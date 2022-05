Chytil gólem pomohl Rangers k výhře a postupu do finále Východní konference

Hokejista New York Rangers Filip Chytil (72) se raduje se sspoluhráči z gólu na ledě Caroliny v sedmém utkání 2. kola play off NHL, 30. května 2022.

Hokejista New York Rangers Filip Chytil (72) se raduje se sspoluhráči z gólu na ledě Caroliny v sedmém utkání 2. kola play off NHL, 30. května 2022. ČTK/AP/Chris Seward

New York - Hokejisté NY Rangers i díky brance Filipa Chytila vyhráli sedmý zápas na ledě Caroliny 6:2 a poprvé od roku 2015 postoupili do finále Východní konference NHL. Dvěma góly táhl newyorský celek za vítězstvím Chris Kreider, hned tři asistence zaznamenal Mika Zibanejad.

Rangers před zápasem věděli, že k postupu mezi nejlepší čtyřku soutěže musí prolomit stoprocentní domácí bilanci Hurricanes v tomto play off. I proto do zápasu vlétli a po osmi minutách vedli 2:0. První branku hostů vstřelil ve čtvrté minutě obránce Adam Fox a dvougólové vedení zařídil Kreider.

"Kluci kolem modré čáry krásně otočili hru a vytáhli bránící soupeře výš. Puk se nakonec dostal k Mikovi (Zibanejadovi), který se neukvapil se střelou, ale přesně mě našel na zadní tyči," řekl Kreider.

Ve 36. minutě musel kvůli zranění v dolní části těla opustit led domácí brankář Antti Raanta a Rangers jeho střídání okamžitě využili. Náhradník Pjotr Kočetkov se ani nestačil zahřát a už lovil puk z branky. Ryan Strome ho překonal po 42 sekundách a zvýšil na 3:0.

Domácím nevyšel ani začátek třetí části. Ve 44. minutě ujel za obranu Kreider a svou 60. brankou v sezoně prakticky rozhodl o postupu Rangers.

Hokejisté Hurricanes, kteří v prvních dvou třetinách nedokázali najít recept na skvěle chytajícího Igora Šesťorkina, se poprvé prosadili ve 49. minutě, kdy na 1:4 snížil Anthony DeAngelo.

Místo závěrečného náporu a snahy zlomit zápas na svou stranu však přišla chyba v obranném pásmu, po které se sám před Kočetkovem objevil Chytil, jenž střelou mezi nohy ruského brankáře vrátil Rangers čtyřbrankové vedení.

V závěru ještě snížil domácí Max Domi, poslední slovo měli ale hosté. Andrew Copp v čase 57:08 pečetil trefou do prázdné branky postup Newyorčanů.

Hokejisté Rangers potvrdili, že v letošních bojích o Stanley Cup dokáží hrát pod tlakem. Sérii prvního kola proti Pittsburghu otočili z 1:3 na 4:3 a s Hurricanes dokázali zvrátit stav ze stavu 2:3 na zápasy.

"Pětkrát jsme byli na hraně vyřazení a všech pět zápasů jsme zvládli," pochvaloval si Fox. "Jsme jako švábi, prostě se nás nezbavíte. Už několikrát jsme byli na hraně, vždycky jsme ale dokázali přežít. To je znak výborného týmu," dodal Kreider.

Newyorský celek ve svém prvním konferenčním finále po sedmi letech narazí na Tampu Bay, které v roce 2015 ve stejné fázi soutěže podlehl 3:4 na zápasy. Série začne v noci na čtvrtek v newyorské Madison Square Garden.

Obhájci Stanley Cupu budou mít výhodu v podobě delšího odpočinku, obránce Rangers Adam Fox v tom ale nevidí problém. "Možná budou odpočatější, ale my jsme v zápasovém tempu. Naskočili jsme do play off módu a chceme pokračovat v povedených výkonech," řekl.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 7. zápas:

Carolina - New York Rangers 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)

Branky: 49. DeAngelo, 57. Domi – 8. a 44. Kreider, 4. Fox, 37. Strome, 49. Chytil, 58. Copp. Střely na branku: 39:31. Diváci: 18.922. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Kreider, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers). Konečný stav série 3:4.