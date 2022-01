Chytil, Nečas a Kubalík pomohli v NHL góly k výhrám, Vaněček vychytal nulu

New York - Hokejový útočník Filip Chytil pomohl v NHL vyrovnávacím gólem v 51. minutě k obratu New Yorku Rangers ve Philadelphii z 1:2 na konečných 3:2. Martin Nečas přispěl v den svých 23. narozenin gólem a asistencí k výhře hokejistů Caroliny 4:1 nad Vancouverem. Brankář Vítek Vaněček dovedl Washington 23 zákroky k vítězství 2:0 na ledě New York Islanders a vychytal první nulu v sezoně.

Dominik Kubalík zpečetil trefou do prázdné branky výhru Chicaga 3:0 nad Anaheimem. Na straně poražených zneškodnil Lukáš Dostál 33 z 35 střel. David Pastrňák asistoval u vítězné trefy Taylora Halla, který rozhodl o triumfu Bostonu nad Nashvillem 4:3 v prodloužení. Po přihrávce si připsali i Filip Hronek a Filip Zadina u vítězství Detroitu 4:0 nad Buffalem. Karel Vejmelka pustil pět gólů z 32 střel a nezabránil porážce Arizony 0:5 s Coloradem.

Chytil se mohl zapsat do střelecké listiny už v závěru úvodní třetiny, ale ze sólového úniku trefil za stavu 1:1 tyč. Gól padl až v 51. minutě, v níž vstřelil Cameron York svou první brankou v NHL a dostal Philadelphii poprvé v zápase do vedení. Trvalo ale jen 37 sekund, než Chytil po povedené souhře zakončoval na hranici brankoviště do prázdné branky. Český útočník skóroval poprvé od 9. prosince a připsal si čtvrtý gól sezony. O výhře Rangers rozhodl v 54. minutě Chris Kreider tečí.

Nečas zaznamenal oba body zkraje druhé třetiny, kdy Carolina odskočila z 1:1 na 3:1. Český reprezentant nejdříve zpoza branky zadovkou přihrál Andreji Svečnikovovi a ten pohotově posunul puk mezi kruhy na úspěšně zakončujícího Vincenta Trochecka. Ve 25. minutě rodák z Nového Města na Moravě vyřešil přečíslení střelou z kruhu a s pomocí odrazu od břevna se zapsal mezi střelce premiérově od 12. prosince a po sedmi utkáních.

Nečas, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, prožil čtvrtý dvoubodový zápas v sezoně a celkově si polepšil na 21 bodů (8+13) ve 33 duelech. Navíc zaokrouhlil počet bodů v NHL na 100 (39+61), na něž potřeboval 158 zápasů.

Za Washington se v duelu s Islanders prosadili v páté minutě Tom Wilson a do prázdné branky při závěrečné power play domácích Alexandr Ovečkin. Pětadvacetiletý Vaněček, který chytal poprvé od 19. prosince, si připsal třetí čisté konto v NHL, z toho druhé proti Islanders. Z pozice čárového rozhodčího řídil souboj Libor Suchánek.

Dostál inkasoval ve svém druhém startu v NHL od začátku oba góly z rychlých protiútoků. Překonali jej ve 26. minutě Brandon Hagel a na začátku třetí třetiny Patrick Kane. Před úvodním gólem se blýskl v oslabení obranným zákrokem Jakub Galvas, který na brankové čáře zachytil puk. Výhru zpečetil v 57. minutě osmým gólem sezony Kubalík, který skóroval podruhé za sebou.

Vejmelka i přes pět inkasovaných gólů ještě Arizonu, druhý nejslabší tým soutěže, několikrát podržel. První dva góly obdržel z dorážek, další z přečíslení. Colorado zápas zlomilo v rozmezí 31. až 35. minuty, kdy odskočilo třemi góly na 4:0. Po třech bodech za shodnou bilanci 2+1 si připsali Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen. Pavel Francouz kryl záda Darcymu Kuemperovi, jenž pochytal všech dvacet střel a připsal si první výhru sezony.

Výsledky NHL

Carolina - Vancouver 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 9. Aho, 22. Trocheck (Nečas), 25. Nečas, 45. Lorentz - 14. Horvat. Střely na branku: 33:31. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. A. Svečnikov, 3. Trocheck (všichni Carolina).

Boston - Nashville 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 4. C. Smith, 8. Reilly, 44. Marchand, 62. Hall (Pastrňák) - 15. Sissons, 28. Kunin, 47. Josi. Střely na branku: 44:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Marchand (oba Boston), 3. Josi (Nashville).

New York Islanders - Washington 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Wilson, 60. Ovečkin. Střely na branku: 23:36. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas a z 23 střel neinkasoval. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Wilson (Washington), 2. Varlamov (Islanders), 3. Vaněček (Washington).

Arizona - Colorado 0:5, Chicago - Anaheim 3:0, St. Louis - Toronto 5:6, Tampa Bay - Dallas 3:1, Florida - Columbus 9:2, Philadelphia - NY Rangers 2:3, Detroit - Buffalo 4:0, San Jose - Pittsburgh 1:2 v prodl., Seattle - Los Angeles 1:3, Edmonton - Ottawa 4:6.