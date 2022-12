Chytil i Hertl dali v NHL gól a další připravili, vyhrál ale jen první z nich

Utkání NHL Chicago - NY Rangers, 18. prosince 2022. Filip Chytil z New York Rangers se raduje po vstřeleném gólu.

New York - Útočník Filip Chytil gólem a asistencí pomohl v nedělním utkání NHL hokejistům New York Rangers k demolici Chicaga. Jeho tým zvítězil na ledě Blackhawks 7:1 a zaznamenal sedmou výhru v řadě. Dva body za branku a nahrávku zaznamenal také Tomáš Hertl, San Jose ale s Calgary prohrálo 2:5.

Chytil ve 14. minutě zakončil rychlou kombinaci Adama Foxe s Alexisem Lafrenierem a poslal Rangers do vedení 1:0. Druhý bod v zápase český útočník přidal ještě v první třetině. Ve 20. minutě se dostal do přečíslení tři na dva a připravil pro Kaapa Kakka trefu na 3:0.

V úvodu druhé třetiny Blackhawks snížili, Rangers si ale slibně rozjetý zápas pohlídali a došli si pro vysokou výhru, díky které se posunuli na šesté místo Východní konference. Chicago prohrálo posedmé za sebou a zůstává na chvostu celé NHL.

Tisící společný zápas zhořkl hrajícím legendám Chicaga Jonathanu Toewsovi a Patricku Kaneovi. Hokejová dvojčata, která v letech 2010, 2013 a 2015 dovedla Blackhawks ke třem Stanley Cupům, jsou teprve jedenáctým párem v historii, jenž na 1000 společných duelů dosáhl.

"V naší aktuální situaci se to těžko hodnotí. Sráží nás zbytečné chyby, po kterých se nedokážeme dostat zpět do hry. Je to jako sněhová koule, která se valí z kopce a nejde zastavit. Nepovedené výkony a špatné výsledky se odrážejí i na našem herním sebevědomí, musíme se z toho dostat jako tým," řekl Toews.

Sérii pěti porážek prolomili hokejisté Calgary, kteří vyhráli na ledě San Jose 5:2. Výhru Flames řídil Elias Lindholm, jenž vstřelil dva góly a přidal asistenci. Obě branky vtěsnal do prvních 35 sekund třetí třetiny, kdy nejprve v 16. sekundě využil přesilovku při Hertlově vyloučení a vzápětí zvýšil na 4:1.

Hertl se podílel na obou trefách Sharks. Pražský rodák v první třetině asistoval u vyrovnávací branky na 1:1 a ve třetím dějství jedenáctým gólem v sezoně snížil na 2:5. Více toho Sharks nestihli a prohráli podruhé za sebou.

Z výhry se neradoval ani Winnipeg, v jehož brance se posedmé v sezoně objevil David Rittich. Český gólman v Seattlu inkasoval tři góly z 34 střel a neodvrátil prohru 2:3. Jets podlehli nejmladšímu týmu NHL poprvé v historii a v Západní konferenci zůstávají třetí, Kraken se posunul na šestou pozici.

Hokejisté Caroliny nastoupili ke druhému zápasu během 22 hodin a i přes počáteční tlak Pittsburghu potvrdili, že jim zhuštěný program nedělá problémy. Ve třetí třetině otočili nepříznivé skóre, vyhráli 3:2 a radovali se v devátém z posledních deseti zápasů. Hurricanes bodovali pojedenácté v řadě a v tabulce Východní konference se posunuli na třetí místo.

"V prvních deseti minutách jsme jen přežívali, ale poté jsme se dostali do hry a dokázali jsme chytit potřebný rytmus. Není jednoduché hrát dva zápasy ve dvou dnech, ale kluci to opět zvládli výborně," řekl trenér Hurricanes Rod Brind'Amour.

V Západní konferenci stoupá tabulkou Minnesota, která porazila Ottawu 4:2 a vyhrála již popáté za sebou. Se třemi body za gól a dvě asistence patřil ke strůjcům vítězství nejproduktivnější hráč týmu Kirill Kaprizov.

Výsledky NHL

Minnesota - Ottawa 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky: 9. Kaprizov, 22. Zuccarello, 30. Spurgeon, 60. F. Gaudreau - 45. Kastelic, 59. Giroux. Střely na branku: 23:28. Diváci: 18.213. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Spurgeon, 3. Zuccarello (všichni Minnesota).

Carolina - Pittsburgh 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 24. Stepan, 49. Skjei, 54. J. Staal - 33. Rakell, 46. McGinn. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.117. Hvězdy zápasu: 1. Stepan, 2. J. Staal, 3. Skjei (všichni Carolina).

Seattle - Winnipeg 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky: 29. Eberle, 41. Donato, 56. McCann - 9. Scheifele, 33. Dubois. Střely na branku: 34:17. David Rittich za Winnipeg odchytal 59 minut a 11 sekund, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,6 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Donato, 3. Grubauer (všichni Seattle).

Chicago - NY Rangers 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Branky: 22. Kurashev - 14. Chytil, 17. Panarin, 20. Kakko (Chytil), 31. Trouba, 40. Trocheck, 49. Kravcov, 54. Schneider. Střely na branku: 30:26. Diváci: 17.365. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. A. Fox, 3. Kakko (všichni NY Rangers).

San Jose - Calgary 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Branky: 12. Meier (Hertl), 48. Hertl - 41. a 41. E. Lindholm, 8. Toffoli, 27. Lucic, 43. Dubé. Střely na branku: 26:25. Diváci: 14.207. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Kadri, 3. R. Andersson (všichni Calgary).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 30 24 2 4 116:66 50 2. Toronto 32 19 6 7 103:78 44 3. Tampa Bay 30 20 1 9 110:86 41 4. Florida 32 15 4 13 108:104 34 5. Detroit 30 13 6 11 88:97 32 6. Buffalo 31 15 2 14 124:107 32 7. Ottawa 31 14 2 15 97:98 30 8. Montreal 31 14 2 15 89:110 30

Metropolitní divize:

1. New Jersey 31 21 2 8 107:77 44 2. Carolina 31 19 6 6 92:81 44 3. NY Rangers 33 18 5 10 109:90 41 4. Pittsburgh 31 18 4 9 108:89 40 5. NY Islanders 32 18 1 13 104:91 37 6. Washington 33 16 4 13 100:96 36 7. Philadelphia 32 10 7 15 77:106 27 8. Columbus 30 10 2 18 83:123 22

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 32 18 6 8 116:90 42 2. Winnipeg 31 20 1 10 103:80 41 3. Minnesota 31 18 2 11 100:89 38 4. Colorado 29 16 2 11 90:81 34 5. St. Louis 31 15 1 15 94:113 31 6. Nashville 29 12 4 13 72:90 28 7. Arizona 29 10 4 15 81:108 24 8. Chicago 30 7 4 19 68:116 18

Pacifická divize:

1. Vegas 33 22 1 10 110:91 45 2. Los Angeles 34 17 5 12 112:122 39 3. Seattle 30 17 3 10 103:96 37 4. Edmonton 32 17 1 14 115:110 35 5. Calgary 32 14 6 12 97:100 34 6. Vancouver 30 13 3 14 102:117 29 7. San Jose 33 10 6 17 100:120 26 8. Anaheim 32 9 3 20 79:135 21