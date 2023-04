Chytil přihrál na dva góly Rangers při vítězství ve Washingtonu

New York - Český hokejový útočník Filip Chytil asistoval v NHL u dvou branek New York Rangers, kteří vyhráli 5:2 ve Washingtonu. Tým, jenž už má jistý postup do play off, zvítězili po dvou zápasech. Capitals nevyhráli počtvrté za sebou.

Třiadvacetiletý Chytil se podílel na gólech svých spoluhráčů z takzvané "Kid Line", lajny mladíků. Svou první přihrávku si připsal v 16. minutě zadovkou u gólu jednadvacetiletého Alexise Lafreniérea, po minutě druhé třetiny pak přispěl k brance dvaadvacetiletého Kaapa Kakka.

Chytil, jenž se v týdnu dohodl s Rangers na nové čtyřleté smlouvě na 17,5 milionu dolarů, tak nasbíral šest bodů v posledních pěti zápasech a svá sezonní maxima v NHL vylepšil na 22 gólů a 23 asistencí.

Washington - NY Rangers 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky: 34. D. Strome, 52. Protas - 14. K. Miller, 16. Lafreniére (Chytil), 21. Kakko (Chytil), 46. Tarasenko, 55. Zibanejad. Střely na branku: 28:34. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. K. Miller, 2. Panarin (oba NY Rangers), 3. Carlson (Washington).