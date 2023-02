Chytil skóroval v NHL popáté za sebou, Faksa si připsal vítězný gól

Utkání NHL New York Rangers - Vancouver, 8. února 2023. Uprostřed Filip Chytil z New York Rangers, nahoře Brock Boeser z Vancouveru Canucks a dole jeho spoluhráč J.T. Miller.

Utkání NHL New York Rangers - Vancouver, 8. února 2023. Uprostřed Filip Chytil z New York Rangers, nahoře Brock Boeser z Vancouveru Canucks a dole jeho spoluhráč J.T. Miller. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Útočník Filip Chytil pomohl v NHL hokejistům New Yorku Rangers gólem k výhře 4:3 nad Vancouverem a skóroval v pátém utkání za sebou. Během této série nasázel sedm branek. Radek Faksa vstřelil rozdílovou branku při výhře Dallasu 4:1 nad Minnesotou.

Chytil navázal na úvodní trefu Chrise Kreidera a zvýšil v deváté minutě na 2:0. "Kaapo (Kakko) odvedl výbornou práci u zadního mantinelu. Předal mi puk a hráče, který mě měl bránit, pravděpodobně zmátlo, že jsem naznačil střelu. Přehodil jsem si puk na bekhend a už jsem zakončoval téměř do prázdné branky," popsal akci Chytil, který skóroval v pěti zápasech za sebou i v listopadu 2018. Po Tomasi Sandströmovi je druhým hráčem v klubové historii, který stihl dvě takové série před 24. narozeninami.

Chytil dal 19. gól v sezoně, přičemž od 3. ledna skóroval jedenáctkrát ve 13 zápasech. I díky jeho trefám jsou Rangers ve Východní konferenci šestí. "Hrozně rád dávám góly, je to úžasný pocit," podotkl Chytil. "Ale cítím se také skvěle, protože vyhráváme a pomáhám týmu k bodům. To je nejdůležitější a to mám ze všeho nejraději," doplnil. Z českých hráčů dali v této sezoně NHL více branek jen David Pastrňák (38) a Martin Nečas (21).

Vancouver neustále dotahoval, v utkání třikrát snížil na rozdíl jedné trefy. Prosadili se Conor Garland, Vasilij Podkolcin a v 57. minutě Elias Pettersson. Zbývající góly Rangers zařídili Alexis Lafreniére a Mika Zibanejad. První hvězdou byl ale vyhlášen obránce K'Andre Miller, který zaznamenal poprvé v utkání NHL tři body (0+3).

Vancouver ztrácí v Západní konferenci už 14 bodů na postupovou osmičku do play off. Změnu k lepšímu zatím nepřinesl ani nový trenér, pod vedením Ricka Toccheta prohráli Vanucks tři z pěti utkání. "Chceme dávat góly, ale hokej není jen o brankách. Je také o soubojích, obětavosti. Pokud nedoceníme určité situace, těžko budeme vyhrávat," zlobil se Tocchet. Doplnil, že by napočítal pět hráčů, kteří nebyli na začátek zápasu připraveni a dostali tím ostatní do problémů.

Dallas rozhodl v rozmezí 21. až 31. minuty, kdy zlomil bezbrankový stav třemi góly. Faksa zakončil po přihrávce Tylera Seguina přečíslení dva na jednoho střelou do odkryté branky a zvýšil na 2:0. Český centr se prosadil posedmé v sezoně, čtyřikrát skóroval v posledních osmi zápasech. Faksa mohl přidat v 54. minutě druhý gól z trestného střílení. Bekhendovou kličkou se zakončením mezi betony ale Filipa Gustavssona nepřelstil.

Skóre otevřel Jamie Benn z úniku a úspěšnou pasáž Dallasu završil tečí Jani Hakanpää. Minnesota snížila v závěru druhé třetiny povedenou souhrou v přesilové hře, kterou využil Joel Eriksson Ek. Výhru zpečetil Roope Hintz při hře hostů bez brankáře.

"Snažíme se hrát rychleji celou sezonu," řekl trenér Dallasu Peter DeBoer, jehož svěřenci vedou Západní konferenci. "Ve druhé třetině, ve které to mají hráči na střídačku dále, máte možnost dostat soupeře do úzkých, pokud hrajete rychle. Přesně tohle se nám dneska povedlo," liboval si kouč.

Výsledky NHL

NY Rangers - Vancouver 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 7. Kreider, 9. Chytil, 27. Lafreniere, 57. Zibanejad - 18. Garland, 37. Podkolcin, 57. E. Pettersson. Střely na branku: 21:25. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. K'A. Miller, 2. Trouba (oba NY Rangers), 3. Q. Hughes (Vancouver).

Dallas - Minnesota 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky: 21. Jamie Benn, 26. Faksa, 31. Hakanpää, 58. Hintz - 39. Eriksson Ek. Střely na branku: 37:39. Diváci: 18.274. Hvězdy zápasu: 1. Hakanpää, 2. Oettinger, 3. Jamie Benn (všichni Dallas).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 51 39 5 7 192:111 83 2. Toronto 52 31 8 13 175:141 70 3. Tampa Bay 50 32 2 16 179:152 66 4. Buffalo 50 26 4 20 186:170 56 5. Florida 53 25 6 22 185:184 56 6. Ottawa 50 24 3 23 151:159 51 7. Detroit 49 21 8 20 147:165 50 8. Montreal 51 20 4 27 134:189 44

Metropolitní divize:

1. Carolina 51 34 8 9 173:136 76 2. New Jersey 50 33 4 13 176:135 70 3. NY Rangers 51 29 8 14 166:136 66 4. Washington 53 27 6 20 166:152 60 5. Pittsburgh 50 25 9 16 163:154 59 6. NY Islanders 54 27 5 22 154:145 59 7. Philadelphia 52 21 9 22 143:164 51 8. Columbus 51 15 4 32 131:198 34

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 53 30 10 13 180:136 70 2. Winnipeg 52 32 1 19 166:137 65 3. Colorado 49 27 4 18 152:135 58 4. Minnesota 50 27 4 19 154:145 58 5. Nashville 49 24 6 19 138:146 54 6. St. Louis 51 23 3 25 156:185 49 7. Arizona 51 17 6 28 134:179 40 8. Chicago 49 15 5 29 120:179 35

Pacifická divize:

1. Vegas 52 30 4 18 165:149 64 2. Seattle 50 29 5 16 177:155 63 3. Los Angeles 53 28 7 18 173:183 63 4. Edmonton 51 29 4 18 192:164 62 5. Calgary 51 24 10 17 161:157 58 6. Vancouver 51 20 4 27 172:202 44 7. San Jose 52 16 11 25 161:199 43 8. Anaheim 52 17 6 29 130:210 40