Chytil asistoval v NHL u jedné branky Rangers

New York - Hokejistům New Yorku Rangers nestačila v NHL přihrávka Filipa Chytila a prohráli v Buffalu 2:3 v prodloužení. Domácí nastoupili bez Lukáše Rouska, který se po vydařené premiéře (1+1) vrátil na farmu do Rochesteru. Winnipeg porazil Detroit 6:2 a udržel si v Západní konferenci na posledním postupovém místě do play off dvoubodový náskok před Calgary, které vyhrálo 5:4 v prodloužení ve Vancouveru.

Buffalo vedlo trefami JJ Peterky a Jordana Greenwaye 2:0, ale Rangers smazali ztrátu. Kontaktní gól vstřelil ve 33. minutě Kaapo Kakko, který doklepl do branky dorážku Chytila. V čase 49:45 vyrovnal Adam Fox. Prodloužení rozhodl Jeff Skinner a hlavním postavou zápasu byl domácí brankář Devon Levi, který ve svém debutu v NHL zneškodnil 31 střel.

Buffalo stále živí naději na účast v play off, na poslední postupové místo, které drží ve Východní konferenci Pittsburgh, ztrácí pět bodů.

Winnipeg, na jehož střídačce zůstal David Rittich, si vypracoval v úvodních čtrnácti minutách náskok 3:0 a na začátku třetí třetiny vedl už 6:0. O branky se postaralo šest různých střelců, přičemž Kyle Connor, Blake Wheeler, Mark Scheifele, Dylan DeMelo a Nikolaj Ehlers dosáhli shodné bilance 1+1. Hosté zkorigovali skóre dvěma slepenými trefami v polovině třetí třetiny a jejich útočník Dominik Kubalík v utkání nebodoval.

Calgary mělo střeleckou převahu 41:20, ale dotahovalo ztrátu 0:2, 2:3 a 3:4. Zápas poslal Jonathan Huberdeau v 57. minutě gólem v přesilové hře do prodloužení, který rozhodl svou druhou trefou v utkání Tyler Toffoli. V dresu vítězů plnil Daniel Vladař roli náhradního brankáře. Na straně Vancouveru scházel Filip Hronek, jemuž kvůli poraněnému ramenu už skončila sezona.

NHL:

Buffalo - NY Rangers 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 12. Peterka, 28. Greenway, 62. J. Skinner - 33. Kakko (Chytil), 50. Fox. Střely na branku: 34:33. Diváci: 18.009. Hvězdy zápasu: 1. Levi, 2. J. Skinner, 3. Peterka (všichni Buffalo).

Winnipeg - Detroit 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Branky: 7. Connor, 12. Wheeler, 14. Scheifele, 22. DeMelo, 34. Niederreiter, 46. Ehlers - 51. Perron, 52. Veleno. Střely na branku: 29:25. Diváci: 14.389. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Niederreiter, 3. DeMelo (všichni Winnipeg).

Vancouver - Calgary 4:5 v prodl. (1:0, 3:3, 0:1 - 0:1)

Branky: 9. Garland, 21. E. Pettersson, 33. McDonough, 37. Beauvillier - 23. a 64. Toffoli, 29. Coleman, 36. Stecher, 57. Huberdeau. Střely na branku: 20:41. Diváci: 18.811. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli (Calgary), 2. McDonough, 3. Q. Hughes (oba Vancouver).

Arizona - Dallas 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Branky: 6. Välimäki, 16. Mackey - 2. Pavelski, 21. Hintz, 40. Robertson, 45. Jamie Benn, 59. Domi. Střely na branku: 18:31. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 58:29 minuty, inkasoval čtyři góly ze třiceti střel a úspěšnost zásahů měl 86,7 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Robertson, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Välimäki (Arizona).