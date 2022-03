Chytil vstřelil v NHL vítězný gól New Yorku Rangers

Zleva hokejista New York Rangers Filip Chytil, brankář NYR Igor Šesťorkin a Ryan Graves z New Jersey.

Zleva hokejista New York Rangers Filip Chytil, brankář NYR Igor Šesťorkin a Ryan Graves z New Jersey. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Filip Chytil vstřelil v NHL rozdílový gól a šestou trefou v sezoně přispěl k výhře hokejistů New York Rangers 3:1 nad New Jersey. Dvaadvacetiletý útočník byl za svůj výkon vyhlášen třetí hvězdou zápasu. V sestavě poražených scházel kvůli nemoci Pavel Zacha. Žádný jiný český hráč v pátečních zápasech nebodoval ani nechytal.

Chytil se prosadil ve 29. minutě za stavu 1:1. Ryan Lindgren zachytil ve středním pásmu špatnou rozehrávku New Jersey, pronikl po levé straně do útočné třetiny a puk posunul pod sebe Chytilovi. Český útočník, který se minulý týden dvakrát nevešel do základní sestavy, se trefil z kruhu k bližší tyči.

"Obvykle musíme při takových akcích jít rovnou do brány, ale všiml jsem si, že se jejich obránce trochu stáhl, tak jsme to sehráli jinak. Na Lindyho jsem jen křikl, ať mi dá puk. Jsem rád, že jsem skóroval a dal vítězný gól. Pomůže to mému sebevědomí," uvedl Chytil, který dal polovinu branek v sezoně v posledních devíti zápasech a vylepšil si bilanci na 6+7.

Výhru pojistil v 52. minutě Chris Kreider, který je s 36 zásahy třetím nejlepším střelcem soutěže. Hlavní postavou zápasu byl Igor Šesťorkin, který kryl 32 střel. "Je neuvěřitelné, jak každý zápas chytá. Není z tohoto světa," řekl Chytil na adresu ruského gólmana.

Viktor Arvidsson rozhodl třetím gólem v utkání o výhře Los Angeles 4:3 v prodloužení na ledě Columbusu. Švédský útočník otevřel ve 34. minutě skóre, v závěru základní hrací doby vyrovnal na 3:3 a čtvrtý hattrick v kariéře zkompletoval v čase 64:00 z úniku bekhendovou kličkou. V prodloužení skóroval i na druhé straně Boone Jenner, ale gól byl kvůli postavení mimo hru odvolán.

Columbus takto přišel v sezoně už o osm branek. "Není moc do pitvat. Provinili jsme se ofsajdem, a tak vzali góly zpět," konstatoval trenér Brad Larsen. Jeho svěřenci vměstnali všechny tři branky do 46 sekund, čím vytvořili nový klubový rekord a otočili stav zápasu na 3:1. Jakub Voráček se na obratu nepodílel, ale udržuje si v posledních 13 zápasech průměr přesně bod na utkání (1+12).

Arvidssona napodobil Jason Robertson, který z úniku v prodloužení završil třígólový večer a zařídil Dallasu výhru 4:3 ve Winnipegu. Výstavní byla zejména jeho první trefa, ve které zamíchal puk před gólmanem Connorem Hellebuyckem a zasunul ho u pravé tyčky do prázdné branky. Jeho spoluhráč Radek Faksa byl nejlepším hráčem v počtu zblokovaných střel (3) a srážek (4).

Tampa Bay zdolala doma Detroit 3:1 a ještě v této sezoně neprohrála v základní hrací době dvakrát za sebou. Obhájce Stanleyova poháru vstřelil všechny branky v přesilových hrách, tu vítěznou dal v 51. minutě Michail Sergačov. Do zápasu zasáhla čtveřice Čechů, na vítězné straně Ondřej Palát s Janem Ruttou, kteří byli na ledě u jediné inkasované branky. Za hosty nastoupili Filip Zadina a Filip Hronek, který zblokoval nejvíce střel (3) z týmu.

Lepší než Tampa Bay je Východní konferenci pouze Carolina, která otočila zápas s Pittsburghem z 0:2 po první třetině a vyhrála 3:2 v prodloužení. Na obratu se podílel dvěma trefami Jordan Staal a zápas rozhodl Andrej Svečnikov. Jejich spoluhráč Martin Nečas počtvrté v řadě nebodoval. Na straně poražených má Dominik Simon sérii bez gólu a přihrávky ještě o tři zápasy delší.

Statistika pátečních zápasů NHL:

Buffalo - Minnesota 5:4 (1:1, 1:0, 3:3)

Branky: 53. a 57. Skinner, 9. Mittelstadt, 27. Okposo, 59. Olofsson - 45. a 60. Kaprizov, 16. Hartman, 44. Fiala. Střely na branku: 38:33. Diváci: 8462. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Mittelstadt, 3. Dahlin (všichni Buffalo).

Tampa Bay - Detroit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 27. B. Point, 51. Sergačov, 60. Stamkos - 34. Fabbri. Střely na branku: 38:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman (Tampa Bay), 2. Nedeljkovic (Detroit), 3. Elliott (Tampa Bay).

NY Rangers - New Jersey 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 12. Zibanejad, 29. Chytil, 52. Kreider - 14. Hischier. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Šesťorkin, 3. Chytil (všichni NY Rangers).

Carolina - Pittsburgh 3:2 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 25. a 50. J. Staal, 64. A. Svečnikov - 5. Guentzel, 14. Crosby. Střely na branku: 42:24. Diváci: 19.023. Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. A. Svečnikov, 3. Niederreiter (všichni Carolina).

Columbus - Los Angeles 3:4 v prodl. (0:0, 3:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 36. Laine, 36. Bjorkstrand, 37. Danforth - 34., 57. a 64. Arvidsson, 44. D. Brown. Střely na branku: 29:43. Diváci: 15.778. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson (Los Angeles), 2. Kuraly, 3. Laine (oba Columbus).

Winnipeg - Dallas 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 34. a 53. Stastny, 42. Connor - 6., 40. a 65. Robertson, 56. Gurjanov. Střely na branku: 42:34. Hvězdy zápasu: 1. Robertson (Dallas), 2. Stastny, 3. Connor (oba Winnipeg).

Anaheim - Vegas 4:5 (1:1, 2:4, 1:0)

Branky: 5. Silfverberg, 23. Deslauriers, 39. Zegras, 47. Terry - 24. a 27. Roy, 8. B. Hutton, 21. Marchessault, 30. Amadio. Střely na branku: 24:35. Diváci: 12.586. Hvězdy zápasu: 1. Roy, 2. Amadio (oba Vegas), 3. H. Lindholm (Anaheim).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 54 36 6 12 186:152 78 2. Florida 54 36 5 13 221:161 77 3. Toronto 54 35 4 15 198:157 74 4. Boston 55 33 4 18 166:148 70 5. Detroit 55 24 6 25 161:197 54 6. Buffalo 56 18 8 30 153:200 44 7. Ottawa 53 19 5 29 137:169 43 8. Montreal 55 14 7 34 132:210 35

Metropolitní divize:

1. Carolina 55 38 5 12 188:132 81 2. Pittsburgh 57 34 9 14 185:152 77 3. NY Rangers 55 35 5 15 165:138 75 4. Washington 56 29 9 18 180:156 67 5. Columbus 55 28 2 25 182:200 58 6. NY Islanders 51 20 8 23 131:146 48 7. New Jersey 55 19 5 31 168:200 43 8. Philadelphia 54 16 10 28 135:189 42

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 55 40 4 11 219:155 84 2. St. Louis 53 32 6 15 191:146 70 3. Minnesota 53 32 3 18 200:171 67 4. Dallas 54 31 3 20 159:157 65 5. Nashville 54 30 4 20 166:155 64 6. Winnipeg 55 24 10 21 166:170 58 7. Chicago 55 20 8 27 138:188 48 8. Arizona 54 15 4 35 124:196 34

Pacifická divize:

1. Calgary 53 32 7 14 186:130 71 2. Los Angeles 56 30 7 19 166:160 67 3. Vegas 56 31 4 21 182:166 66 4. Edmonton 55 30 4 21 182:175 64 5. Anaheim 57 26 9 22 169:177 61 6. Vancouver 56 27 6 23 158:161 60 7. San Jose 54 24 6 24 143:168 54 8. Seattle 56 17 5 34 144:199 39