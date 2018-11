Praha - Po 14 měsících se do fotbalové reprezentace vrací záložník Ladislav Krejčí, který v italské Boloni překonal těžší období, kdy moc nehrál. Nyní už nastupuje pravidelně a pozvánka do národního týmu ho velmi potěšila. Moc se totiž těší na setkání s ostatními reprezentanty v čele s kamarády z dětství Jakubem Brabcem, Pavlem Kadeřábkem a Jiřím Skalákem.

"Těšil jsem se do reprezentace i předtím, ale teď si toho mnohem více vážím. Doba, kdy jsem tu nebyl, byla dlouhá a chybělo mi to," řekl Krejčí novinářům. "Jednoznačně se těším na kluky, se kterými jsem se dlouho neviděl. Chyběl mi český humor i ta naše parta. Byli jsme zatím jen na obědě, ale celou dobu se pořád jen směju," dodal.

V národním týmu byl naposledy loni v září při utkání se Severním Irskem. Pak ho trenér Karel Jarolím přestal povolávat i kvůli tomu, že šestadvacetiletý levý záložník přišel o místo v sestavě Boloni. Za celou minulou sezonu odehrál v italské lize jen 390 minut při 12 startech.

"Nehrál jsem prakticky vůbec. Zápasů bylo málo, když jsme nastoupil, tak jen na chvilku. Tak jsem absolutně chápal, že hráč bez zápasového vytížení nemůže jezdit na srazy na úkor hráčů, kteří hrají," řekl Krejčí.

Situace v Boloni pro něj byla těžká, zvláště po první sezoně, kdy patřil do základní sestavy. "Ptal jsem se trenéra, v čem je problém, jestli špatně trénuji nebo co mám udělat víc. Bylo mi řečeno, že trénuji dobře, ale že je velká konkurence a že si na svou šanci musím počkat. Toho jsem se držel a dřel jsem. Od pondělí do pátku makáte, pak se dozvíte, že zas nejste v sestavě, a další týden znovu. Není to lehké, ale vždy se našel někdo, kdo mě podpořil," vyprávěl Krejčí.

Na šanci si počkal do této sezony, kdy mu nový trenér Filippo Inzaghi více věří. Pět ze sedmi startů si Krejčí připsal jako člen základní sestavy. V posledním utkání s Chievem Verona navíc zaznamenal finální přihrávku. "Po dlouhé době jsem přihrál na gól. Každému hráči zvedne sebevědomí, když se podílí na brance. Dal jsem centr a spoluhráč to výborně uklidil hlavou. Bylo to na 2:2 v důležitém utkání s Chievem," řekl odchovanec Sparty.

Nyní se pokusí zpět získanou pohodu prodat i v národním týmu. Mužstvo čeká čtvrteční přípravný zápas s Polskem a následně duel Ligy národů doma se Slovenskem. "Proti Slovensku jsem hrál svůj první zápas v reprezentaci. V Olomouci jsme 2:1 vyhráli, přihrál jsem na gól Lafimu (Davidu Lafatovi). Je to derby, vypjatý zápas. Měl jsem možnost vidět první zápas, Slováci mají dobrý mančaft, byla výborná kulisa. Věřím, že v Edenu bude ještě lepší a přijde spousta diváků, kteří nás podpoří," řekl Krejčí.

"Osobně kdybych nebyl na nároďáku, ten zápas bych chtěl vidět. Určitě bych seděl zařezaný u televize a koukal. Spousty lidí to bere jako derby. Bude to super," dodal.

Věří, že pokud tým duel se Slovenskem zvládne, může to český výběr nasměrovat k lepším časům. "Zase by mohly nastat lepší časy, které byli lidé zvyklí vídat u nároďáku dřív. I já jsem jako malý chodil na nároďák, byly to ohromné zápasy a zážitky. Všichni kluci, co jsme tady, bychom si nepřáli nic jiného, než zažívat to, co jsem zažíval třeba já jako kluk na tribuně, když jsme třeba na Letné vyhráli s Holandskem. Byly to úžasné zážitky a vzpomínám na to doteď. Určitě bychom zase chtěli budit respekt a dojem toho, že když hraje nároďák, přijde plný stadion a lidi se na to budou těšit," dodal.