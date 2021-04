Chytil pečetil gólem výhru Rangers, Voráček a Krejčí asistovali

New York - Hokejový útočník Filip Chytil pomohl New Yorku Rangers v pátečním utkání NHL gólem k výhře 4:1 nad Philadelphií. Jedinou branku Flyers připravil Jakub Voráček. Asistenci si připsal také David Krejčí, jenž s Bostonem podlehl i přes mohutný finiš na ledě Buffala 4:6.

Rangers otevřeli v 7. minutě skóre z přesilové hry, po chytrém pasu Artěmije Panarina zakončil do prázdné branky Chris Kreider. Philadelphia vyrovnala za 45 sekund, když Voráček prostrčil puk do prostoru před brankou Oskaru Lindblomovi. Rangers ale opět brzy vedli trefou Pavla Bučněviče. Výhru pojistili ve třetí třetině Alexis Lafreniere a Chytil.

"Měli jsme spoustu gólových šancí na to, aby se zápas vyvíjel naším směrem. V první třetině jsme jim toho moc nedovolili, ale oni obě brankové příležitosti proměnili a prohrávali jsme 1:2. Skvělé šance jsme měli i (v závěru druhé třetiny) při přesilovce pět na tři (81 sekund dlouhé) i poté při hře pět na pět. Jejich gólman (Alexandar Georgijev) byl ale vždy ve správnou chvíli na správném místě, což bylo v zápase rozhodující," uvedl kouč Philadelphie Alain Vigneault.

Georgijev byl zvolen první hvězdou utkání, to na druhé straně neměl gólman Alex Lyon čisté svědomí u Chytilovy branky. Český útočník skóroval po jedenácti zápasech nahozením puku z nulového úhlu na Lyona, který si kotouč srazil do vlastní branky.

Boston překonal už ve 3. minutě Ukko-Pekku Luukkonena, který v NHL debutoval. Buffalo ale v dalším průběhu otočilo na 5:1 a po čtvrtém gólu vyhnalo z branky Tuukku Raska. Hosté se nevzdali, v rozmezí 53. až 58. minuty snížili třemi góly na rozdíl jedné branky. Krejčí asistoval u trefy na 4:5, při níž si Rasmus Ristolainen srazil do vlastní branky prudkou přihrávku Taylora Halla. Výsledek zpečetil při power play Sam Reinhart, který tím zkompletoval hattrick.

"Dostal jsem z první střely gól, takhle jsem si svou premiéru nepředstavoval," pronesl Luukkonen, pátý gólman, kterého Buffalo v této sezoně nasadilo do hry. "Kluci mi ale hodně pomohli, dobře bránili i dávali branky. Hráli jsme týmově, podali jsme slušný výkon. Ke konci mi to tam sice napadalo, s tím nemůžu být spokojený. Ale vyhráli jsme, a to pro mě moc znamená," dodal.

Buffalo porazilo Boston poprvé od prosince 2018 a po deseti porážkách. "Prohrávali jsme souboje o puk. Měli jsme dobré pasáže a líbilo se mi, jak jsme je v závěru zatlačili. Chodili jsme do brány, dali nějaké góly. Tak by to mělo vypadat. Měli jsme ale i úseky hry, kterými jsme se sami sráželi. Buffalo hrálo asi lépe a zasloužilo si vyhrát. Bylo obětavější, několikrát nás dobrými bloky připravilo o šanci. To jsou detaily, které rozhodují," uvedl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

David Pastrňák, který v předchozích pěti zápasech bodoval (2+7) a který byl o den dříve vyhlášen v Buffalu první hvězdou zápasu při výhře Bruins 5:1, vyšel naprázdno. Havířovský rodák byl navíc na ledě u dvou inkasovaných branek.

Nashville stále drží v Centrální divizi poslední postupové místo do play off a odrazil nápor Chicaga, se kterým tento týden ztratil ve třech zápasech jen bod. Predators zvítězili v pátek na ledě Blackhawks 3:1. O výhře rozhodli ve druhé třetině, v níž ukončili bezbrankový stav Ryan Johansen a Luke Kunin. Třetí gól přidal Erik Haula a první hvězda zápasu Juuse Saros, který chytil 29 střel, přišel o nulu až v 57. minutě.

Nashville má v tabulce náskok čtyř bodů před Dallasem, který má ale tři zápasy k dobru. Chicago s Dominikem Kubalíkem a Davidem Kämpfem v sestavě ztrácí na postupovou příčku pět bodů.

Calgary zdolalo Montreal, které je v Severní divizi na poslední postupové příčce do play off, a stáhlo na něj ztrátu na rozdíl šesti bodů. Výhru Flames 4:2 zařídil Sean Monahan, který vstřelil ve 46. minutě branku na 3:2 a navíc přihrál i na dva góly. Oba týmy se v nejbližších dnech ještě střetnou dvakrát.

Minnesota uspěla 4:2 v Los Angeles a připsala si šestou výhru za sebou. Dvěma góly nasměroval Wild k vítězství Kirill Kaprizov, který se čtyřiceti body (21+19) vede produktivitu nováčků. Mužstvo podržel i čtyřiceti zákroky gólman Cam Talbot.

Výsledky NHL

Buffalo - Boston 6:4 (1:1, 2:0, 3:3)

Branky: 16., 45. a 60. S. Reinhart, 27. Dahlin, 35. Mittelstadt, 42. Ruotsalainen - 3. Kampfer, 53. N. Ritchie, 56. K. Miller, 58. Hall (Krejčí). Střely na branku: 34:40. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart, 2. Dahlin, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).

NY Rangers - Philadelphia 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky: 7. Kreider, 8. Bučněvič, 50. Lafreinere, 54. Chytil - 7. Lindblom (Voráček). Střely na branku: 24:27. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Lafreniere, 3. Bučněvič (všichni NY Rangers).

Chicago - Nashville 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 57. Hinostroza - 27. Johansen, 37. Kunin, 57. Haula. Střely na branku: 30:28. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. M. Subban (Chicago), 3. Kunin (Nashville).

Calgary - Montreal 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Branky: 7. Dube, 20. Mangiapane, 46. Monahan, 60. E. Lindholm - 14. Toffoli, 19. Armia. Střely na branku: 31:20. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane, 2. J. Gaudreau, 3. Monahan (všichni Calgary).

Los Angeles - Minnesota 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: 20. Moore, 56. Kopitar - 8. a 27. Kaprizov, 52. Sturm, 60. Eriksson Ek. Střely na branku: 42:24. Diváci: 1091 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov (Minnesota), 2. Kempe (Los Angeles), 3. Talbot (Minnesota).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Carolina 46 31 5 10 150:110 67 2. Florida 48 30 5 13 154:130 65 3. Tampa Bay 47 31 2 14 156:122 64 4. Nashville 49 26 2 21 133:138 54 5. Dallas 46 19 12 15 133:120 50 6. Chicago 48 22 5 21 135:151 49 7. Detroit 49 17 7 25 114:156 41 8. Columbus 49 15 9 25 118:166 39

Severní divize:

1. Toronto 47 29 5 13 155:129 63 2. Winnipeg 46 27 3 16 147:125 57 3. Edmonton 45 27 2 16 144:125 56 4. Montreal 45 20 9 16 132:130 49 5. Calgary 46 20 3 23 122:135 43 6. Vancouver 40 18 3 19 109:128 39 7. Ottawa 47 17 4 26 129:166 38

Východní divize:

1. Washington 47 30 4 13 164:141 64 2. Pittsburgh 47 30 3 14 164:133 63 3. NY Islanders 47 29 5 13 133:107 63 4. Boston 46 27 6 13 136:117 60 5. NY Rangers 48 24 6 18 158:128 54 6. Philadelphia 47 21 7 19 132:168 49 7. New Jersey 46 14 6 26 116:162 34 8. Buffalo 48 13 7 28 118:165 33

Západní divize:

1. x-Vegas 46 33 2 11 155:102 68 2. x-Colorado 44 31 4 9 158:103 66 3. Minnesota 46 30 3 13 145:120 63 4. Arizona 47 20 5 22 124:150 45 5. St. Louis 44 19 6 19 126:139 44 6. San Jose 46 18 5 23 122:157 41 7. Los Angeles 44 17 6 21 120:132 40 8. Anaheim 47 14 7 26 104:151 35

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.