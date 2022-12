Chytil překonal Vaněčka a řídil výhru Rangers, Dostál začal prohrou

Utkání hokejové NHL New York Rangers - New Jersey, 12. prosince 2022. Útočník Rangers Filip Chytil se raduje z vítězného gólu.

Utkání hokejové NHL New York Rangers - New Jersey, 12. prosince 2022. Útočník Rangers Filip Chytil se raduje z vítězného gólu. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Český hokejový útočník Filip Chytil vítězným gólem a asistencí řídil výhru NY Rangers nad New Jersey 4:3 v prodloužení. Vítek Vaněček v brance poražených kryl 19 střel. Premiéru v aktuálním ročníku NHL má za sebou gólman Anaheimu Lukáš Dostál, jenž 35 zákroky neodvrátil prohru Ducks 0:3.

Hokejistům Rangers vůbec nevyšel vstup do zápasu. Během pěti minut inkasovali dva góly a museli dotahovat. Newyorští hráči Vaněčka poprvé překonali v závěru první třetiny, kdy přečíslení dva na jednoho využil Chris Kreider.

Hostům v 32. minutě vrátil dvoubrankový náskok Jack Hughes, domácí celek ale během tří minut manko smazal. V čase 33:58 snížil Vincent Trocheck a o sedm sekund později zakončil povedenou kombinaci K'Andre Millera s Chytilem finský útočník Kaapo Kakko.

Rozhodující moment přišel ve třetí minutě prodloužení, kdy Chytil dostal nabito od Artěmije Panarina a pohotovou střelou na Vaněčkovu vyrážečku zařídil Rangers bod navíc. Český útočník vylepšil svou bilanci v sezoně na 14 bodů za šest gólů a osm asistencí.

"Jsem rád, že jsme dokázali zápas otočit a ukázali jsme charakter. Není jednoduché zůstat pozitivní i za nepříznivého stavu, my to ale zvládli. Pomohlo nám i to, že jsme nabrali sebevědomí v předchozích duelech," řekl Chytil, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Vaněček potvrdil, že se mu v posledních zápasech příliš nedaří. Zatímco v listopadu dovedl Devils k devíti výhrám z deseti možných, v prosinci se ve čtyřech startech radoval pouze jednou. Ve všech třech prohraných zápasech navíc chytal s úspěšností nižší než 85 procent.

Devils po jedenácti výhrách mimo svůj stadion poprvé neuspěli a nedokázali vyrovnat rekordní sérii Minnesoty ze sezony 2014/15 a Detroitu z ročníku 2005/06. "Mrzí mě, že jsme prohráli s jedním z našich největších rivalů, ale není to důvod k panice. Musíme se z toho oklepat a soustředit se na zítřejší zápas," podotkl kapitán Devils Nico Hischier.

Dostál do sezony vstoupil vydařeným individuálním výkonem. Kryl 35 z 38 střel Ottawy a úspěšnost zásahů vytáhl nad 92 procent. Jeho solidní představení ale Anaheimu body nepřineslo. Ducks vyšli střelecky naprázdno a prohráli osmý z posledních devíti duelů.

"Přišel jsem z AHL, na začátku jsem si proto trochu zvykal na tempo. Po pár minutách jsem se ale přizpůsobil a jak zápas pokračoval, cítil jsem se docela dobře. Samozřejmě mě mrzí, že jsme prohráli, ale osobně mám ze svého výkonu docela dobrý pocit," řekl Dostál po čtvrtém startu v NHL.

Dvaadvacetiletý rodák z Brna čeká v NHL na výhru od své premiéry, v níž pomohl v lednu porazit Detroit 4:3 po nájezdech. "Přál jsem si, abychom pro Lukáše uhráli nějaké body. Chytal skvěle, vytáhl několik výborných zákroků, ale bohužel to nestačilo. Výhru by si zasloužil i kvůli skvělému přístupu na tréninku. Je to výborný kluk i brankář, věřím tomu, že vítězství začne sbírat co nejdříve," chválil Dostála trenér Dallas Eakins.

Hlavní podíl na výhře Senators měli autor dvou branek Alex DeBrincat a gólman Cam Talbot, který kryl všech 32 pokusů Ducks a vychytal první nulu v dresu Ottawy.

Skvělé brankářské výkony nabídlo i utkání mezi St. Louis a Nashvillem. V základní hrací době ani domácí Jordan Binnington ani Juuse Saros neinkasovali a rozhodnout muselo prodloužení. V tom se prosadil Brayden Schenn a zařídil Blues výhru.

Pittsburgh porazil Dallas 2:1 a vyhrál pošesté v řadě. Dva body zajistil Penguins 35 sekund před koncem základní hrací doby Jevgenij Malkin a 79. vítězným gólem se v klubových statistikách dostal na druhé místo před Jaromíra Jágra. Sidney Crosby jich má 83.

Ani zbylé dva zápasy nenabídly gólové hody. Minnesota porazila Edmonton 2:1 a stejným výsledkem zdolal i Montreal Calgary. Výhru Canadiens v samostatných nájezdech zařídil Kirby Dach.

Výsledky pondělních zápasů NHL:

Montreal - Calgary 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 42. Josh Anderson, rozhodující sam. nájezd Dach - 26. Huberdeau. Střely na branku: 38:35. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Allen (Montreal), 2. Markström (Calgary), 3. Dach (Montreal).

NY Rangers - New Jersey 4:3 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 9. Kreider, 34. Trocheck, 35. Kakko (Chytil), 63. Chytil - 4. Hischier, 5. Mercer, 32. J. Hughes. Střely na branku: 23:29. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval 4 branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 82,6 procenta. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Trocheck (oba NY Rangers), 3. J. Hughes (New Jersey).

Minnesota - Edmonton 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 13. Boldy, 30. F. Gaudreau - 15. Hyman. Střely na branku: 30:21. Diváci: 17.707. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Brodin, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Ottawa - Anaheim 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 11. a 52. DeBrincat, 6. Kelly. Střely na branku: 38:32. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 92,1 procenta. Diváci: 14.204. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Talbot, 3. Giroux (všichni Ottawa).

St. Louis - Nashville 1:0 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branka: 63. B. Schenn. Střely na branku: 24:25. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Schenn (oba St. Louis), 3. Saros (Nashville).

Pittsburgh - Dallas 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky: 14. P. Joseph, 60. Malkin - 1. Hintz. Střely na branku: 25:27. Diváci: 17.147. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. P. Joseph (oba Pittsburgh), 3. Hintz (Dallas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 27 22 1 4 106:58 45 2. Toronto 29 18 6 5 93:70 42 3. Tampa Bay 27 17 1 9 95:82 35 4. Detroit 27 13 6 8 84:86 32 5. Montreal 28 14 2 12 84:97 30 6. Florida 29 13 4 12 98:98 30 7. Ottawa 28 12 2 14 86:89 26 8. Buffalo 28 12 2 14 109:103 26

Metropolitní divize:

1. New Jersey 28 21 2 5 103:67 44 2. Pittsburgh 29 17 4 8 102:84 38 3. Carolina 27 15 6 6 80:73 36 4. NY Rangers 30 15 5 10 93:85 35 5. NY Islanders 29 17 0 12 92:80 34 6. Washington 30 14 4 12 87:89 32 7. Philadelphia 29 9 7 13 70:96 25 8. Columbus 27 10 2 15 80:111 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 27 18 1 8 89:69 37 2. Dallas 29 16 5 8 106:83 37 3. Minnesota 28 15 2 11 88:85 32 4. Colorado 26 14 2 10 82:74 30 5. Nashville 26 12 3 11 67:79 27 6. St. Louis 29 13 1 15 85:108 27 7. Arizona 26 9 4 13 72:96 22 8. Chicago 26 7 4 15 62:94 18

Pacifická divize:

1. Vegas 30 20 1 9 98:80 41 2. Seattle 27 16 3 8 96:85 35 3. Los Angeles 31 15 5 11 106:112 35 4. Edmonton 29 16 0 13 103:99 32 5. Calgary 29 13 5 11 87:89 31 6. Vancouver 28 12 3 13 97:109 27 7. San Jose 30 9 5 16 93:110 23 8. Anaheim 29 7 3 19 70:123 17