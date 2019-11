Chytil s Faksou opět skórovali, ale jejich týmy prohrály

New York - Filip Chytil prokázal střeleckou formu čtvrtým gólem v šestém zápase NHL, ale New York Rangers domácí utkání s Floridou prohráli 5:6 po samostatných nájezdech. Další český útočník Radek Faksa navázal na dvougólové představení proti Coloradu a skóroval i na ledě Winnipegu, ani on se však z vítězství neradoval. Dallas podlehl 2:3 v prodloužení.

Chytil na začátku druhé třetiny po povedené individuální akci vyrovnal na 2:2. Třemi body se na vítězství Panthers v Madison Square Garden podílel ruský útočník Jevgenij Dadonov, který jednu branku dal a u dvou asistoval. Vítězný nájezd proměnil Vincent Trocheck.

Faksa poslal Dallas v 31. minutě pohotovou tečí do vedení 2:1 poté, co jeho spoluhráč Mattias Janmark vyrovnal. V úvodu třetí třetiny se ale trefil domácí Andrew Copp a 21 sekund po začátku prodloužení ukončil zápas Mark Scheifele. Faksa byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

NHL:

NY Rangers - Florida 5:6 po sam. nájezdech (1:2, 4:2, 0:1 - 0:0)

Branky: 6. R. Lindgren, 22. Chytil, 26. Skjei, 28. Kakko, 39. Kreider - 19. Barkov, 19. Toninato, 25. Dadonov, 29. Vatrano, 48. B. Boyle, rozhodující nájezd Trocheck. Střely na branku: 34:35. Diváci: 17.464. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov, 2. Barkov (oba Florida), 3. Kreider (Rangers).

Winnipeg - Dallas 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 20. Laine, 42. Copp, 61. Scheifele - 26. Janmark, 31. Faksa. Střely na branku: 29:28. Diváci: 15.323. Hvězdy zápasu: 1. Copp (Winnipeg), 2. Faksa (Dallas), 3. Scheifele (Winnipeg).