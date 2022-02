Chytil a Simon pomohli v NHL gólem k výhrám, série Francouze skončila

New York - Hokejový útočník Filip Chytil skóroval v NHL přesně po měsíci a gólem pomohl New York Rangers k výhře 2:1 po nájezdech nad Bostonem. Dominik Simon po deseti zápasech bez bodu přispěl brankou k vítězství Pittsburghu 5:4 v prodloužení nad Philadelphií. Z českých hráčů bodoval v úterý ještě Jan Rutta, který se podílel asistencí na obratu Tampy Bay v New Jersey z 1:3 na konečných 6:3.

Calgary porazilo i díky 18 zákrokům Daniela Vladaře doma Columbus 6:2. Pavel Francouz pustil tři góly z 19 střel při prohře Colorada 1:4 s Dallasem a série výher českého gólmana se zastavila na čísle sedm.

Boston vedl od čtvrté minuty, v níž se prosadil z dorážky Charlie Coyle. Vyrovnání Rangers zařídil Chytil, který hrál po zranění v dolní části těla poprvé od 23. ledna, a skóroval ve 47. minutě z dorážky vlastní střely. V prodloužení zahodil šanci David Pastrňák, jenž se ocitl sám před gólmanem Igorem Šesťorkinem. Nejlepší český střelec v této sezoně NHL neuspěl ani v nájezdech, stejně dopadl na druhé straně v sedmé sérii Chytil. Rozstřel rozhodl v devátém kole K´Andre Miller.

Simon vyrovnal v patnácté minutě tečí na 1:1, připsal si první gól od 21. ledna a celkově třetí v sezoně. Na něj navázal ještě v úvodní třetině Sidney Crosby svou 500. trefou v NHL. Philadelphii patřila prostřední část a zásahy Scotta Laughtona, Nicka Seelera a Justina Brana otočila na 4:2. Pittsburgh smazal ztrátu dvěma slepenými góly v 53. minutě. Během 18 sekund se prosadili Jake Guentzel a Chad Ruhwedel. Prodloužení rozhodl Kris Letang v čase 60:31.

Výsledky NHL: Ottawa - St. Louis 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Branky: 17. Stützle, 27. Kelly - 23. a 58. Tarasenko, 14. B. Schenn, 26. Thomas, 50. Sundqvist. Střely na branku: 20:36. Diváci: 500. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Bučněvič, 3. Thomas (všichni St. Louis). New Jersey - Tampa Bay 3:6 (2:1, 1:2, 0:3) Branky: 9. Mercer, 20. Šarangovič, 22. J. Hughes - 10. Maroon, 36. Stamkos (Rutta), 37. Killorn, 48. Hedman, 50. Kučerov, 51. Bellemare. Střely na branku: 25:32. Diváci: 10.410. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Mercer (New Jersey). Pittsburgh - Philadelphia 5:4 v prodl. (2:1, 0:3, 2:0 - 1:0) Branky: 15. Simon, 17. Crosby, 53. Guentzel, 53. Ruhwedel, 61. Letang - 14. Giroux, 21. Laughton, 31. Seeler, 38. Braun. Střely na branku: 34:27. Diváci: 18.385. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Letang, 3. Guentzel (všichni Pittsburgh). Buffalo - NY Islanders 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) Branky: 58. a 60. Olofsson, 11. Okposo, 22. Tage Thompson, 40. Tuch, 59. Jokiharju - 13. a 50. Palmieri, 28. Lee. Střely na branku: 41:33. Diváci: 9296. Hvězdy zápasu: 1. Olofsson, 2. Tuch, 3. Tage Thompson (všichni Buffalo). NY Rangers - Boston 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0) Branky: 47. Chytil, rozhodující sam. nájezd K'A. Miller - 4. Coyle. Střely na branku: 34:32. Diváci: 15.403. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. K'A. Miller (oba NY Rangers), 3. Swayman (Boston). Nashville - Washington 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Branky: 43. McCarron - 45. a 59. Ovečkin, 5. Snively, 44. Jensen. Střely na branku: 34:28. Diváci: 17.238. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Samsonov (oba Washington), 3. McCarron (Nashville). Calgary - Columbus 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) Branky: 3. Gudbranson, 17. E. Lindholm, 36. M. Tkachuk, 40. Dube, 47. Ružička, 52. Toffoli - 18. A. Boqvist, 49. Werenski. Střely na branku: 41:20. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dva góly z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Diváci: 9639. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Toffoli, 3. Dube (všichni Calgary). Colorado - Dallas 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Branky: 26. MacKinnon - 19. a 33. Pavelski, 26. Robertson, 59. Seguin. Střely na branku: 47:20. Pavel Francouz odchytal za Colorado 57:56 minuty, inkasoval tři góly z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 84,2 procenta. Diváci: 17.503. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Pavelski, 3. MacKinnon (všichni Colorado). Los Angeles - Edmonton 2:5 (1:0, 0:1, 1:4) Branky: 16. Kalijev, 52. Danault - 38. McDavid, 48. Nugent-Hopkins, 56. Yamamoto, 59. Hyman, 60. E. Kane. Střely na branku: 32:29. Diváci: 15.494. Hvězdy zápasu: 1. Yamamoto (Edmonton), 2. Danault (Los Angeles), 3. Nurse (Edmonton). Tabulky NHL Východní konference: Atlantická divize: 1. Tampa Bay 49 32 6 11 169:139 70 2. Florida 47 32 5 10 194:139 69 3. Toronto 46 31 3 12 167:125 65 4. Boston 47 27 4 16 136:132 58 5. Detroit 50 22 6 22 144:174 50 6. Buffalo 48 16 8 24 131:167 40 7. Ottawa 46 17 4 25 124:150 38 8. Montreal 48 8 7 33 106:191 23 Metropolitní divize: 1. Pittsburgh 50 31 8 11 169:132 70 2. Carolina 46 32 3 11 161:109 67 3. NY Rangers 48 31 4 13 147:123 66 4. Washington 51 27 9 15 166:142 63 5. Columbus 47 23 1 23 149:173 47 6. NY Islanders 43 17 6 20 105:122 40 7. Philadelphia 48 15 9 24 122:167 39 8. New Jersey 50 17 5 28 146:182 39 Západní konference: Centrální divize: 1. Colorado 47 34 4 9 191:135 72 2. Minnesota 44 30 3 11 171:128 63 3. St. Louis 47 28 5 14 167:131 61 4. Nashville 49 28 4 17 150:138 60 5. Dallas 47 26 2 19 141:142 54 6. Winnipeg 46 20 8 18 131:137 48 7. Chicago 49 18 7 24 120:163 43 8. Arizona 48 12 4 32 108:180 28 Pacifická divize: 1. Calgary 46 27 6 13 158:110 60 2. Vegas 48 28 3 17 162:143 59 3. Edmonton 47 26 3 18 154:149 55 4. Anaheim 49 23 9 17 144:141 55 5. Los Angeles 48 24 7 17 138:135 55 6. Vancouver 49 22 6 21 126:135 50 7. San Jose 47 22 4 21 126:145 48 8. Seattle 49 16 4 29 129:173 36