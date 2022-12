Chytil v NHL skóroval, Dostál vychytal výhru a Pastrňák opět bodoval

New York - Hokejový útočník Filip Chytil pomohl v NHL gólem k domácí výhře New Yorku Rangers 3:1 nad Torontem a skóroval ve třetím z posledních čtyř zápasů. U jediné branky poražených asistoval David Kämpf. Gólman Lukáš Dostál zastavil v Montrealu 23 střel, dovedl Anaheim k výhře 5:2 a připsal si ve druhém startu v sezoně od úvodní minuty první vítězství. Dvakrát inkasoval i Vítek Vaněček při prohře New Jersey 1:2 s Philadelphií.

David Pastrňák bodoval posedmé v řadě (5+3), ale Boston i přes jeho přihrávku podlehl doma Los Angeles 2:3 po nájezdech. Český útočník se neprosadil v rozstřelu, ve kterém neuspěl ani jeho spoluhráč David Krejčí.

Chytil udeřil ve čtvrté minutě z přesilové hry, kdy zakončil kombinaci do odkryté branky a otevřel skóre. Toronto vyrovnalo ještě v první třetině. Kämpf tečoval střelu od modré a Michael Bunting dorazil puk do branky před Chytilem. Vedení strhl na stranu Rangers ve 36. minutě z přečíslení Jimmy Vesey, který zpečetil výhru v závěru při hře hostů bez gólmana. V dresu poražených nebodoval po dlouhé době Mitchell Marner, jeho série se zastavila na 23 utkáních.

Dostál inkasoval minule za polovinu zápasů pět gólů z 15 střel, tentokrát ale držel neprůstřelnost do třetí třetiny. V rozmezí 44. až 47. minuty jej dvakrát překonal Cole Caufield a vyrovnal na 2:2. Útočník Montrealu nejdříve využil přesilovou hru střelou bez přípravy z levého kruhu. Podruhé skóroval po nepřesné střele spoluhráče, puk sebral za brankou a zasunul ho k pravé tyči, kam se Dostál nestihl přesunout.

O výhře Anaheimu rozhodl v 51. minutě svou druhou trefou v zápase obránce John Klingberg. Zbývající dvě branky padly při risku Montrealu bez gólmana. Dostál si připsal v NHL druhou výhru v kariéře.

New Jersey vedlo od páté minuty individuální akcí Jacka Hughese. Více ale brankář Carter Hart nedovolil, v zápase chytil 48 střel a stal se první hvězdou zápasu. O obrat se zasloužili Scott Laughton, který využil střelou z pravého kruhu přesilovou hru, a z úniku Travis Konecny v čase 51:46. Vaněček kryl 22 střel.

Pastrňák připravil v polovině utkání gól na 2:0 a připsal si čtyřicátý bod v sezoně (19+21) ve 29. zápase. Rychlejší byl pouze před třemi lety (26 duelů). Český útočník přihrál mezi kruhy Bradu Marchandovi, který zamířil stejně jako o tři minuty dříve Taylor Hall přesně pod horní tyč. Los Angeles vyrovnal ve třetí třetině díky dvěma trefám Adriana Kempeho a rozstřel rozhodl v sedmé sérii Trevor Moore, který tak stylově oslavil novou pětiletou smlouvu.

Výsledky NHL:

Boston - Los Angeles 2:3 po sam. nájezdech, Montreal - Anaheim 2:5, Tampa Bay - Columbus 4:1, Florida - Pittsburgh 2:4, New Jersey - Philadelphia 1:2, Edmonton - St. Louis 3:4 po sam. nájezdech, Washington - Dallas 1:2, Carolina - Seattle 3:2, Winnipeg - Nashville 2:1 v prodl., Chicago - Vegas 1:4, Colorado - Buffalo 2:4, NY Rangers - Toronto 3:1.