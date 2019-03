New York - Hokejový útočník Filip Chytil, jenž se v minulých dvou zápasech nevešel do sestavy New York Rangers, při návratu asistoval u jednoho gólu v dnešním odpoledním utkání NHL proti Washingtonu. Rangers doma s úřadujícími vítězi Stanley Cupu prohráli 2:3 po samostatných nájezdech a vidina play off se jim vzdaluje.

Devatenáctiletý Chytil se v 35. minutě podílel na gólu Pavla Bučněviče, jemuž akrobaticky přiťukl puk v pádu. Český nováček v elitní lize byl také čtvrtým exekutorem Rangers v samostatných nájezdech, ale neuspěl a zápas rozhodl po něm jedoucí kanonýr Washingtonu Alexandr Ovečkin.

Ruský útočník přitom puk do branky nedopravil, ale když vystřelil, hodil proti němu hokejku domácí brankář Alexandar Georgiev. Po konzultaci u videa pak rozhodčí udělili Washingtonu technický gól, jenž zároveň ukončil zápas.

Capitals se díky čtvrté výhře za sebou dostali do čela tabulky Metropolitní divize, Rangers ve Východní konferenci ztrácejí 12 bodů na play off.

Výsledek NHL:

NY Rangers - Washington 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. R. Strome, 35. Bučněvič (Chytil) - 3. Hagelin, 10. Burakovsky, rozhodující sam. nájezd Ovečkin. Střely na branku: 24:39. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Washington), 2. Georgijev (Rangers), 3. Hagelin (Washington).