. "Tam, kde je přetlak, se vzorky odvezou třeba do jiné části republiky," dodal. Další nový program umožňuje sledovat vzorky od odběru až po automatické informování testovaného o výsledku.

Podle Prymuly i nadále platí, že se systém bude dál rozšiřovat. Mezi prvními regiony bude Praha a severní Morava, po Velikonocích už bude všude, byť se jednotlivé složky chytré karantény budou spouštět postupně. Nejdříve budou nasazeny armádní odběrové týmy.

Připravuje se také testování reprezentativního vzorku asi 17.000 lidí v Praze, Brně, na Olomoucku a na Litoměřicku. Dnes večer by podle předsedy Ústavu zdravotnických informací a statistiky měl být připraven design studie a do pondělí její protokol, protože všechna pracoviště musí postupovat metodicky stejně. "Ta studie bude úplně zásadní a nejhorší by bylo, kdyby byla odfláknutá a neřekla zodpovědně to, co má," řekl Dušek. Místa podle něj byla vybrána tak, aby měla různou "nálož" viru, v plánu je také testovat část pacientů v IKEM, což by podle Duška ukázalo výskyt u zranitelnější skupiny obyvatel.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zároveň tým složený z epidemiologů pod vedením Rastislava Maďara, vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, začíná připravovat plán postupných a kontrolovaných kroků návratu k běžnému životu.

"Asi ještě nějaký čas úplně běžný nebude, protože i když budeme ta opatření uvolňovat, tak vždy bude muset být mezi jednotlivými rozhodnutími určitý prostor, kdy se budeme dívat na data," uvedl Vojtěch. Už v pondělí mluvil o zhruba dvou týdnech. Opatření o rozestupech mezi lidmi, zvýšené hygieně a nošení roušek budou podle ministra zřejmě platit i v následujících týdnech a měsících. "Nemůžeme si dovolit udělat nějaký neuvážený krok, který by vedl k druhé vlně pandemie," dodal.