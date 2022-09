Chytil na úvod přípravy NHL pomohl asistencí Rangers k výhře

Utkání přípravy NHL Montreal - New Jersey. Na snímku Juraj Slafkovský (vpravo) a Nico Hischier (vlevo) v Montrealu 26. září 2022.

Utkání přípravy NHL Montreal - New Jersey. Na snímku Juraj Slafkovský (vpravo) a Nico Hischier (vlevo) v Montrealu 26. září 2022. ČTK/AP/Graham Hughes

New York - Český útočník Filip Chytil odstartoval zápasovou přípravu před novou sezonou NHL asistencí a pomohl hokejistům New York Rangers k výhře nad městskými rivaly Islanders 4:1. V brance poražených odchytal 28 minut Jakub Škarek, jenž z 15 střel neinkasoval. Debut v dresu Montrealu si odbyl slovenský talent Juraj Slafkovský, Canadiens podlehli New Jersey 1:2.

Chytil na první bod v přípravě nečekal ani jedenáct minut. V čase 10:51 posunul puk podél mantinelu na Jimmyho Veseyho a ten téměř z nulového úhlu překvapil brankáře Semjona Varlamova.

Ruský gólman inkasoval ještě dvakrát do konce první třetiny, a když ve 32. minutě nedokázal reagovat na teč Zaca Jonese, přenechal místo v brance Škarkovi.

Dvaadvacetiletý rodák z Jihlavy, jenž od draftu v roce 2018 stále čeká na první start v NHL, kryl všech 15 střel a i díky jeho spolehlivému výkonu Islanders v druhé polovině zápasu snížili. Jedinou branku Ostrovanů vstřelil ve 37. minutě Robin Salo.

Slafkovský, jednička červencového draftu, ve svém prvním zápase za Montreal odehrál bezmála 17 minut, během kterých nebodoval. V dresu Canadiens debutoval také jeho krajan Filip Mešár, kterého si klub vybral v závěru prvního kola jako osmadvacátého.

Jedinou branku mladého výběru Montrealu vstřelil jednadvacetiletý Cole Caufield. Český útočník Jan Myšák odehrál ve čtvrté formaci kanadského celku bezmála 13 minut, do statistik se nezapsal.

Výhru New Jersey zařídili góly Tomáš Tatar a Graeme Clarke. Ondřej Palát, který před sezonou s Devils podepsal smlouvu na šest milionů ročně, do zápasu nezasáhl.

Vítězný debut nezažil ani český útočník Matěj Blümel, jenž nezabránil domácí prohře Dallasu se St. Louis 0:4. Pardubický odchovanec, který se Stars podepsal smlouvu po vydařeném mistrovství světa ve Finsku, odehrál čtrnáct a půl minuty a třikrát ohrozil branku Blues. Z druhé výhry v přípravě se radoval forvard St. Louis Martin Frk.

Obránce Michal Kempný spolehlivým výkonem pomohl Seattlu k výhře 3:0 nad Edmontonem. Oilers bez ústředních postav týmu nedokázali navázat na úspěch z prvního zápasu, ve kterém porazili Winnipeg jasně 4:0.

Dva zápasy v jeden den proti sobě odehrály týmy Nashvillu a Floridy. V prvním utkání Panthers s Radkem Gudasem v sestavě porazili Predators 4:3 v prodloužení. V tom druhém již vládl domácí Nashville a zvítězil 4:0. Z výhry Predators se radoval i český útočník Jáchym Kondelík, jenž odehrál deset minut. Premiéra v dresu Panthers naopak zhořkla obránci Marku Alscherovi. Kladenský odchovanec, kterého si Florida vybrala na 93. místě červencového draftu, odehrál bezmála 19 minut a zapsal jeden záporný bod.

Přípravné zápasy před startem NHL:

Nashville - Florida 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 25. Parssinen, 32. McKeown, 55. Johansen – 20. Luostarinen, 24. Schwindt, 43. Lomberg, 65. Barkov.

Montreal - New Jersey 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky: 13. Caufied – 37. Tatar, 55. Clarke.

New York Rangers - New York Islanders 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky: 11. Vesey (Chytil), 16. Kreider, 20. Miller, 32. Jones – 37. Salo. Jakub Škarek odchytal za Islanders 28 minut a 19 sekund, z 15 střel neinkasoval a úspěšnost zásahů měl 100 procent.

Nashville - Florida 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 15. Forsberg, 49. Glass, 54. Sissons, 58. Jeannot.

Dallas - St. Louis 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 20. a 32. Leivo, 14. Brown, 54. Bitten.

Seattle - Edmonton 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 23. Beniers, 35. Donato, 41. Geekie.

Vegas - Los Angeles 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 8. Eichel – 35. Fiala, 62. Kempe.