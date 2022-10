Chytil pomohl v NHL gólem k výhře Rangers, Vejmelka čelil 53 střelám

New York - Hokejový útočník Filip Chytil přispěl v NHL jedním gólem k jednoznačné výhře New Yorku Rangers 7:3 v Minnesotě. Karel Vejmelka předvedl 47 zákroků v Pittsburghu, kde ale s Arizonou podlehl 2:6. Pavel Francouz inkasoval pětkrát z 27 střel při prohře Colorada 3:5 v Calgary. Radko Gudas pomohl jednou přihrávkou k vítězství Floridy 3:1 na ledě New Yorku Islanders.

Rangers vedli po úvodní třetině 3:0. A když Minnesota ve 28. minutě poprvé skórovala, vrátil hostům třígólový náskok Chytil z dorážky. Zbývající góly padly v posledním dějství, za domácí snižoval Matt Boldy na 2:5 a 3:6. Na druhé straně se v utkání dvakrát trefil Chris Kreider, první hvězdou zápasu byl ale Artěmij Panarin, který nasbíral čtyři body (1+3). Rangers tak vyhráli i druhé utkání sezony.

Vejmelka už v čase 5:10 vytahoval potřetí puk z branky. Překonali jej zblízka Sidney Crosby, tvrdou ranou zpoza levého kruhu Jason Zucker a v přesilové hře skóroval do odkryté branky Jake Guentzel. Rychleji nasázel tři góly v zahajovacím utkání NHL od sezony 1943/44 pouze Los Angele v roce 2005 (4:18).

Obě branky Arizony dal Nick Ritchie, který snížil v přesilové hře na 1:3 a 2:4. Vejmelka byl bezmocný i při zbývajících třech gólech: v početní převaze se do odkryté branky trefil Jevgenij Malkin a v závěru zvýraznili výhru Bryan Rust z dorážky a Kasperi Kapanen z přečíslení dva na jednoho.

Colorado, které hrálo druhý zápas ve druhém dni, otevřelo skóre už po 99 sekundách trefou Bowena Byrama. Calgary ale otočilo v rozmezí 12. až 43. minuty na 5:1. Z mezikruží vyrovnal Brett Ritchie, v oslabení se z přečíslení dva na jednoho prosadil Dillon Dubé a z úniku překonal Francouze Rasmus Andersson. Na začátku třetí třetiny zvýšil tečí Tyler Toffoli a vzápětí využil přesilovou hru Elias Lindholm. Zápas už jen zdramatizovali Nathan MacKinnon a Valerij Ničuškin.

Výsledky NHL: Buffalo - Ottawa 4:1, Philadelphia - New Jersey 5:2, Pittsburgh - Arizona 6:2, Toronto - Washington 3:2, Nashville - Dallas 1:4, Minnesota - NY Rangers 3:7, NY Islanders - Florida 1:3, Los Angeles - Seattle 1:4, Calgary - Colorado 5:3, Vegas - Chicago 1:0.