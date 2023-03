Chytil, Nečas a Vrána si v NHL připsali dva body

New York - Útočník Filip Chytil pomohl v NHL hokejistům New Yorku Rangers gólem a asistencí k výhře 4:3 na ledě Floridy. Carolina i díky dvěma přihrávkám Martina Nečase porazila Toronto 5:3 a udržela se na druhém místě Východní konference. Jakub Vrána gólem a nahrávkou přispěl k výhře St. Louis 6:3 nad Anaheimem. Tomáš Nosek připravil rozhodující branku Bostonu při vítězství 2:1 nad Tampou Bay. Branka Martina Kauta neodvrátila prohru San Jose v Calgary 3:5.

Florida po první třetině zápasu s Rangers vedla 2:0, newyorský celek ale čtyřmi góly za sebou vývoj otočil a vybojoval šestou výhru z posledních sedmi zápasů. Chytil nejprve připravil kontaktní branku pro Kaapa Kakka a ve 47. minutě vstřelil vítězný gól.

"Celá naše formace dnes odehrála výborný zápas. Jsem rád, že jsme náš výkon podpořili třemi body. Řekl bych, že hrajeme dobře celou sezonu, ale v některých zápasech nám to bohužel nepadalo, proto je skvělé, že jsme se dnes prosadili všichni tři," řekl Chytil, jenž byl zvolen první hvězdou zápasu.

Český útočník se ve 28. minutě objevil sám před brankou, jeho zakončení gólman Sergej Bobrovskij vyrazil pouze ke Kakkovi a ten snížil na 1:2. Gólu se Chytil dočkal po propadnutí obránce Aarona Ekblada, díky kterému se dostal do úniku. Souboj s gólmanem Bobrovským zakončil rychlou forhendovou kličkou a dal 21. branku v sezoně. Celkem má 41 bodů a je šestým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

"Když jsem viděl, že skákající puk přeskočil Ekbladovu hokejku, věděl jsem, co udělám. Věděl jsem, že budu zakončovat forhendem a jsem rád, že to vyšlo. Je to skvělý pocit," uvedl Chytil.

Už 67 kanadských bodů v sezoně nasbíral Nečas. Druhý nejproduktivnější Čech v lize dál výrazně vylepšuje své dosavadní maximum. Hokejisté Caroliny vyhráli třetí z posledních čtyř duelů a se 102 body ve Východní konferenci udrželi druhou příčku.

Torontu nepomohla ani výrazná střelecká převaha (44:28). Gólman Pjotr Kočetkov většinu pokusů zlikvidoval a kryl nejvíce střel v dosavadní kariéře. "Chytal skvěle, řekl bych, že jsme vyhráli hlavně díky němu," chválil ruského gólmana trenér Rod Brind'Amour.

Hned 15 střeleckých pokusů Toronta obstaral dvougólový Auston Matthews, jenž v zápase dvakrát vyrovnal. Nejprve dal branku na 2:2 a v 58. minutě trefou na 3:3 přiblížil Maple Leafs k bodům. Sebastian Aho ale prodloužení odmítl. Půl minuty po Matthewsovi vrátil Carolině vedení, které do prázdné branky zpečetil Teuvo Teräväinen.

Vránovi vstup do angažmá v St. Louis vychází náramně. V úvodních deseti zápasech zaznamenal osm bodů a pomohl týmu k šesti výhrám. Pod sobotní vítězství 6:3 nad Anaheimem se podepsal gólem a asistencí a podruhé v dresu Blues zaznamenal dva body v jednom utkání. Třetí formace Vrána (1+1), Brayden Schenn (2+1), Samuel Blais (1+1) zaznamenala sedm kanadských bodů.

Boston vybojoval 56. výhru v sezoně a jedno vítězství ho dělí od klubového rekordu z ročníku 1970/71. Ve zbývajících deseti duelech základní části mohou Bruins atakovat i absolutní rekord ligy 62 výher, na něž dosáhly v sezoně 1995/96 Detroit a v ročníku 2018/19 Tampa Bay.

Nosek se podílel ve 38. minutě na rozhodujícím gólu Garneta Hathawaye. U hrazení vypíchl soupeři puk, Matt Grzelcyk vypálil od modré a po zákroku Andreje Vasilevského dorazil Hathaway puk do sítě. Po první třetině byl stav 1:1 po brankách domácího kapitána Patrice Bergerona a hostujícího Victora Hedmana, jenž vyrovnal v oslabení.

Nosek se zapsal do statistik jako jediný z pětice Čechů v zápase. Naprázdno vyšel David Pastrňák, jenž útočí na magickou hranici 50 gólů, kterou v minulosti pokořili z českých hráčů jen Jaromír Jágr a Milan Hejduk. Jeho příští gól bude 290. v kariéře, čímž se osamostatní na osmém místě historické klubové tabulky.

Trápení San Jose nebere konce. Sharks podlehli Calgary 3:5 a na výhru čekají již devět zápasů. K prolomení nepříznivé série nevedla ani Kautova třetí branka v ročníku. Bývalý hráč extraligových Pardubic v sedmém zápase za San Jose zaznamenal třetí bod (2+1). Tomáš Hertl nebodoval.

Ve druhém zápase v dresu Vancouveru se poprvé prosadil Filip Hronek. Český bek na ledě Dallasu odehrál přes 26 minut a asistencí přispěl k výhře 3:1. Radek Faksa v dresu Stars vyšel bodově naprázdno.

Bod za gólovou nahrávku získal také Ondřej Palát a New Jersey porazilo Ottawu 5:3. Devils jako třetí tým v ročníku překonali stobodovou hranici a z třetího místa Východní konference stíhají druhou Carolinu.

Statistiky sobotních zápasů NHL:

Boston - Tampa Bay 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 7. Bergeron, 38. Hathaway (Nosek) - 10. Hedman. Střely na branku: 34:27. Diváci: 17.850. Hvězdy utkání: 1. Ullmark, 2. Hathaway, 3. Orlov (všichni Boston).

Philadelphia - Detroit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 31. Bellows, 40. Laughton, 59. Foerster. Střely na branku: 22:29. Diváci: 18.216. Hvězdy utkání: 1. Hart, 2. Laughton, 3. Bellows (všichni Philadelphia).

Nashville - Seattle 2:7 (0:2, 1:1, 1:4)

Branky: 22. Barrie, 41. Duchene - 18. a 38. Tolvanen, 4. Sprong, 44. A. Larsson, 49. Beniers, 51. McCann, 53. Bjorkstrand. Střely na branku: 16:39. Diváci: 17.335. Hvězdy utkání: 1. Tolvanen, 2. McCann, 3. Bjorkstrand (všichni Seattle).

Calgary - San Jose 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Branky: 8. a 59. Toffoli, 5. Weegar, 26. Duehr, 46. Kadri - 15. Couture, 25. Sturm, 26. Kaut. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18.153. Hvězdy zápasu: 1. Duehr, 2. Weegar, 3. Toffoli (všichni Calgary).

Los Angeles - Winnipeg 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 2. a 59. Arvidsson, 26. Iafallo, 41. Doughty - 39. Dubois. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. Korpisalo, 3. Danault (všicni Los Angeles).

Florida - NY Rangers 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Branky: 10. Barkov, 15. Lomberg, 48. Barkov - 29. Kakko (Chytil), 39. Lafreniére, 42. P. Kane, 47. Chytil. Střely na branku: 34:42. Diváci: 18.635. Hvězdy zápasu: 1. Chytil (NY Rangers), 2. Barkov (Florida), 3. Kakko (NY Rangers).

Minnesota - Chicago 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 28. Reaves, 59. Hartman, 60. F. Gaudreau - 42. L. Reichel. Střely na branku: 25:23. Diváci: 19.312. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Gustavsson, 3. Reaves (všichni Minnesota).

NY Islanders - Buffalo 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 54. Okposo, 60. J. Skinner. Střely na branku: 26:35. Hvězdy zápasu: 1. Comrie, 2. Okposo (oba Buffalo), 3: Varlamov (NY Islanders).

Montreal - Columbus 8:2 (2:2, 4:0, 2:0)

Branky: 21., 28. a 37. Harvey-Pinard, 4. Hoffman, 10. Ylönen, 34. Gallagher, 52. Belzile, 54. Suzuki - 2. Pederson, 18. Marčenko. Střely na branku: 32:23. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Harvey-Pinard, 2. Suzuki, 3. Hoffman (všichni Montreal).

New Jersey - Ottawa 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Branky: 11. J. Hughes, 23. Bratt, 24. Mercer, 44. Hamilton (Palát), 60. Tatar - 4. B. Tkachuk, 30. Chabot, 37. Kastelic. Střely na branku: 35:28. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Hughes, 2. Bratt, 3. Hamilton (všichni New Jersey).

Carolina - Toronto 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)

Branky: 2. Burns (Nečas), 11. J. Staal, 49. Noesen, 58. S. Aho (Nečas), 59. Teräväinen - 33. a 58. Matthews, 25. Järnkrok. Střely na branku: 28:44. Diváci: 18.895. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. Kočetkov, 3. Noesen (všichni Carolina).

Dallas - Vancouver 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky: 12. R. Suter - 19. Joshua, 24. Boeser (Hronek), 26. Rathbone. Střely na branku: 26:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. Boeser (oba Vancouver), 3. R. Suter (Dallas).

Pittsburgh - Washington 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

Branky: 31. Poehling, 33. Ruhwedel, 41. Guentzel, 59. Malkin - 46. Wilson, 54. Ovečkin, 58. D. Strome. Střely na branku: 40:34. Diváci: 18.456. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Guentzel (Pittsburgh), 3. Strome (Washington).

Edmonton - Vegas 3:4 v prodl (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 4. Hyman, 31. Draisaitl, 52. Foegele - 2. Eichel, 17. Dorofejev, 47. Marchessault, 63. N. Roy. Střely na branku: 29:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. N. Roy (Vegas), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Eichel (Edmonton).

Anaheim - St. Louis 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)

Branky: 2. Terry, 5. Nesterenko, 47. R. Strome - 16. a 22. B. Schenn (na druhou Vrána), 22. a 41. Kapanen, 3. Vrána, 16. Blais. Střely na branku: 25:36. Diváci: 15.237. Hvězdy zápasu: 1. Schenn, 2. Kapanen, 3. Vrána (všichni St. Louis).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Boston 72 56 5 11 271:154 117 2. Toronto 72 43 9 20 248:201 95 3. Tampa Bay 74 42 6 26 253:230 90 4. Florida 73 36 7 30 255:251 79 5. Buffalo 72 35 6 31 258:267 76 6. Ottawa 73 35 5 33 231:238 75 7. Detroit 72 31 9 32 209:238 71 8. Montreal 73 29 6 38 211:270 64

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 71 47 8 16 238:184 102 2. x-New Jersey 73 46 8 19 256:201 100 3. NY Rangers 73 43 10 20 247:198 96 4. NY Islanders 74 37 9 28 219:205 83 5. Pittsburgh 73 36 10 27 235:236 82 6. Washington 74 34 8 32 236:231 76 7. Philadelphia 72 28 12 32 195:236 68 8. Columbus 72 23 7 42 196:285 53

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 73 42 9 22 219:198 93 2. Dallas 73 39 14 20 251:204 92 3. Colorado 71 42 6 23 236:197 90 4. Winnipeg 74 41 3 30 221:209 85 5. Nashville 71 36 8 27 202:213 80 6. St. Louis 72 33 6 33 230:261 72 7. Arizona 73 27 12 34 204:253 66 8. Chicago 72 24 6 42 177:258 54

Pacifická divize:

1. Vegas 73 46 6 21 242:205 98 2. Los Angeles 72 42 10 20 251:230 94 3. Edmonton 73 41 9 23 286:246 91 4. Seattle 72 40 8 24 253:231 88 5. Calgary 74 33 15 26 235:231 81 6. Vancouver 72 33 5 34 246:265 71 7. Anaheim 73 23 10 40 189:297 56 8. San Jose 73 19 15 39 209:286 53

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.