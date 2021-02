Chytil v nastavení vystřelil Olomouci výhru nad Brnem

Olomouc - Fotbalisté Olomouc udolali ve 20. kole první ligy Brno 1:0. Vyrovnaný zápas rozhodl v druhé minutě nastavení Mojmír Chytil. Sigma zvítězila po třech kolech a poskočila na sedmé místo neúplné tabulky. Brněnský nováček nejvyšší soutěže získal z posledních tří ligových zápasů jediný bod a zůstal patnáctý těsně nad sestupovým pásmem.

Sigma zahrozila jako první. V šesté minutě se prokombinovala do vápna hostů a Daněk zamířil přesně k zadní tyči. V době přihrávky jednoho se však nacházel v ofsajdu a gól tak platit nemohl.

Ve zbytku první půle bylo nečekaně aktivnější Brno. Růsek byl po Hladíkově přihrávce v dobré šanci, ale z pozice ve vápně zamířil nad branku.

V 18. minutě vystřelil Vaněk z nadějného přímého kopu jen do středu branky. Stejný hráč se dostal do zakončení také o pět minut později, ale pokus z 16 metrů postrádal razanci. Zbrojovka hrozila i dál a Hladík pokusem na přední tyč pořádně prověřil brankáře Mandouse.

Poté se hra vyrovnala a další šance přišla až minutu před poločasem. Domácí González z pravé strany stříleným centrem našel Chytila, který však v těžké pozici hlavičkou mezi tři tyče nezamířil.

Do druhé půle vstoupila lépe Sigma. V 54. minutě se míč po centru z pravé strany dostal ve vápně k Hálovi, kterému ale včas zmenšil úhel brankář Šustr a dobře zasáhl. Oba týmy pak hrály opatrně, až 10 minut před koncem se k hlavičce po rohovém kopu dostal střídající Nešpor, ale ani on se neprosadil.

Domácí brankář Mandous pak musel být na druhé straně v pozoru při nepřesné malé domů Poulola, situaci však zvládl. Gólman Sigmy pak přestál i závar u tyče v 86. minutě.

Když už se zdálo, že zápas skončí remízou, dostal se v druhé minutě nastavení do samostatného úniku Chytil, obešel brankáře a skóroval. Asistent hlavního sudího signalizoval ofsajd, ale videorozhodčí verdikt změnil a branka platila.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Hráčům jsem v týdnu říkal, že tohle utkání musíme zvládnout. Výkon nebyl kvalitní, spíš taková kopaná s velkým množstvím ztrát. Ve středu hřiště jsme prohrávali spoustu soubojů. Druhá půlka byla z naší strany lepší, ale šancí tam bylo minimum. Z mého pohledu jsem situaci u gólu viděl jako ofsajdovou, ale hráči sedící o pět metrů vedle mě říkali, že ani náhodou. Podle videa Chytil v ofsajdu nebyl, ještě tam měl půl metru rezervu. Potom měl ještě štěstí, protože mu míč před prázdnou brankou skočil na drnu a zakončení šlo pět centimetrů od tyče. Dnes z toho vítězství máme obrovskou radost, každý teď vidí, jak je fotbal krásný. Přináší krásné i smutné chvíle. Doufám, že nám tohle pomůže. Jsou to důležité tři body, dotáhli jsme se na špici tabulky."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Když dostanete gól v 92. minutě, samozřejmě to nemůže být veselé hodnocení. Přijeli jsme sem bodovat, což se nám nepodařilo a odjíždíme smutní. Situací podobných té gólové bylo v zápase několik. Všechny jsme dokázali zvládnout, tu poslední ne a soupeř nás za to potrestal. Nebudu řešit ofsajd - neofsajd. Já musím řešit naše postavení, souboj stopera s jejich hráčem a proč jsme to nezvládli. Nepřijeli jsme hrát na 0:0, chtěli jsme vstřelit branku. Pár situací tam bylo, ale naší nekvalitou jsme gól vstřelit nedokázali."