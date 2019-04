Hokejista New York Rangers Filip Chytil (vpravo) a brankář New Jersey MacKenzie Blackwood.

New York - Český hokejový útočník Filip Chytil ukončil v pondělním utkání NHL 22 zápasů trvající střelecký půst, ale svou 11. brankou v sezoně nezabránil porážce New York Rangers na ledě New Jersey 2:4. Skóroval také Jakub Vrána, ale prohru Washingtonu na hřišti Floridy 3:5 neodvrátil. Ondřej Palát pomohl Tampě Bay k jubilejní 60. výhře v sezoně, na kterou Lightning dosáhli po výsledku 5:2 v Ottawě.

Devatenáctiletý Chytil čekal na gól od 6. února, kdy přispěl k vítězství nad Bostonem 4:3 po samostatných nájezdech. Od té doby si připsal tři asistence. Na ledě Devils v 37. minutě v přesilové hře vyrovnal z dorážky po střele Vinniho Lettieriho na 2:2 a za svůj výkon byl zvolen třetí hvězdou utkání.

Třiadvacetiletý Vrána svou 24. brankou v sezoně v 58. minutě snížil na 3:4. Před odkrytou branku mu předložil puk T.J. Oshie. Ztrátu už se ale obhájci Stanleyova poháru smazat nepodařilo a Capitals tak promarnili možnost, aby si definitivě zajistili triumf v Metropolitní divizi.

Palát bodoval poprvé po čtyřech zápasech. V 57. minutě asistoval u branky kapitána Stevena Stamkose, který dovršil v Ottawě vítězství 5:2. Tampa Bay tak dosáhla na hranici 60 výher jako třetí tým v historii. Vyrovnala výkon Montrealu z ročníku 1976/77 a ve zbývajících třech duelech ještě může útočit na rekordních 62 vítězství, na které dosáhl Detroit v ročníku 1995/96.

Výsledky pondělních zápasů NHL:

Florida - Washington 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Branky: 33. a 60. Trocheck, 14. Vatrano, 24. Huberdeau, 38. Brouwer - 51. Kuzněcov, 57. Bäckström, 58. Vrána. Střely na branku: 34:30. Diváci: 14.376. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Vatrano, 3. Trocheck (všichni Florida).

New Jersey - NY Rangers 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky: 4. M. Wood, 15. Zajac, 56. C. Carrick, 59. J. Anderson - 19. Howden, 37. Chytil. Střely na branku: 41:32. Diváci: 14.776. Hvězdy zápasu: 1. Carrick, 2. Zajac (oba New Jersey), 3. Chytil (NY Rangers).

NY Islanders - Toronto 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 55. Eberle - 23. C. Rosén, 44. Tavares. Střely na branku: 29:38. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (Toronto), 2. Eberle (NY Islanders) 3. C. Rosén (Toronto).

Ottawa - Tampa Bay 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky: 19. B. Tkachuk, 45. Veronneau - 13. a 46. Gourde, 28. Sergačov, 34. Point, 57. Stamkos (Palát). Střely na branku: 24:26. Diváci: 13.628. Hvězdy zápasu: 1. Gourde, 2. Kučerov, 3. Sergačov (všichni Tampa Bay).

St. Louis - Colorado 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 8. Schwartz, 41. Tarasenko, rozhodující sam. nájezd R. O'Reilly - 47. Landeskog, 60. Kerfoot. Střely na branku: 27:26. Diváci: 17.767. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Schwartz (oba St. Louis), 3. Landeskog (Colorado).

Chicago - Winnipeg 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 27. a 58. D. Strome, 5. J. Toews - 20. a 26. Roslovic, 11. Lowry, 64. K. Hayes. Střely na branku: 28:38. Diváci: 21.314. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes (Winnipeg), 2. D. Strome (Chicago), 3. Roslovic (Winnipeg).

Vegas - Edmonton 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 16. Eakin, 21. Marchessault, 60. Bellemare - 25. McDavid. Střely na branku: 31:19. Diváci: 18.367. Hvězdy zápasu: 1. Eakin, 2. Marchessault, 3. Schmidt (všichni Vegas).

Los Angeles - Calgary 2:7 (2:2, 0:1, 0:4)

Branky: 14. Clifford, 20. D. Brown - 3. a 43. D. Ryan, 15. S. Bennett, 27. J. Gaudreau, 41. Neal, 49. Mangiapane, 49. Jankowski. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celé utkání, inkasoval dva góly z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 92 procent. Střely na branku: 25:30. Diváci: 18.117. Hvězdy zápasu: 1. D. Ryan, 2. Jankowski, 3. Neal (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 79 60 4 15 314:214 124 2. x-Boston 79 47 9 23 247:207 103 3. x-Toronto 79 46 7 26 279:238 99 4. Montreal 79 42 8 29 238:227 92 5. Florida 80 36 12 32 263:274 84 6. Detroit 79 31 10 38 221:265 72 7. Buffalo 79 31 10 38 212:265 72 8. Ottawa 79 28 6 45 234:290 62

Metropolitní divize:

1. x-Washington 80 47 8 25 276:245 102 2. x-NY Islanders 80 46 7 27 223:195 99 3. Pittsburgh 79 43 11 25 265:232 97 4. Columbus 79 45 4 30 247:222 94 5. Carolina 79 43 7 29 234:218 93 6. Philadelphia 79 37 8 34 236:264 82 7. NY Rangers 79 31 13 35 220:262 75 8. New Jersey 80 30 10 40 217:269 70

Západní konference,

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 79 46 4 29 265:234 96 2. x-St. Louis 79 43 8 28 234:214 94 3. x-Nashville 79 44 6 29 229:208 94 4. Dallas 79 41 7 31 200:194 89 5. Colorado 79 36 14 29 249:237 86 6. Minnesota 79 36 9 34 206:230 81 7. Chicago 79 34 12 33 258:283 80

Pacifická divize:

1. z-Calgary 80 50 7 23 287:221 107 2. x-San Jose 79 44 9 26 279:253 97 3. x-Vegas 80 43 7 30 246:221 93 4. Arizona 79 38 8 33 206:215 84 5. Vancouver 79 34 10 35 217:246 78 6. Edmonton 79 34 9 36 225:264 77 7. Anaheim 80 33 10 37 191:248 76 8. Los Angeles 79 29 9 41 192:255 67

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená jisté prvenství v konferenci, "p" vítězství v základní části.