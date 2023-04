Chytil přispěl dvěma body k výhře Rangers, Vaněček inkasoval čtyřikrát

Český útočník týmu New York Rangers Filip Chytil (vlevo) střílí na branku přes bránícího Damona Seversona z týmu New Jersey Devils v utkání zámořské hokejové NHL, 18. dubna 2023.

New York - Filip Chytil se podílel v prvním utkání úvodního kola play off NHL gólem a přihrávkou na výhře hokejistů New Yorku Rangers 5:1 na ledě New Jersey, v jehož brance čtyřikrát inkasoval Vítek Vaněček. Colorado zahájilo snahu o obhajobu Stanleyova poháru prohrou 1:3 se Seattlem. Toronto podlehlo na svém ledě Tampě Bay 3:7 a Vegas prohrálo s Winnipegem 1:5.

Vaněček kapituloval dvakrát už v úvodních deseti minutách. Skóre otevřel Vladimír Tarasenko z mezikruží a tečí zvýšil v přesilové hře Chris Kreider. V závěru prostřední části se prosadil z levé strany Ryan Lindgren, který překonal českého gólmana střelou z úhlu pod horní tyč. U třetí trefy Rangers si připsal druhou asistenci Chytil.

Kreider, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, upravil v 52. minutě další tečí v přesilové hře skóre na 4:0. Útočník Rangers se osamostatnil v čele klubové statistiky v počtu gólů v play off. Na kontě má 36 branek a odpoutal se od Roda Gilberta.

Jack Hughes připravil o nulu Igora Šesťorkina v čase 57:14 z trestného střílení. Poslední slovo měl Chytil, který zpečetil výhru Rangers při risku New Jersey bez gólmana. Ke strůjcům prvního bodu hostů v sérii patřil i Adam Fox, který přihrál na čtyři branky.

"Ze začátku jsme neudrželi puk. Pravděpodobně to vyplývalo z nervozity. Někteří ještě nehráli zápas v play off a nevěděli, co to obnáší," uvedl trenér New Jersey Lindy Ruff. "Rozebírali jsme, jak hrát s pukem, abychom jej neztráceli a nepouštěli soupeře do přečíslení. Dobře jsme bruslili a nejdůležitější bylo, že se nám dařilo napadání. Hráli jsme tak častěji v jejich pásmu než ve svém," řekl trenér Rangers Gerard Gallant.

Seattle vyhrál svůj historicky první zápas v play off NHL. O vítězství se zasloužil 34 zásahy Philipp Grubauer a překonal jej pouze Mikko Rantanen, který vyrovnal ve 13. minutě na 1:1. Skóre otevřel Eeli Tolvanen, v úvodu druhé třetiny se prosadil Alex Wennberg a na začátku třetí Morgan Geekie. Pavel Francouz plnil roli náhradního brankáře Colorada.

"Jsme s výkonem spokojeni, ale musíme ho opakovat a opakovat," uvedl Wennberg. Obhájce Stanleyova poháru si vylámal zuby na svém bývalém brankáři Grubauerovi, jehož si vybral Seattle z Colorada předloni v rozšiřovacím draftu. "Jeho výkon nebudu komentovat. Neodehráli jsme nejlepší zápas, ale pořád jsme si vytvořili dost šancí. Teď se musíme zaměřit na druhé utkání," řekl lídr Avalanche Nathan MacKinnon.

Tampa Bay vedla po první třetině 3:0. Toronto snížilo ve 34. minutě na rozdíl jedné branky, ale hosté kontrovali ve zbytku prostřední části dalšími třemi góly a zlomili odpor kanadského klubu. Výhru Lightning řídili Corey Perry s Nikitou Kučerovem, kteří si připsali shodně gól a dvě přihrávky. Dvakrát se v dresu vítězů trefil Brayden Point. Na straně poražených asistoval Mitchell Marner u všech tří branek.

"Na rozdíl od nás pozvedli svou hru na vyšší úroveň. Špatně jsme začali, dopustili jsme se hodně faulů a víme, že mají dobré přesilovky. Musíme být i disciplinovanější," zamýšlel se nad prohrou útočník Toronta Auston Matthews. Tampa Bay udeřila v početní výhodě čtyřikrát. Dvakrát potrestala za stavu 4:2 i zákrok Michaela Buntinga, který za hit na hlavu Erika Černáka dostal pět minut. Slovenský bek zápas nedohrál.

Tampa hrála v minulých třech letech finále NHL, ale nevyšel jí závěr základní části, ve které prohrála osm z dvanácti zápasů. "Měli jsme těžký březen, ale začalo play off a všechno se maže. Víme, co musíme udělat a jak hrát jako tým. Udělali jsme spoustu dobrých věcí, ale pořád je to jen jeden zápas," uvedl Perry.

Winnipegu zajistili Kyle Connor a Pierre-Luc Dubois v úvodu druhé třetiny během 62 sekund vedení 2:0. Vegas snížilo trefou Williama Karlssona, ale na začátku poslední části vrátil Blake Wheeler hostům dvoubrankový náskok. V závěru zvýraznil Adam Lowry dvěma zásahy výhru Jets, kteří byli v utkání střelecky aktivnější 31:17. První bod v sérii vychytal Connor Hellebuyck, jemuž kryl záda David Rittich.

"Hráli s větším nasazením a zasloužili si vyhrát, ale nepředvedli nic mimořádného. Můžeme si za prohru sami. Musíme si uvědomit, že je tu play off," podotkl trenér Vegas Bruce Cassidy.

Ještě v první třetině došlo k nepříjemné situaci. Při skrumáži v brankovišti byl útočník Winnipegu Morgan Barron zasažen do tváře bruslí gólmana Vegas Laurenta Brossoita. Po ošetření se vrátil do hry s více než 75 stehy a celoobličejovým krytem. "Vypadal, jako kdyby ho napadl žralok," popsal Lowry. "Všichni jsme se snažili dotlačit puk do branky a najednou vidíte cestičku krve od brankoviště až na střídačku. To, že pokračoval, svědčí o jeho srdci," doplnil.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápasy: New Jersey - NY Rangers 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Branky: 58. J. Hughes z tr. střílení - 10. a 52. Kreider, 5. Tarasenko, 37. Lindgren (Chytil), 59. Chytil. Střely na branku: 28:23. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal 59:31 minuty, inkasoval čtyři branky z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 81,8 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Šesťorkin, 3. Fox (všichni NY Rangers). Toronto - Tampa Bay 3:7 (0:3, 2:3, 1:1) Branky: 29. O´Reilly, 34. Nylander, 49. Järnkrok - 35. a 40. Point, 2. Bellemare, 8. Cirelli, 20. Kučerov, 38. Perry, 47. Colton. Střely na branku: 31:34. Diváci: 19.013. Hvězdy zápasu: 1. Perry, 2. Point, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay). Západní konference - 1. zápasy: Vegas - Winnipeg 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Branky: 36. W. Karlsson - 59. a 60. Lowry, 22. Connor, 23. Dubois, 44. Wheeler. Střely na branku: 17:31. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. W. Karlsson (Vegas). Colorado - Seattle 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Branky: 13. Rantanen - 4. Tolvanen, 22. Wennberg, 45. Geekie. Střely na branku: 35:30. Diváci: 18.138. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg, 2. Grubauer, 3. Tolvanen (všichni Seattle).