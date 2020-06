Chytil: Vyčistil jsem si hlavu a jsem připravený na play off

Praha - Hokejový útočník Filip Chytil z New York Rangers už netrpělivě vyhlíží restart sezony NHL. Období, kdy se kvůli pandemii koronaviru zastavil seriál zápasů základní části, strávil dvacetiletý hokejista přípravou, ale zároveň nabral psychické síly. Věří, že na Stanley Cup může dosáhnout kterýkoliv ze 24 týmů, co jsou ve hře.

Kroměřížský rodák přiznal, že už mu hokej schází. "Parta v kabině a vtípky, které v ní probíhají, to opravdu chybí. Zase jsem si ale užil čas s přítelkyní, celou rodinou a kamarády. Zrelaxoval jsem, vyčistil hlavu a jsem připravený na play off," řekl novinářům Chytil. "Koronavirus zasáhl sport na celém světě, teď už ale konečně víme, že zase začneme, a já osobně jsem natěšený," dodal.

Plně chápe snahu vedení NHL o dohrání sezony. A je za ni rád. "Jde hlavně o peníze, tam se točí opravdu velké sumy. Mně ale vůbec nevadí sezonu dohrát, poslední tři měsíce byly strašně dlouhé. Jsem rád, že jsme v play off, protože kluci z týmů, které se do něj nedostaly, teď mají před sebou spoustu měsíců bez hokeje," konstatoval Chytil.

Vynucenou pauzu se snažil naplno využít. "Nejsem typ člověka, který by jen odpočíval a nic nedělal. Pořád musím něco dělat, takže i poslední tři měsíce jsem se připravoval, abych se zlepšoval. Trénoval jsem, ale důležitá je i regenerace, takže jsem chodil i na wellness. Teď mi dorazily věci z Ameriky, takže jsem mohl chodit i na led," pochvaloval si.

Domů ze zámoří se přesunul záhy po verdiktu o přerušení soutěže. "Volal jsem si s klukama, kteří hrají v NHL, a zjišťoval jsem, jestli mám letět domů, jak to vlastně bude vypadat. Nakonec jsem se rozhodl pro návrat domů a nelituji toho, i když jsem musel první dva týdny po návratu strávit v karanténě. Nedokážu si ale představit, že bych zůstal tři měsíce zavřený na bytě v New Yorku, kde bych nikam nemohl chodit. Navíc v USA byla pandemie koronaviru mnohem horší než u nás," řekl Chytil.

Návrat do zámoří probírá se spoluhráčem Liborem Hájkem. "Uvidíme, co nám v klubu řeknou. Jestli po příletu z České republiky zase budeme muset do dvoutýdenní karantény, všechno snad za pár dní zjistíme. Každým dnem přichází nové informace a každým dnem jsme chytřejší. Kdyby ale pro všechny evropské kluky byla nařízena čtrnáctidenní karanténa, všechno by směřovalo k odletu už v nejbližších dnech," připustil Chytil.

Rangers narazí v kvalifikačním kole na Carolinu. Pokud uspějí, Chytil si po 144 startech v základní části připíše také první zápasy v samotném play off. A souhlasí s názory, že šance všech týmů na Stanley Cup se vyrovnaly, dosavadní průběh sezony nebude hrát příliš velkou roli.

"Samozřejmě, je to tak. My jsme od ledna začali dohánět ztrátu na play off, která činila dokonce osmnáct bodů. Najednou jsme to stáhli na dva, měli jsme vynikající formu a najednou nás zabrzdilo přerušení sezony. Teď budou všichni začínat od nuly, je to jakoby nová sezona. A Stanley Cup může vyhrát kdokoliv," domnívá se Chytil.

Nebude divné hrát vypjaté bitvy bez diváků? "Třeba nám budou na tribuně fandit kustodi a realizační tým," pousmál se Chytil. "Neumím si to představit, ale prostě je to tak nastavené. Fanoušci budou chybět, ale to nás nesmí ovlivnit," doplnil Chytil.