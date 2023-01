Chytil si připsal v NHL dva body, Nečas skóroval a překonal svůj gólový rekord

Utkání NHL New York Rangers - Carolina. Na snímku český útočník Martin Nečas v New Yorku 3. ledna 2022.

Utkání NHL New York Rangers - Carolina. Na snímku český útočník Martin Nečas v New Yorku 3. ledna 2022. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Filip Chytil přispěl v NHL gólem a asistencí k výhře hokejistů New Yorku Rangers 5:3 nad Carolinou. Za poražené skóroval Martin Nečas, který bodoval pošesté za sebou (4+3). Z českých gólmanů zasáhl do hry v 11 zápasech úterního pogramu jen Karel Vejmelka, který pustil pět branek z 37 střel při prohře Arizony 3:5 na ledě Floridy. Torontu nestačila asistence Davida Kämpfa a podlehlo St. Louis 5:6 po nájezdech.

Fotogalerie

Carolina neprodloužila sérii jedenácti výher a vyšla bodově naprázdno poprvé po sedmácti zápasech, přestože v utkání třikrát vedla. Na 2:1 upravil Nečas střelou z levého kruhu bez přípravy a 17. gólem sezony si vytvořil nové osobní maximum. Český útočník odpověděl už po 16 sekundách na vyrovnání Rangers, u kterého si připsal druhou asistenci Chytil.

Martin Nečas is that guy 💥 pic.twitter.com/bNE5h2RNEq — Sportsnet (@Sportsnet) January 4, 2023

Carolina vstupovala ještě do třetí třetiny s náskokem 3:2, ale závěrečné dějství vyznělo pro Rangers. Už v prvním střídání vyrovnal Artěmij Panarin, v 51. minutě otočil K'Andre Miller a výhru zpečetil Chytil trefou do prázdné branky při hře hostů bez gólmana. Český útočník, který v předchozích pěti zápasech nebodoval, si vylepšil sezónní bilanci na devět branek a deset přihrávek.

Vejmelka pustil ve druhém startu za sebou pět branek, byť jej na ledě Floridy překonali pouze dva hráči - Matthew Tkachuk nasázel hattrick a zbývající dva góly vstřelil Eric Staal. Český brankář inkasoval poprvé už po 69 sekundách hry z hole Tkachuka a trefy na 2:0 i 3:2 vypadaly podobně. Staal i Tkachuk se prosadili z úhlu střelou z pravé strany k bližší tyči nad rameno Vejmelky, který byl v pokleku.

Arizona ve 34. minutě vyrovnala na 3:3, ale Florida rychle kontrovala a ještě ve druhé třetině dvěma góly rozhodla. Nejdříve skóroval z mezikruží Staal a poté z rychlého protiútoku završil Tkachuk hattrick. Z vítězství se radoval i Radko Gudas, který si v utkání připsal čtyři srážky.

NHL:

Florida - Arizona 5:3 (2:1, 3:2, 0:0)

Branky: 2., 31. a 40. M. Tkachuk, 12. a 37. E. Staal - 20. Chychrun, 26. Keller, 34. Bjugstad. Střely na branku: 37:36. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 57:53 minuty, inkasoval pět gólů z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 86,5 procenta. Diváci: 19.484. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. E. Staal (oba Florida), 3. Keller (Arizona).

NY Rangers - Carolina 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Branky: 17. Trouba (Chytil), 37. Zibanejad, 41. Panarin, 51. K. Miller, 59. Chytil - 8. Burns, 17. Nečas, 38. Chatfield. Střely na branku: 31:23. Diváci: 17.747. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Zibanejad, 3. Kakko (všichni NY Rangers).

Ottawa - Columbus 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 23. Brassard, 27. Stützle, 32. Batherson, 57. Watson. Střely na branku: 34:22. Diváci: 14.457. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. A. Forsberg, 3. Giroux (všichni Ottawa).

Toronto - St. Louis 5:6 po sam. nájezdech (1:2, 3:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 31. a 48. Bunting, 18. Engvall (Kämpf), 25. W. Nylander, 35. Matthews - 5. a 32. Saad, 14. a rozhodující sam. nájezd B. Schenn, 24. Kyrou, 31. Leivo. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.553. Hvězdy zápasu: 1. Saad (St. Louis), 2. Bunting (Toronto), 3. B. Schenn (St. Louis).

Washington - Buffalo 4:5 v prodl. (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 37. a 48. Ovečkin, 13. Milano, 41. Dowd - 18., 26. a 63. Tage Thompson, 11. Tuch, 52. Jost. Střely na branku: 32:29. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson (Buffalo), 2. Ovečkin, 3. Milano (oba Washington).

Nashville - Montreal 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Branky: 5. Glass, 6. Sissons, 11. Ekholm, 29. Novak, 38. Josi, 45. Duchene - 20. Caufield, 27. J. Anderson, 57. Gallagher. Střely na branku: 34:27. Diváci: 17.581. Hvězdy zápasu: 1. Novak, 2. Ekholm, 3. Niederreiter (všichni Nashville).

Winnipeg - Calgary 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 35. Dillon, 51. Morrissey, 55. Gagner - 39. Zadorov, 52. Backlund. Střely na branku: 25:35. Diváci: 14.130. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Morrissey (oba Winnipeg), 3. Markström (Calgary).

Chicago - Tampa Bay 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky: 5. S. Jones - 12. Maroon, 48. Killorn, 51. Hagel, 59. Paul. Střely na branku. 26:29. Diváci: 18.429. Hvězdy zápasu: 1. Maroon, 2. Hagel, 3. Elliott (všichni Tampa Bay).

Edmonton - Seattle 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Branky: 13. Nugent-Hopkins, 21. McDavid - 25. Beniers, 26. Schwartz, 33. Gourde, 36. McCann, 58. Wennberg. Střely na branku: 32:24. Diváci: 18.297. Hvězdy zápasu: 1. Schwartz, 2. Beniers, 3. Gourde (všichni Seattle).

Los Angeles - Dallas 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky: 8. Kupari, 29. Kopitar, 50. Kempe - 27. Heiskanen, 30. Robertson. Střely na branku: 35:30. Diváci: 16.498. Hvězdy zápasu: 1. Fiala (Los Angeles), 2. Hintz (Dallas), 3. Copley (Los Angeles).

Vancouver - NY Islanders 2:6 (1:0, 1:3, 0:3)

Branky: 19. a 39. Horvat - 33. a 58. Pageau, 23. Räty, 37. Barzal, 42. Lee, 50. Cizikas. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.912. Hvězdy zápasu: 1. Barzal (NY Islanders), 2. Horvat (Vancouver), 3. Pageau (NY Islanders).