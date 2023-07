Chytila těšilo, že dal první gól hned při premiéře, v hledišti měl i prarodiče

Praha - Fotbalista Mojmír Chytil si pochvaloval, že se premiérového gólu v dresu Slavie dočkal hned v prvním soutěžním utkání a nebude na něj muset čekat třeba pět kol. Čtyřiadvacetiletý útočník si úspěšný vstup do nového angažmá vychutnal před zraky babičky s dědou a také 16 kamarádů, kteří za ním dorazili vlakem. Po vítězství 2:0 nad Hradcem Králové v úvodním ligovém kole na tiskové konferenci připustil, že si po přestupu z Olomouce stále ještě zvyká na odlišný styl Pražanů.

"Premiéru jsem si moc užil. Před krásnou atmosférou, která tady byla na Slavii. Důležité je, že jsme dokázali vyhrát. A že se mi ještě podařilo vstřelit gól, to byla taková třešnička na dortu," prohlásil Chytil.

"Jsem za to moc rád, lepší než čekat do pátého kola, než útočník dá gól. Doufám, že mi to vydrží. Myslím, že první gól mě bude stát hodně. Nevím úplně přesnou částku, ale kluci už mi říkali. Takže to nebude úplně nejlevnější věc," doplnil český reprezentant s úsměvem.

Na trávník se v Edenu dostal po hodině hry a za 10 minut zvýšil zblízka z dorážky na 2:0. "My střídající hráči jsme dostali pokyny, že máme hru oživit a přidat gól na 2:0, abychom zápas mohli v klidu dohrát. Výsledek 1:0 je pořád ošemetný, můžete dostat gól ze standardky a pak třeba nevyhrajete," poznamenal Chytil.

"Dotlačil jsem to tam. Byl tam centr z rohu, já jsem hlavičkoval a gólman to chytil. Potom se to odrazilo někam do boku, někdo to vrátil. Byla tam skrumáž a já to dal špičkou vedle gólmana. Jednoduchý gól, ale jsem za něj hrozně rád," doplnil Chytil.

Mezi více než 17 tisícovkami diváků měl řadu svých nejbližších. "Kvůli mně přijelo 16 kamarádů z vedlejší vesnice vlakem. Ještě jsem tu měl i babičku s dědou. Takže jsem hrozně rád, že mě přijeli podpořit na první domácí zápas," pochvaloval si Chytil.

Po přestupu z Olomouce si v novém angažmá stále zvyká. "Trenéři mají nějaké očekávání od mě, chtějí, aby ten útočník nějak hrál. Je to trošku něco jiného, než jsem byl zvyklý v Olomouci. Musím se s tím vypořádat. Furt se učím nějaké věci, máme hodně videa. Styl je hodně náběhový, to se trochu učím. Ale myslím, že za chvilku si to ještě více sedne a bude to super," podotkl Chytil.

Od začátku počítal s tím, že si bude muset místo v základní sestavě úřadujícího ligového vicemistra vybojovat. "Už půl roku jsem věděl, že moje kroky sem asi povedou. Šel jsem sem s tím, že tu bude obrovská konkurence a je jen na mně se prosadit. Vůbec jsem nepřemýšlel tak, že je tu dalších pět útočníků. Když je ta konkurence velká a zdravá, myslím, že je to jen prospěšné," řekl Chytil. Nechtěl spekulovat, zda se gólem přiblížil k základní sestavě. "Je nás tady 25 vyrovnaných hráčů a může hrát kterýkoliv z nás. Je jen na trenérovi, koho postaví," dodal.