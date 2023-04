Chytil přispěl dvěma body k výhře Rangers, Vaněček inkasoval čtyřikrát

Český útočník týmu New York Rangers Filip Chytil (vlevo) střílí na branku přes bránícího Damona Seversona z týmu New Jersey Devils v utkání zámořské hokejové NHL, 18. dubna 2023.

Český útočník týmu New York Rangers Filip Chytil (vlevo) střílí na branku přes bránícího Damona Seversona z týmu New Jersey Devils v utkání zámořské hokejové NHL, 18. dubna 2023. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Filip Chytil se podílel v prvním utkání úvodního kola play off NHL gólem a přihrávkou na výhře hokejistů New Yorku Rangers 5:1 v New Jersey. Colorado vykročilo za obhajobou Stanleyova poháru prohrou 1:3 se Seattlem. Toronto podlehlo na svém ledě Tampě Bay 3:7 a Vegas prohrál s Winnipegem 1:5.

Vaněček kapituloval dvakrát už v úvodních deseti minutách. Skóre otevřel Vladimír Tarasenko z mezikruží a tečí zvýšil v přesilové hře Chris Kreider. V závěru prostřední části se prosadil z levé strany Ryan Lindgren, který překonal českého gólmana střelou z úhlu pod horní tyč. U třetí trefy Rangers si připsal druhou asistenci i Chytil.

Kreider, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, upravil v 52. minutě další tečí v přesilové hře skóre na 4:0. Jack Hughes připravil o nulu Igora Šesťorkina v čase 57:14 z trestného střílení. Poslední slovo měl Chytil, který zpečetil výhru Rangers při risku New Jersey bez gólmana. Ke strůjcům prvního bodu hostů v sérii patřil i Adam Fox, který přihrál na čtyři branky.

Seattle vyhrál svůj historicky první zápas v play off NHL. O vítězství se zasloužil 34 zásahy Philipp Grubauer a překonal jej pouze Mikko Rantanen, který vyrovnal ve 13. minutě na 1:1. Skóre otevřel Eeli Tolvanen, v úvodu druhé třetiny se prosadil Alex Wennberg a na začátku třetí Morgan Geekie. Pavel Francouz plnil roli náhradního brankáře Colorada.

Tampa Bay vedla po první třetině 3:0. Toronto snížilo ve 34. minutě na rozdíl jedné branky, ale hosté kontrovali ve zbytku prostřední části dalšími třemi góly a zlomili odpor kanadského klubu. Výhru Lightning řídili Corey Perry s Nikitou Kučerovem, kteří si připsali shodnou bilanci gólu a dvou přihrávek. Dvakrát se v dresu vítězů trefil Brayden Point. Na straně poražených asistoval Mitchell Marner u všech tří branek.

Winnipegu zajistili Kyle Connor a Pierre-Luc Dubois v úvodu druhé třetiny během 62 sekund vedení 2:0. Vegas snížil trefou Williama Karlssona, ale na začátku poslední části vrátil Blake Wheeler hostům dvoubrankový náskok. V závěru zvýraznil Adam Lowry dvěma zásahy výhru Jets, kteří byli v utkání střelecky aktivnější 31:17. První bod v sérii vychytal Connor Hellebuyck, jemuž kryl záda David Rittich.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápasy: New Jersey - NY Rangers 1:5, Toronto - Tampa Bay 3:7. Západní konference - 1. zápasy: Vegas - Winnipeg 1:5, Colorado - Seattle 1:3.