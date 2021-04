Chystá se rozšíření počtu společně trénujících dětí na dvacet, ale s testy

Praha - Od příštího týdne by mohlo venku trénovat společně až dvacet sportovců ve věkové kategorii do 18 let, řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger. V těchto větších skupinách by byly povinné testy, přičemž by se uznávaly i ty ze škol.

Ode dneška může společně sportovat venku maximálně dvanáct lidí. Místo desetimetrových rozestupů mezi šesti sportujícími dvojicemi nově platí, že stačí prostor 15 metrů čtverečních na jednoho sportovce a například na rozlehlém fotbalovém hřišti může být skupin víc. Stejný plošný parametr by platil i nadále. Dvacetičlenná skupina by tak potřebovala sportoviště o rozloze minimálně 300 metrů čtverečních, což je například patnáct krát dvacet metrů.

Zatímco nyní se venku sportuje bez testu, nově bude nezbytný. "V těch větších skupinách se budou vyžadovat testy," řekl Arenberger. Pravidla budou obdobná jako při využívání služeb, tedy antigenní test s platností maximálně 72 hodin nebo PCR test s platností sedm dní. Možné jsou i samotesty ze škol. "Záleží na trenérovi, jestli zkontroluje, že bylo dítě ve škole testováno. Pak i toto je akceptováno, pokud v tom týdnu chodí do školy a vůbec do školy chodí," dodal ministr.

Vláda plánuje opatření, která budou od následujícího týdne platit, definitivně schvalovat ve čtvrtek. O zvětšení skupin pro amatérský organizovaný sport dětí a mládeže ministr hovořil mezi opatřeními, která se plánují při dosažení hranice 100 nových nakažených na 100.000 obyvatel v týdenním součtu. Není jasné, zda by to muselo být celoplošné, nebo by se to jako v případě škol lišilo podle jednotlivých krajů.

Každopádně by se zatím jednalo jen o mládežnický sport. Pro všechny amatérské a rekreační sportovce počítají vládní balíčky s povolením dvacetičlenných skupin venku až ve chvíli, kdy týdenní součet nakažených klesne pod 75 na 100.000 obyvatel. Tam balíčky také poprvé umožňují zpřístupnění vnitřních sportovišť alespoň pro individuální sporty.

Vrcholní sportovní funkcionáři v čele s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou v posledních týdnech s ministerstvem zdravotnictví intenzivně jednají. Při snaze o větší uvolnění sportu ale narážejí na požadavky epidemiologů, kteří stejně jako ve všech jiných oblastech preferují velmi opatrný přístup.