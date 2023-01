Chytil a Kubalík v NHL skórovali, Vaněček vychytal výhru

New York - Hokejisté New Yorku Rangers zdolali v NHL i díky gólu Filipa Chytila doma Minnesotu 4:3 po nájezdech. Dominik Kubalík přispěl brankou k výhře Detroitu 7:5 nad Winnipegem. Vítek Vaněček pomohl 25 zákroky k vítězství New Jersey 5:3 na ledě Caroliny. Za poražené si připsal Martin Nečas jednu asistenci. Karel Vejmelka kryl 29 střel, ale neodvrátil prohru Arizony 2:4 se San Jose. V dresu vítězů připravil jeden gól Tomáš Hertl.

Fotogalerie

Rangers v zápase prohrávali 0:2 a 2:3, než Chytil dvanáctou trefou sezony vyrovnal v 54. minutě na 3:3. Český útočník skóroval ve třetím z posledních čtyř utkání, když se nejlépe zorientoval při závaru v brankovišti Minnesoty a volný puk dopíchl do branky. Rozstřel rozhodl Artěmij Panarin.

Kubalík udeřil na začátku druhé třetiny a střelou z pravého kruhu k bližší tyči zvýšil na 4:1. Plzeňský rodák se prosadil poprvé v novém kalendářním roce, přestože odehrál necelých sedm minut. Na druhou stranu si Kubalík připsal stejně jako Filip Hronek jeden záporný bod ve statistice +/-. Český bek se ale blýskl v úvodu třetí třetiny za stavu 5:4 obranným zákrokem, kterým zneškodnil přečíslení tři na jednoho.

Hlavním strůjcem výhry Detroitu se stal Moritz Seider, který asistoval u prvních tří branek zápasu a celkově zaznamenal čtyři přihrávky. Brankář Winnipegu David Rittich do hry nezasáhl, přestože jeho konkurent Connor Hellebuyck inkasoval šest gólů z 22 střel.

Nečas vymyslel první gól zápasu, když získal po vhazování puk a po jeho přihrávce skóroval z mezikruží Jesperi Kotkaniemi. Vaněčka překonal ještě spoluhráč Jegor Šarangovič, od něhož se odrazilo do branky nahození Maxe Paciorettyho, a v oslabení zvýšil Sebastian Aho na 3:1. New Jersey ale ve 40. minutě během 18 sekund vyrovnalo a ve třetím dějství strhlo výhru na svo stranu. Na obratu se podílel Dawson Mercer třemi body (2+1).

Po asistenci Hertla otevřel v páté minutě skóre Kevin Labanc, ale Arizona ještě v úvodní třetině otočila trefami Barretta Haytona a Christiana Fischera. V dalším průběhu už lovil puk ze sítě jen Vejmelka. Ve 26. minutě vyrovnal z dorážky vlastní střely Nico Sturm a už po devíti sekundách třetí třetiny zakončil akci do odkryté branky Matt Niemo. Výhru zpečetil Jaycob Megna střelou od modré čáry.

Výsledky úterních zápasů NHL:

Buffalo - Seattle 3:4, Tampa Bay - Columbus 6:3, NY Rangers - Minnesota 4:3 po sam. nájezdech, Pittsburgh - Vancouver 5:4, Arizona - San Jose 2:4, Detroit - Winnipeg 7:5, NY Islanders - Dallas 1:2 po sam. nájezdech, St. Louis - Calgary 4:3 v prodl., Carolina - New Jersey 3:5, Colorado - Florida 4:5.

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 40 32 4 4 156:88 68 2. Toronto 41 25 7 9 141:108 57 3. Tampa Bay 39 25 1 13 139:115 51 4. Buffalo 39 20 2 17 152:135 42 5. Florida 42 19 4 19 138:145 42 6. Detroit 39 17 7 15 121:134 41 7. Ottawa 40 18 3 19 120:127 39 8. Montreal 41 16 3 22 109:156 35

Metropolitní divize:

1. Carolina 41 25 7 9 130:113 57 2. New Jersey 41 26 3 12 141:109 55 3. NY Rangers 42 23 7 12 138:116 53 4. Washington 43 23 6 14 140:118 52 5. Pittsburgh 40 21 6 13 133:121 48 6. NY Islanders 42 22 3 17 130:116 47 7. Philadelphia 41 16 7 18 114:133 39 8. Columbus 40 12 2 26 103:158 26

Západní konference,

Centrální divize:

1. Dallas 42 25 6 11 146:111 56 2. Winnipeg 41 26 1 14 137:110 53 3. Minnesota 40 22 4 14 129:116 48 4. St. Louis 42 21 3 18 136:151 45 5. Nashville 39 19 6 14 111:115 44 6. Colorado 39 20 3 16 116:115 43 7. Arizona 40 13 5 22 110:149 31 8. Chicago 39 10 4 25 86:144 24

Pacifická divize:

1. Vegas 42 27 2 13 140:120 56 2. Los Angeles 44 24 6 14 148:149 54 3. Seattle 40 24 4 12 147:125 52 4. Calgary 42 19 9 14 129:127 47 5. Edmonton 42 21 3 18 147:143 45 6. Vancouver 40 17 3 20 138:158 37 7. San Jose 42 13 8 21 130:157 34 8. Anaheim 41 12 4 25 96:169 28