Chytil asistencí pomohl Rangers k prodloužení série, Toronto slaví po 19 letech

Brankář New Yorku Rangers Igor Šestěrkin a jeho spoluhráči včetně Filipa Chytila (vlevo) brání Ryana Gravese z New Jersey v utkání play off hokejové NHL, které se hrálo 29. dubna 2023. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Útočník Filip Chytil přispěl asistencí k výhře hokejistů New York Rangers v 1. kole play off NHL nad New Jersey 5:2. Jeho tým uspěl po třech porážkách za sebou a vybojoval si sedmý zápas. Toronto postoupilo do druhého kola poprvé od roku 2004. Maple Leafs v šestém zápase porazili Tampu Bay 2:1 v prodloužení a sérii ovládli 4:2. Po výhře 5:4 na ledě Los Angeles slaví postup také Edmonton.

Chytil se do statistik zapsal v 53. minutě, když se zapojil do akce před gólem Bradena Schneidera. Jednadvacetiletý bek svou první trefou v play off zvýšil na 5:1 a vyhnal z branky Akiru Schmida. Švýcarského gólmana nahradil Vítek Vaněček, jenž si zachytal poprvé od konce druhého utkání.

Svou důležitost pro newyorský celek potvrdil Chris Kreider. Dvaatřicetiletý útočník v poslední minutě první třetiny vyrovnal na 1:1 a dal 16. gól v zápase, v němž jeho tým čelil vyřazení.

"Před zápasem jsme byli u zdi, potřebovali jsme proto předvést zahrát co nejlépe. Apelovali jsme na kluky, abychom byli hladoví a chodili do správných prostorů a myslím, že naše pokyny splnili výborně," řekl trenér Rangers Gerard Gallant.

Poprvé v sérii se prosadil nejlepší střelec Rangers v základní části Mika Zibanejad, jenž gólem na 2:1 dostal tým poprvé v zápase do vedení. "Mohl bych tu sedět a tvrdit, že jsem za gól nebyl rád. Nebyla by to ale pravda. Těší mě, že jsem pomohl k důležité výhře. To bylo v naší situaci nejdůležitější," řekl střelec jenž dal v základní části 39 branek.

Rivalové z východního pobřeží se v sedmém utkání potkají potřetí v historii. Hokejisté New Jersey se na vlastním ledě pokusí zvrátit nepříznivou bilanci z minulosti. Oba rozhodující zápasy v letech 1992 a 1994 s Rangers prohráli.

"Je skvělé, že můžeme hrát před vlastními fanoušky. Celý rok jsme tvrdě pracovali, abychom tuhle výhodu získali, tak doufám, že z ní dokážeme vytěžit maximum. Vím, že tým na ledě nechá maximum," řekl trenér Devils Lindy Ruff.

Po dlouhých 19 letech se přes první kolo dostali hokejisté Toronta. O postupu Maple Leafs rozhodl v páté minutě prodloužení kapitán John Tavares. Kanadský útočník objel branku a z otočky překonal Andreje Vasilevského. Jeho střelu za ruského gólmana tečoval obránce Lightning Darren Raddysh.

"V rohu jsem si vyměnil puk s Mitchellem Marnerem a pokračoval jsem za branku. Tampa měla dobře pokrytý prostor pro přihrávku, tak jsem zkusil vyjet. Viděl jsem že před brankou stojí Morgan Reilly, proto jsem se rozhodl puk nahodit k němu a čekal jsem, co se stane," popsal Tavares.

Lightning prohráli teprve druhou z posledních 13 sérií v play off. V letech 2020 a 2021 vybojovali Stanley Cup a v minulé sezoně podlehli až ve finále Coloradu. Toronto prošlo přes první kolo po šesti neúspěšných pokusech.

"Pro všechny bylo to čekání dlouhé. Pro hráče, pro klub, pro fanoušky i pro mě. Je to skvělý počin, jsem nesmírně rád, že se nám to povedlo," uvedl trenér Toronta Sheldon Keefe. "Bylo neuvěřitelné sledovat puk, jak míří za brankovou čáru. Jsou to skvělé pocity," dodal kouč, jenž celou hráčskou kariéru v NHL spojil s Tampou Bay. Tedy s týmem, který se mu nyní podařilo vyřadit.

Postup slavil také Edmonton, vítěznou branku Oilers v Los Angeles vstřelil v čase 56:57 Kailer Yamamoto. Dvěma góly a asistencí se blýskl Klim Kostin. Connor McDavid zakončil zápas s jedním gólem a jednou asistencí a v play off si polepšil na 10 bodů. Nejproduktivnější hráč Oilers Leon Draisaitl má ještě o bod více.

"Když se lidé baví o Edmontonu, zmiňují, že je to tým o dvou, třech hráčích. Pravda je ale úplně jiná. K postupu bodově přispěly všechny formace. Prezentujeme se jako tým a odměnou je nám postup," řekl McDavid.

Ve druhém kole se Oilers utkají s Vegas, které v pěti zápasech vyřadilo Winnipeg. Narazí na sebe nejlepší dva celky Západní konference. Edmonton v základní části ztratil na Golden Knights dva body, sérii proto začne na soupeřově hřišti.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 6. zápasy:

Tampa Bay - Toronto 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 45. Stamkos - 34. Matthews, 65. Tavares. Střely na branku: 32:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Samsonov (oba Toronto), 3. Vasilevskij (Tampa Bay). Konečný stav série 2:4

NY Rangers - New Jersey 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 20. Kreider, 31. Zibanejad, 39. Tarasenko, 49. Goodrow, 53. B. Schneider (Chytil) - 12. Lazar, 56. Mercer. Střely na branku: 24:36. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 2:18 minuty a nečelil žádné střele. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Tarasenko, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers). Stav série 3:3.

Západní konference - 6. zápas:

Los Angeles - Edmonton 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)

Branky: 9. Durzi, 27. Kempe, 29. Fiala, 48. Danault - 13. a 31. Kostin, 2. McDavid, 25. Draisaitl, 57. Yamamoto. Střely na branku: 44:26. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Yamamoto, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Danault (Los Angeles). Konečný stav série 2:4.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Hintz (Dallas) 6 12 (5+7) 2. Draisaitl (Edmonton) 6 11 (7+4) 3. Marner (Toronto) 6 11 (2+9) 4. M. Tkachuk (Florida) 6 10 (5+5) 5. Marchand (Boston) 6 10 (4+6) 6. McDavid (Edmonton) 6 10 (3+7) 7. Bouchard (Edmonton) 6 10 (2+8) 8. Kreider (NY Rangers) 6 9 (6+3) Rantanen (Colorado) 6 9 (6+3) 10. Matthews (Toronto) 6 9 (5+4) 58. Zacha (Boston) 6 5 (0+5) 62. Pastrňák (Boston) 6 4 (4+0) 84. Chytil (NY Rangers) 6 4 (1+3) 98. Palát (New Jersey) 6 3 (2+1) 102. Nečas (Carolina) 6 3 (1+2) 162. Nosek (Boston) 6 2 (0+2)