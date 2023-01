Chytil a Pastrňák vstřelili v NHL dva góly, Vejmelka inkasoval šestkrát

New York - Filip Chytil se podílel v NHL dvěma góly na výhře hokejistů New York Rangers 4:1 v Montrealu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Dvakrát skóroval také David Pastrňák a pomohl Bostonu k vítězství 5:2 na ledě Los Angeles. Karel Vejmelka kryl 28 střel, ale neodvrátil prohru Arizony 2:6 ve Philadelphii. Carolině nestačila asistence Martina Nečase a podlehla Nashvillu 3:5. Po dvou a půl měsících naskočil do hry Ondřej Palát, ale neprožil vítězný návrat: s New Jersey prohrál 3:5 se St. Louis.

Rangers rozhodli v rozmezí 28. až 34. minuty, během kterých vstřelili první tři góly zápasu. Chris Kreider otevřel skóre z úniku v oslabení, Braden Schneider zvýšil střelou od modré čáry a úspěšnou pasáž korunoval Chytil střelou z levého kruhu bez přípravy. Montreal zdramatizoval zápas v čase 54:46, když se prosadil z předbrankového prostoru Joel Armia. Český útočník ale zpečetil výhru trefou ze středního pásma při hře domácích bez gólmana.

Los Angeles vedli po trefě Phillipa Danaulta, ale Pastrňák vyrovnal ve 27. minutě střelou z mezikruží na 1:1 a v přesilové hře otočil skóre Brad Marchand. Domácí rychle kontrovali gólem Seana Durziho a nerozhodný stav platil až do 51. minuty. Poté se dvakrát během 34 sekund prosadil Trent Frederic a výhru pojistil Pastrňák do prázdné branky při hře Kings bez gólmana. Havířovský rodák má v této sezoně na kontě 27 zásahů z 38 utkání a v tabulce střelců je pátý.

Vejmelka pustil v předchozích dvou startech shodně pět branek a stejnou porci inkasoval ve Philadelphii ve druhé třetině, v níž domácí otočili z 0:1 na 5:2. Flyers překonali českého gólmana dvakrát v přesilových hrách po kombinacích do odkryté branky, další dvě trefy přidali z dorážek a jednu z rychlého protiútoku. Konečné skóre stanovil v 56. minutě zblízka James van Riemsdyk. Hlavními strůjci výhry ale byli Kevin Hayes a Travis Konecny s bilancí 1+2. Morgan Frost asistoval u čtyř branek.

Carolina vyrukovala poprvé s Maxem Paciorettym, jehož získala v létě z Vegas, a v zápase třikrát vedla. U gólu na 2:1 si připsal druhou asistenci Nečas, který bodoval posedmé v řadě (4+4). Nashville ale pokaždé do tří minut odpověděl a mohl se opřít o Juuse Sarose, jenž vytvořil se 64 zákroky nový klubový rekord. Gólman Predators měl nejvíc práce ve třetí třetině, ve které neinkasoval z 28 střel. Na druhé straně zlomil Mark Jankowski ve 46. minutě nerozhodné skóre 3:3.

Výsledky NHL: Carolina - Nashville 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) Branky: 8. Stastny, 21. Skjei (Nečas), 30. J. Staal - 11. F. Forsberg, 23. Ekholm, 32. Glass, 46. Jankowski, 60. Sissons. Střely na branku: 67:25. Diváci: 18.344. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. Pesce, 3. Stastny (oba Carolina). Columbus - Washington 2:6 (1:0, 1:4, 0:2) Branky: 6. J. Gaudreau, 33. Bayreuther - 22. a 47. Oshie, 32. Aube-Kubel, 38. Fehérváry, 39. Hathaway, 54. Ovečkin. Střely na branku: 27:37. Diváci: 17.924. Hvězdy zápasu: 1. Oshie, 2. D. Strome, 3. Aube-Kubel (všichni Washington). Montreal - NY Rangers 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) Branky: 55. Armia - 34. a 59. Chytil, 28. Kreider, 33. Schneider. Střely na branku: 18:31. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Chytil (oba NY Rangers), 3. Armia (Montreal). New Jersey - St. Louis 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Branky: 24. a 29. J. Hughes, 53. Hischier - 50. a 60. Thomas, 12. Kyrou, 37. Barbašev, 43. Saad. Střely na branku: 39:19. Diváci: 15.561. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Thomas, 3. Barbašev (oba St. Louis). Philadelphia - Arizona 6:2 (0:1, 5:1, 1:0) Branky: 21. Konecny, 25. Farabee, 29. Allison, 32. Provorov, 34. Hayes, 56. J. van Riemsdyk - 14. Carcone, 22. N. Ritchie. Střely na branku: 34:23. Karel Vejmelka odchytal celý zápas, inkasoval šest branek z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 84,2 procenta. Diváci: 17.572. Hvězdy zápasu: 1. Hayes, 2. Konecny, 3. Frost (všichni Philadelphia). Toronto - Seattle 1:5 (0:0, 1:4, 0:1) Branky: 31. Tavares - 28. Tolvanen, 32. Dunn, 34. McCann, 38. Beniers, 43. Wennberg. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18.624. Hvězdy zápasu: 1. Dunn, 2. McCann (oba Seattle), 3. Tavares (Toronto). Edmonton - NY Islanders 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) Branky: 10. Draisaitl, 19. Yamamoto, 29. Holloway, 36. Hyman - 25. Barzal, 30. Clutterbuck. Střely na branku: 38:22. Diváci: 17.755. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Yamamoto (všichni Edmonton). Vancouver - Colorado 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) Branky: 34. a 36. Kuzmenko, 36. Boeser, 59. J.T. Miller - 19. Rantanen, 22. Girardi. Střely na branku: 43:32. Diváci: 18.706. Hvězdy zápasu: 1. Kuzmenko (Vancouver), 2. Rantanen (Colorado), 3. Delia (Vancouver). Vegas - Pittsburgh 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) Branky: 2. Kessel, 6. Eichel, 12. Stephenson, 40. Mark Stone, 53. Cotter - 45. T. Smith, 59. Crosby. Střely na branku: 31:40. Diváci: 18.149. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Hill, 3. Kessel (všichni Vegas). Los Angeles - Boston 2:5 (1:0, 1:2, 0:3) Branky: 17. Danault, 32. Durzi - 27. a 58. Pastrňák, 51. a 52. Frederic, 29. Marchand. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Frederic, 2. Marchand (oba Boston), 3. Danault (Los Angeles). Tabulky NHL Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 38 30 4 4 145:85 64 2. Toronto 39 23 7 9 131:105 53 3. Tampa Bay 37 24 1 12 131:108 49 4. Buffalo 36 19 2 15 143:122 40 5. Detroit 36 16 7 13 111:122 39 6. Ottawa 38 18 3 17 116:116 39 7. Florida 39 17 4 18 129:134 38 8. Montreal 39 15 3 21 104:148 33 Metropolitní divize: 1. Carolina 39 25 6 8 124:104 56 2. New Jersey 39 24 3 12 132:103 51 3. NY Rangers 40 22 6 12 131:109 50 4. Washington 41 22 6 13 137:115 50 5. NY Islanders 40 22 2 16 128:110 46 6. Pittsburgh 38 19 6 13 124:116 44 7. Philadelphia 39 15 7 17 108:127 37 8. Columbus 37 11 2 24 96:148 24 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 40 23 6 11 139:109 52 2. Winnipeg 38 24 1 13 121:97 49 3. Minnesota 37 22 2 13 121:103 46 4. Colorado 37 19 3 15 109:108 41 5. St. Louis 39 19 3 17 125:143 41 6. Nashville 37 17 6 14 105:113 40 7. Arizona 37 13 5 19 107:139 31 8. Chicago 37 8 4 25 80:141 20 Pacifická divize: 1. Vegas 41 27 2 12 139:115 56 2. Los Angeles 42 22 6 14 137:145 50 3. Seattle 37 21 4 12 131:118 46 4. Edmonton 40 21 2 17 142:134 44 5. Calgary 39 18 7 14 119:118 43 6. Vancouver 38 17 3 18 130:146 37 7. San Jose 39 12 7 20 120:146 31 8. Anaheim 39 11 4 24 90:158 26