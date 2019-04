Trenčín (Slovensko) - Devatenáctiletý útočník hokejové reprezentace Filip Chytil nejlepším možným způsobem dokázal, že už je v pořádku po nedávných zdravotních problémech. První reprezentační start v sezoně přetavil ve dva góly a velkou měrou se v Trenčíně postaral o výhru nad domácími Slováky.

Chytil dostal od reprezentačního kouče Miloše Říhy s ohledem na ne zcela stoprocentní zdravotní stav na začátku týdne při srazu v Nitře tak trochu ultimátum. Trenéři chtěli vidět talentovaného útočníka New York Rangers v akci.

"V průběhu týdne jsem vyzkoušel rameno, když jsem se dostal nechtěně do souboje, a zjistil jsem, že drží, tak jsme se rozhodli, že půjdu do zápasu. Jsem moc rád, že jsem konečně zase nastoupil a takhle se to všechno podařilo," řekl Chytil v rozhovoru s novináři.

V prestižním souboji se Slovenskem se nijak nešetřil. "Pokaždé, když je zápas, jdu do toho na sto procent. Je to národní tým, navíc proti Slovensku. Hraje se o nominaci na mistrovství světa a každé střídání je důležité, tady nejde nic vypouštět," zdůraznil Chytil.

Jeho psychice ohromně pomohl první gól, který dal už po 51 sekundách, když ze vzduchu dorazil kotouč, který vyrazil brankář Július Hudáček. "Určitě to pomůže. Měl jsem trošku obavy, jaké to bude po přechodu na širší kluziště, ale hned první střídání jsme dali gól po skvělé spolupráci v obranném pásmu, odkud jsme to dostali ven, pak to bylo tři na dva, dal jsem to do strany Rudovi Červenému, který vystřelil, z gólmana to vypadlo a já to dorazil," popsal Chytil.

"Přesně to jsem potřeboval na uklidnění, nějakou dobrou věc, nějaký detail, nakonec to dopadlo gólem, což mě nakoplo a držel jsem si to celý zápas," doplnil Chytil. O platnost gólu neměl obavy, ačkoliv ho musel posvětit sudí u videa. "Zkoumali asi vysokou hůl, ale já se ptal trenéra a ten říkal, že šlo o jasný gól, takže jsem byl klidný."

Druhým zásahem ve 24. minutě vrátil po další úspěšné dorážce Čechům vedení a nakonec to byl i vítězný gól. "Přemýšlel jsem, zda si nenajedu víc na stranu, abych to mohl dostat na ránu z jedničky, ale zůstal jsem za obranou a viděl, že David Tomášek vybojoval puk a vystřelil, gólmanovi to vypadlo z lapačky a dorazil jsem to tam," přiblížil Chytil.

Měl i příležitosti k završení hattricku. "Šance na to byly, ale nijak jsem na to nemyslel, chtěl jsem hlavně, abychom vyhráli. Jsem rád, že jsme dali i gól v přesilovce na 3:1, to nás uklidnilo. Pak jsme to skvěle odbránili. Celkově jsme hráli zodpovědně dozadu a v každé z těch třetin i zodpovědně s pukem. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," prohlásil Chytil.

Celá jeho formace s Davidem Tomáškem a Rudolfem Červeným si na ledě skvěle rozuměla a vytvořila si řadu dobrých příležitostí. "Důležité bylo komunikovat. My jsme se bavili už před zápasem, bavili jsme se pak i na ledě, při buly i jsme si různě vysvětlovali věci na střídačce. To bylo to nejdůležitější, protože jsme spolu takhle nehráli, i když Tomáš s Rudou byli spolu v lajně teď ty předchozí zápasy, ale já s nimi byl takhle poprvé," řekl Chytil.

Na velké vedro v hale si nestěžoval. "Bylo vedro, ale s tím nic neuděláme, oba týmy měly stejné podmínky a stejně špatný led, my jsme to naštěstí zvládli lépe, což je nejdůležitější," konstatoval Chytil.

Atmosféra byla živější, než na jakou je zvyklý z NHL. "Těšil jsem se na to, už z loňska pamatuji tu atmosféru, jaká provázela ten vzájemný zápas se Slováky v Dánsku. Bylo tady hodně českých fanoušků a byla opravdu skvělá atmosféra, moc jsem si to užil," pochvaloval si Chytil.