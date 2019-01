Hokejista New York Rangers Filip Chytil při kolizi s brankářem Bostonu Tuukkou Raskem poté, co vstřelil gól. Vlevo hráč Bruins Charlie McAvoy.

Hokejista New York Rangers Filip Chytil při kolizi s brankářem Bostonu Tuukkou Raskem poté, co vstřelil gól. Vlevo hráč Bruins Charlie McAvoy. ČTK/AP/Mary Schwalm

New York - Útočník Filip Chytil skóroval v NHL ve druhém zápase za sebou a gólem pomohl New York Rangers k výhře 3:2 v Bostonu. Za domácí přihrál na jednu branku David Pastrňák. Vítěznou trefu si po asistenci Romana Poláka připsal Radek Faksa, který s Dallasem porazil Winnipeg 4:2. Gól Dominika Simona naopak Pittsburghu nestačil a prohrál 3:7 s Vegas.

Gólman David Rittich kryl v Edmontonu 22 střel a dovedl Calgary k výhře 5:2. U rozdílové branky asistoval Michael Frolík. Ve vzájemném duelu si připsali po jedné přihrávce Radim Šimek a Ondřej Palát, který se radoval s Tampou Bay z výhry 6:3 nad San Jose. Philadelphia uspěla i s přispěním asistence Jakuba Voráčka 5:2 v Montrealu.

Gól, kterým Chytil vyrovnal na 1:1, byl velmi podobný tomu z minulého utkání. Devatenáctiletý český útočník nabral na pravé straně rychlost, natlačil se před obránce a střelou do horního rohu překonal Tuukku Raska. Celá akce však měla nepříjemnou dohru: obránce Bostonu Charlie McAvoy se s Chytilem srazil hned po jeho zakončení a český hokejista při nekontrolovaném pádu poslal Raska k ledu.

Finský gólman po kolizi, při níž ho Chytil zasáhl do hlavy, zůstal chvíli ležet a z utkání odstoupil. "Vypadalo to hrozivě," reagoval McAvoy. "Vyvíjelo se to na situaci dva na jednoho, chtěl jsem zabránit přihrávce, ale on vletěl před branku. Ani nemám pocit, že bych ho nějak zasáhl. Bylo to nešťastné," doplnil. Podle kouče Bostonu Bruce Cassidyho je Rask otřesený a podstoupí vyšetření.

Pastrňák se blýskl hezkou křížnou přihrávkou, po které zakončoval Brad Marchand do odkryté branky a vyrovnal na 2:2. Nerozhodný stav zlomil v 50. minutě druhým gólem v zápase Mika Zibanejad. Umožnil tím Henriku Lundqvistovi, aby se posunul v počtu vychytaných výher v historickém pořadí na šesté místo před Terryho Sawchuka. Švédský gólman jich má na kontě 446.

"Není to něco, nad čím byste na začátku kariéry přemýšleli. Až když se dostanete mezi nejlepších deset, tak je to pravděpodobně poprvé, co se na tabulku podíváte. A je tam mnoho gólmanů, kteří pro mě hodně znamenali, když jsem vyrůstal. Inspirovali mě. Jsem pyšný, že můžu mezi nimi," řekl Lundvist.

Faksa se prosadil z přečíslení tři na dva. Protiútok vedl po návratu z trestné lavice Polák, který krajanovi přenechal puk zpětnou přihrávkou, a Faksa se trefil z levého kruhu přesně do horního rohu střelou na vzdálenější tyč. Český útočník zvyšoval ve 34. minutě na 3:0.

Dallas prohrál předchozí čtyři zápasy a jeho trenéru Jimu Montgomerymu vyšel tah, že zamíchal se složením formací. K Faksovi zařadil kapitána Jamieho Benna a jejich útok, který doplňoval Blake Comeau, vstřelil dvě branky. "Dřeli jsme a hráli jednoduše. Nic speciálního," řekl Benn.

Pittsburgh smazal v úvodu druhé třetiny dvoubrankovou ztrátu. Už po 16 sekundách dal kontaktní gól Simon, který hezkou kombinaci zakončoval do odkryté branky. Český útočník je v novém roce produktivní, zaznamenal sedm bodů (3+4) v devíti zápasech. Vzápětí vyrovnal Sidney Crosby, ale hráči Vegas ještě v prostřední části opět odskočili na rozdíl dvou branek a vedení už nepustili. Hattrick dal Jonathan Marchessault.

Rittich inkasoval oba góly v rozmezí 40. až 45. minuty, kterými Edmonton snížil na 2:3. Nejdříve ho překonal zblízka Ryan Nugent-Hopkins a při druhé brance nestačil na teč Milana Lucice. Calgary ale v 55. a 57. minutě upravilo na konečných 5:2 a v tabulce Západní konference zvýšilo náskok na pět bodů před Winnipegem.

Colorado deklasovalo Los Angeles 7:1. Domácí vyrovnali klubový rekord v počtu vstřelených branek za třetinu, když v prostřední části odskočili šesti góly na 7:0. Kanonádu řídil dvěma trefami Mikko Rantanen, který ale do třetí třetiny kvůli zranění nenastoupil. Trenér Avalanche Jared Bednar očekává, že by druhý nejproduktivnější hráč soutěže měl příště nastoupit.

Ondřej Kaše chyběl v sestavě Anaheimu, který ho před utkání v New Jersey umístil na listinu zraněných hráčů. Kalifornský klub i bez českého hokejisty vyhrál na ledě soupeře 3:2.

Statistika sobotních zápasů NHL:

--------

New Jersey - Anaheim 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Branky: 7. Marcus Johansson, 60. Bratt - 10. Sprong, 11. Terry, 46. D. Grant. Střely na branku: 31:14. Diváci: 15.231. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Sprong (oba Anaheim), 3. Marcus Johansson (New Jersey).

Colorado - Los Angeles 7:1 (1:0, 6:0, 0:1)

Branky: 28. a 35. Rantanen, 10. Söderberg, 21. Landeskog, 23. Barrie, 29. Dries, 36. Wilson - 48. Kovalčuk. Střely na branku: 40:31. Diváci: 18.043. Hvězdy zápasu: 1. Barrie, 2. Söderberg, 3. Calvert (všichni Colorado).

Boston - NY Rangers 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 18. Heinen, 44. Marchand (Pastrňák) - 26. a 50. Zibanejad, 19. Chytil. Střely na branku: 28:20. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad (NY Rangers), 2. Heinen (Boston), 3. Zuccarello (NY Rangers).

Montreal - Philadelphia 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Branky: 48. Domi, 56. Kulak - 48. a 50. Patrick (na druhou Voráček), 38. Konecny, 39. J. Van Riemsdyk, 60. Raffl. Střely na branku: 35:24. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Patrick, 2. Konecny, 3. Hart (všichni Philadelphia).

Tampa Bay - San Jose 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Branky: 46. a 55. Stamkos, 4. Joseph, 18. Killorn, 28. Gourde (Palát), 33. Hedman - 20. a 21. E. Kane (na druhou Šimek), 60. Sörensen. Střely na branku: 26:38. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Joseph, 3. Hedman (všichni Tampa Bay).

St. Louis - Ottawa 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 8. Tarasenko, 38. Dunn, 53. Gunnarsson - 5. N. Paul, 42. Pääjärvi. Střely na branku: 38:30. Diváci: 17.690. Hvězdy zápasu: 1. Gunnarsson, 2. R. O'Reilly, 3. Tarasenko (všichni St. Louis).

Dallas - Winnipeg 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky: 8. B. Ritchie, 21. Comeau, 34. Faksa (Polák), 59. Seguin - 44. Lemieux, 44. Connor. Střely na branku: 39:29. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Comeau (Dallas), 2. Connor (Winnipeg), 3. B. Ritchie (Dallas).

Nashville - Florida 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Branky: 43. Bonino, 44. Watson - 5. Ekblad, 14. Vatrano, 23. Trocheck, 52. McCann. Střely na branku: 39:30. Diváci: 17.716. Hvězdy zápasu: 1. Ekblad, 2. Trocheck (oba Florida), 3. Watson (Nashville).

Minnesota - Columbus 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky: 17. Greenway, 18. Parise - 24. Panarin. Střely na branku: 31:20. Diváci: 19.054. Hvězdy zápasu: 1. Parise, 2. Greenway, 3. Dubnyk (všichni Minnesota).

Edmonton - Calgary 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Branky: 40. Nugent-Hopkins, 45. Lucic - 21. J. Gaudreau, 28. Giordano, 36. Kylington (Frolík), 55. Backlund, 57. Monahan. Střely na branku: 24:34. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval dvě branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 91,67 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Backlund (Calgary), 2. Puljujärvi (Edmonton), 3. Giordano (Calgary).

Vegas - Pittsburgh 7:3 (3:1, 2:2, 2:0)

Branky: 33., 37. a 60. Marchessault, 7. Theodore, 16. Pacioretty, 17. O. Lindberg, 54. W. Karlsson - 4. Kessel, 21. Simon, 26. Crosby. Střely na branku: 35:37. Diváci: 18.511. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. W. Karlsson, 3. Fleury (všichni Vegas).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 49 37 2 10 199:140 76 2. Toronto 47 29 2 16 166:133 60 3. Boston 49 27 5 17 143:128 59 4. Montreal 50 27 5 18 152:148 59 5. Buffalo 48 24 6 18 140:144 54 6. Florida 47 19 8 20 146:168 46 7. Ottawa 49 19 5 25 154:184 43 8. Detroit 49 18 7 24 140:167 43

Metropolitní divize:

1. NY Islanders 47 28 4 15 142:119 60 2. Washington 47 27 5 15 157:141 59 3. Columbus 48 28 3 17 154:146 59 4. Pittsburgh 48 26 6 16 169:146 58 5. Carolina 47 22 5 20 126:140 49 6. NY Rangers 48 21 7 20 139:164 49 7. Philadelphia 48 19 6 23 139:169 44 8. New Jersey 48 18 7 23 140:164 43

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 48 31 2 15 167:134 64 2. Nashville 50 28 4 18 155:133 60 3. Colorado 48 22 8 18 166:153 52 4. Dallas 49 24 4 21 126:128 52 5. Minnesota 48 24 3 21 133:138 51 6. St. Louis 47 21 5 21 131:144 47 7. Chicago 49 16 9 24 145:183 41

Pacifická divize:

1. Calgary 50 32 5 13 187:143 69 2. San Jose 50 28 7 15 178:155 63 3. Vegas 50 29 4 17 154:134 62 4. Anaheim 49 21 9 19 119:145 51 5. Vancouver 49 22 6 21 142:154 50 6. Edmonton 48 23 3 22 138:153 49 7. Arizona 47 21 4 22 124:136 46 8. Los Angeles 49 19 4 26 110:147 42

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 49 78 (22+56) 2. J. Gaudreau (Calgary) 50 73 (29+44) 3. Rantanen (Colorado) 48 73 (23+50) 4. McDavid (Edmonton) 47 70 (29+41) 5. MacKinnon (Colorado) 48 70 (27+43) 6. P. Kane (Chicago) 48 65 (27+38) 7. Point (Tampa Bay) 49 64 (30+34) 8. Monahan (Calgary) 50 61 (27+34) 9. Wheeler (Winnipeg) 48 61 (9+52) 10. Marner (Toronto) 47 60 (19+41) 16. Pastrňák (Boston) 49 56 (27+29) 59. Hertl (San Jose) 45 41 (19+22) 66. Krejčí (Boston) 49 40 (10+30) 70. Voráček (Philadelphia) 48 39 (11+28) 141. Vrána (Washington) 47 26 (15+11)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 33 branek, 2. Skinner (Buffalo), Point (Tampa Bay) oba 30, 4. McDavid (Edmonton), Tavares (Toronto), Landeskog (Colorado), J. Gaudreau (Calgary) všichni 29, 8. Pastrňák (Boston), Atkinson (Columbus), P. Kane (Chicago), MacKinnon (Colorado), Monahan (Calgary) všichni 27, ...36. Hertl (San Jose) 19, 74. Vrána (Washington) 15.