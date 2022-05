Chytil dvěma góly řídil výhru Rangers, Nečas asistoval u gólu Caroliny

Filip Chytil (uprostřed) z Rangers se raduje po svém gólu do sítě Caroliny v šestém zápase druhého kola play off NHL. (28. května, 2022)

Filip Chytil (uprostřed) z Rangers se raduje po svém gólu do sítě Caroliny v šestém zápase druhého kola play off NHL. (28. května, 2022) ČTK/AP/John Minchillo

New York - Útočník Filip Chytil dvěma góly pomohl hokejistům New York Rangers k výhře 5:2 nad Carolinou v šestém utkání 2. kola play off NHL. Rangers vyhráli i třetí domácí zápas v sérii a vynutili si rozhodující sedmý duel. V barvách Caroliny bodoval Martin Nečas, jenž připravil druhou branku svého týmu pro Vincenta Trochecka.

Rangers odvrátili vyřazení zásluhou povedeného vstupu do utkání. Po deseti minutách vedli díky trefám Tylera Motteho a Miky Zibanejada 2:0, ani napotřetí tak v domácím prostředí nepustili Hurricanes do vedení.

"Opět se dostali do brzkého vedení, což jim hodně pomáhá. Pro nás je pak těžké vrátit se do zápasu," uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Ve 24. minutě se poprvé v zápase prosadil Chytil, jenž zakončil únik dva na jednoho prudkou střelou nad lapačku brankáře Antiho Raanty a zvýšil na 3:0. O minutu a půl později Brady Skjei snížil, v čase 26:47 ale Chytil vrátil domácím tříbrankový náskok. Dvaadvacetiletý český centr vybruslil z levého rohu a bekhendovým pokusem našel skulinku nad ramenem střídajícího Pjotra Kočetkova.

"Snažím se střílet, jak to jen jde. V play off je potřeba tlačit puky na branku co nejvíce. Je jasné, že z každé střely nebude gól, ale při dobrém pohybu si můžeme vytvářet další šance z dorážek. Jsem rád, že mi to tam dnes napadalo," řekl Chytil, který v play off zatím nasbíral čtyři branky a jednu asistenci.

V 33. minutě Carolina opět snížila. Nahození od modré čáry před brankou tečoval Nečas a vyražený puk i s pomocí teče bránícího Ryana Lindgrena dostal do branky Trocheck. Ve třetí části se Hurricanes tlačili za vyrovnáním, přestříleli Rangers 12:6, ale jedinou branku vstřelili domácí. Artěmij Panarin ve 48. minutě využil přesilovku a definitivně rozhodl o výhře newyorského celku.

Carolina jako první tým v historii prohrála úvodních šest venkovních zápasů v play off. Po třech prohrách na ledě Bostonu neuspěli Hurricanes ani v Madison Square Garden, kde ve třech zápasech vstřelili pouze čtyři góly. V noci na úterý budou hájit stoprocentní domácí bilanci.

"Musíme v Carolině hrát jako doma. V minulé sérii jsme čelili vyřazení a vyhráli jsme v Pittsburghu, teď nám nezbývá než vyhrát na ledě Hurricanes. Myslím si, že pokud budeme hrát svou hru, dokážeme Carolinu porazit," řekl Chytil, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Sedmatřiceti zásahy a dvěma asistencemi se blýskl gólman Rangers Igor Šesťorkin. Šestadvacetiletý Rus je teprve pátým brankářem v historii, který si připsal dvě nahrávky v jednom zápase play off.

"Chytal neskutečně, předvedl hned několik klíčových zákroků, kterými nás udržel ve hře. A ty dvě asistence? To je opravdu neuvěřitelné. On tak ale hraje celou sezonu, snaží se týmu maximálně pomoci i v práci s hokejkou," chválil Šesťorkina trenér Rangers Gerard Gallant.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

New York Rangers - Carolina 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky: 24. a 27. Chytil, 8. Motte, 10. Zibanejad, 48. Panarin – 26. Skjei, 33. Trocheck (Nečas). Střely na branku: 25:39. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Šesťorkin, 3. Goodrow (všichni NY Rangers). Stav série 3:3.