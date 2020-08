Chytrá bota miomove učí, jak správně běhat

Startup miomove vyvíjí chytrou vložku do bot neboli stélku pro sportovce. Překlenout fázi od vývoje prototypu na trh pomáhá firmě účast na amerických veletrzích s programem CzechDemo a spolupráce s mentorem CzechInvestu, bývalým ředitelem společnosti Nike ČR Petrem Janouškem.

Fotogalerie

Česká republika zažívá v posledních letech běžecký boom. Oblíbenému sportu nahrává i fakt, že se dá dělat prakticky kdekoliv a není k němu zapotřebí žádné speciální vybavení. Jedna věc však důležitá je – technika běhu. Ta může zásadním způsobem ovlivnit efektivitu sportu i zdravotní kondici jedince.

Unikátní zařízení pro běžce vyvíjí startup miomove, který založili Barbora Malaníková a Daniel Majc v roce 2017. Startup pracuje na chytré stélce, jejíž jedinečnost spočívá v tlakových senzorech umístěných po celé její ploše. Ty pak analyzují tlak v místě došlapu, který se běžci promítá v aplikaci na mobilním telefonu. V místech, kde má dotyčný nepřiměřený dopad, se vizuální chodidlo zbarví do červena.

„Zařízení slouží jako osobní trenér a fyzioterapeut v jednom. Dokáže upozornit na nerovnoměrné rozložení váhy těla nebo nevyrovnané těžiště, což jsou nejen pro běžce cenné informace, které nejsou běžným okem viditelné,“ vysvětluje zakladatel Daniel Majc. Na projektu spolupracuje vedle vývojářů aplikace i tým vědců z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V budoucnu má firma plány expandovat především na americký trh.

Cenné zkušenosti ze zámoří

V roce 2018 se firma účastnila veletrhu TechCrunch Disrupt v San Franciscu, v roce 2019 TechDay v New Yorku a v roce 2020 CES Las Vegas, a to díky projektu CzechDemo agentury CzechInvest. Vedle veletrhů se firma v roce 2019 zapojila do projektu CzechMatch v New Yorku, který je zaměřený na firmy uvažující o zahraniční expanzi. „Zkušení američtí mentoři nás předem upozornili na úskalí místního trhu a zároveň nám radili, jak zde zaujmout. O náš produkt byl na veletrzích vždy velký zájem, jak u lidí, tak u světových firem, což nás kromě kontaktů i neskutečně motivovalo v další práci,“ říká spoluzakladatelka startupu Barbora Malaníková.

Odbornou přípravou startup procházel i v Česku. Díky poskytnutému mentoringu CzechInvestu firma začala spolupracovat s bývalým ředitelem Nike ČR Petrem Janouškem. „S Petrem jsme ladili každý nový prototyp a ohlasy jsou stále větší. Zároveň nám radil s prodejní strategií a marketingem. Nejprve jsme chtěli jít s produktem na trh a prodávat jej zákazníkům. S postupem času však přicházíme na to, že je pro malou firmu, kterou tvoří jen úzký tým lidí, strategičtější technologii prodat a pracovat na dalších alternativách produktu, například ve zdravotnictví či výrobě,“ dodává Malaníková.

Hledá se vhodný partner

V roce 2019 firma vyhrála Vodafone Nápad roku 2019, kde porazila 174 jiných projektů. S podporou CzechInvestu se také účastnila mezinárodní soutěže Creative Business Cup v Kodani, kam postoupila po výhře v českém národní kole v roce 2018. Podle Malaníkové jsou to právě vítězství, která jí i Majcovi dávají pozitivní a motivační zpětnou vazbu o produktu, jehož uvedení na trh je finančně i časově náročné. Účast na velkých akcích je pak efektivní cesta, jak o sobě dát vědět potenciálním investorům, partnerům i veřejnosti.

Firma nyní pracuje na dokončení aplikace a vybírá si ke spolupráci vhodného partnera. Proto se rozhodla zapojit i do projektu CzechStarter agentury CzechInvest, kde chce startup pokračovat dalších sedm měsíců s mentoringem Petra Janouška. Nabízejí se i další příležitosti využití technologie, a to například spolupráce s podniky, kde se lidé pohybují mezi stroji a vizualizace pohybu pracovníka může bránit kolizím.

Možnosti se otevírají ve zdravotnictví. „Naše technologie se dá umístit prakticky kamkoliv, kde je třeba měřit tlak nebo tah. Mohla by posloužit například rodičům, aby podchytila správný vývoj chodidel u dětí, nebo pacientům s cukrovkou či po mozkové mrtvici, kteří se v mnoha případech musí znovu učit chodit,“ uzavírá Majc.