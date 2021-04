Chytil a Nosek přihráli na gól a přispěli v NHL k výhrám

New York - Hokejový útočník Filip Chytil přispěl přihrávkou k výhře New York Rangers 5:3 na ledě New Jersey. Tým Vegas i díky asistenci Tomáše Noska porazil Anaheim 5:2. Nedělní program NHL odstartoval už odpoledne Boston vítězstvím 6:3 nad Washingtonem, které podpořil David Krejčí dvěma trefami a David Pastrňák třemi body za asistence. Na druhé straně inkasoval Vítek Vaněček pětkrát z 27 střel.

Chytil našel v přečíslení dva na jednoho Alexise Lafrenierea, který zvyšoval na začátku druhé třetiny už na 3:0 pro Rangers. New Jersey, které hrálo počtvrté za sebou bez zraněného Pavla Zachy, vyrovnalo, ale Mika Zibanejad v 57. minutě rozhodl. "Jezdci" porazili Devils počtvrté během šesti dní a ve Východní divizi ztrácejí čtyři body na poslední postupovou příčku do play off, kterou drží Boston.

"Pokud nebudeme vyhrávat, je jedno, zda Boston vítězí, nebo prohrává," řekl Zibanejad, jenž v neděli oslavil 28. narozeniny. "Když vyrovnali, snažili jsme se zůstat v klidu a hrát svou hru. Dostali jsme v závěru zápasu přesilovku, proměnili jsme ji a získali dva body. To je vše, co nás zajímá," doplnil. V obraně Rangers scházel Libor Hájek.

Nosek o den dříve nezasáhl do hry, ale v neděli už v sestavě Vegas nechyběl a připsal si asistenci u gólu Alexe Tucha. Ten v závěru trefou do prázdné branky zpečetil šestou výhru týmu v řadě, po níž se v čele NHL bodově vyrovnal Coloradu. Nosek si přihrávkou v Anaheimu vytvořil nové bodové maximum (8+10). Až na jeden gól z úvodního utkání sezony zaznamenal všechny body v posledních dvaceti zápasech.

"Máme velmi dobrý i třetí a čtvrtý útok, který dokáže přispívat i gólově. Je to dobré, pomáhají tím elitním dvou lajnám," uvedl Nicolas Roy, který nastupoval v Anaheimu s Noskem ve čtvrté řadě a připsal si gól i přihrávku. Stejnou bilancí řídili výhru i hvězdy Mark Stone a Max Pacioretty.

Krejčí se poprvé prosadil ve čtrnácté minutě, kdy po pasu Connora Cliftona zakončoval u pravé tyčky do odkryté branky a zvýšil na 2:0. Washington otočil na 3:2, ale z vedení se dlouho neradoval. I díky asistenci Pastrňáka vyrovnal Brad Marchand a vítězný gól si připsal Krejčí. Český centr si počkal, až před ním projede bránící hráč, který se mu snažil skočit do střely, a překonal Vaněčka od pravého kruhu k bližší tyči.

"Nebudu lhát, na střídačce jsem si říkal, ať už konečně vystřelí," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy ke gólové akci Krejčího, druhé hvězdy zápasu. "Někdy v takových situacích ještě přihrává, hledá někoho lépe postaveného. Přitom má dobrou střelu, obzvláště ze slotu. Vyřešil to výborně a dal důležitý gól," dodal.

Krejčí měl před týdnem na kontě jen dvě branky v této sezoně, ale jakmile se uzavřel minulé pondělí přestupový trh, bodoval ve všech čtyřech zápasech (3+2). "Období před uzávěrkou přestupů není zábavné. Když skončilo, rozjeli jsme se. Hrajeme jako tým, věříme systému. Vyhráli jsme všechny čtyři zápasy, takže by se dalo říct, že jsme na vlně," řekl Krejčí, který dal dva góly během jednoho utkání poprvé od ledna 2020.

Pod zbývající dvě branky se podepsal Pastrňák. V přečíslení tři na dva skóroval po jeho přihrávce Patrice Bergeron a při hře bez gólmana vypíchl ve vlastním pásmu puk, který dopravil Marchand do prázdné branky. Kanadský útočník si připsal ke dvěma gólům i dvě asistence a dosáhl v utkání na svůj 700. bod v NHL. V obraně Bostonu chyběl kvůli nemoci Jakub Zbořil.

Vancouver ve svém prvním utkání od 24. března otočil zápas s Torontem z 0:2 a lídra Severní divize zdolal 3:2 v prodloužení. O výhře Canucks, jehož 22 hráčů a čtyři členové realizačního týmu prodělali v posledních týdnech koronavirus, rozhodl Bo Horvat v čase 61:19 svým druhý gólem v zápase. "Není to obyčejné vítězství. Prošli jsme si těžkým obdobím a jsem hrdý na hráče, jak se s tím vypořádali a že vyhráli," uvedl kouč Travis Green.

Nick Leddy rozhodl o výhře New York Islanders 1:0 v prodloužení v hale Philadelphie. Ilja Sorokin kryl třicet střel včetně dvou pokusů Jakuba Voráčka a připsal si třetí nulu v sezoně.

Výsledky NHL: Boston - Washington 6:3 (2:1, 3:2, 1:0) Branky: 13. a 38. Bergeron (na druhou Pastrňák), 14. a 37. Krejčí, 27. a 59. Marchand (na obě Pastrňák) - 20. a 24. Oshie, 25. Mantha. Střely na branku: 28:33. Vítek Vaněček odchytal za Washington 58 minut a 42 sekund, inkasoval pět gólů z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 81,5 procenta. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Krejčí, 3. Marchand (všichni Boston). New Jersey - NY Rangers 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Branky: 39. Malcev, 42. Studenič, 46. Hischier - 7. Kreider, 15. Kravcov, 26. Lafreniere (Chytil), 57. Zibanejad, 60. R. Strome. Střely na branku: 30:25. Diváci: 3500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad (NY Rangers), 2. Malcev, 3. Studenič (oba New Jersey). Buffalo - Pittsburgh 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Branky: 23. a 49. S. Reinhart, 1. Ruotsalainen, 59. Asplund - 51. Zucker, 60. Blügers. Střely na branku: 29:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart, 2. Tokarski, 3. Dahlin (všichni Buffalo). Anaheim - Vegas 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Branky: 7. Comtois, 35. Heinen - 4. Pacioretty, 15. Pietrangelo, 23. N. Roy, 39. Mark Stone, 59. Tuch (Nosek). Střely na branku: 35:29. Diváci: 1717 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty (Vegas), 2. Comtois (Anaheim), 3. Tuch (Vegas). Philadelphia - NY Islanders 0:1 v prodl. Branka: 63. Leddy. Střely na branku: 30:28. Diváci. 3603 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Sorokin (NY Islanders), 2. Elliott (Philadelphia), 3. Leddy (NY Islanders). Vancouver - Toronto 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0) Branky: 37. a 62. Horvat, 53. Höglander - 4. W. Nylander, 35. Matthews. Střely na branku: 24:39. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Vancouver), 2. W. Nylander (Toronto), 3. Horvat (Vancouver). Tabulky NHL Centrální divize: 1. Carolina 43 29 4 10 140:104 62 2. Florida 45 28 5 12 143:123 61 3. Tampa Bay 44 29 2 13 149:115 60 4. Nashville 46 24 1 21 121:130 49 5. Chicago 45 21 5 19 127:139 47 6. Dallas 43 17 12 14 122:109 46 7. Columbus 46 15 9 22 114:154 39 8. Detroit 46 16 6 24 103:145 38 Severní divize: 1. Toronto 45 28 5 12 147:120 61 2. Winnipeg 45 27 3 15 144:120 57 3. Edmonton 43 26 2 15 137:120 54 4. Montreal 42 19 9 14 125:119 47 5. Calgary 44 19 3 22 116:129 41 6. Vancouver 38 17 3 18 103:122 37 7. Ottawa 45 15 4 26 122:164 34 Východní divize: 1. Washington 46 29 4 13 163:141 62 2. NY Islanders 45 28 4 13 127:105 60 3. Pittsburgh 45 28 3 14 152:126 59 4. Boston 43 25 6 12 125:110 56 5. NY Rangers 45 23 6 16 151:118 52 6. Philadelphia 45 20 7 18 128:162 47 7. New Jersey 44 14 6 24 109:150 34 8. Buffalo 45 12 7 26 111:154 31 Západní divize: 1. Colorado 43 30 4 9 154:101 64 2. Vegas 44 31 2 11 147:98 64 3. Minnesota 43 27 3 13 132:115 57 4. Arizona 45 20 5 20 121:141 45 5. St. Louis 43 19 6 18 124:135 44 6. San Jose 44 18 4 22 118:149 40 7. Los Angeles 42 16 6 20 114:127 38 8. Anaheim 46 14 7 25 103:147 35