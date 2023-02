Chyběla nám energie, přiznal Jalonen po vydřené výhře nad Švýcary

Malmö (Švédsko) - Kouče českých hokejistů Kariho Jalonena potěšilo, že hráči dokázali zareagovat na nepovedené sobotní utkání proti Finům a zakončili vystoupení na Švédských hrách na vítězné vlně. V rozhovoru s novináři však zároveň přiznal, že bylo patrné, jak hráčům v dnešním duelu proti Švýcarům (2:1 v prodloužení) scházela energie.

"Předně musím říct, že jsem měl takový pocit, že kluci dnes neměli úplně dobité baterky, scházela nám ta energie, kterou obvykle máme. Je to ale těžký turnaj se třemi zápasy ve čtyřech dnech. Už včera večer jsme si rozebrali, jak jsme soupeři (Finsku) darovali čtyři góly. A myslím, že dnes to byl po stránce týmového výkonu dobrý zápas," ocenil Jalonen.

Stejně jako v předchozích dvou duelech se severskými soky i dnes scházela častější střelba. "Samozřejmě, že když máte 15 střel - nebo kolik jsme jich přesně měli - tak to určitě není mnoho. Musíme střílet víc, a to se týká obránců i útočníků. Na druhou stranu - většina týmů hraje především defenzivně a ne tolik do útoku. Věřím, že při lépe dobitých bateriích bychom toho měli v útoku o něco více. Ale hráči musí více střílet, to je zřejmé. A je to jedna z věcí, o níž jsme mluvili," řekl zkušený finský kouč.

"Vezměte si třeba Chlapíka - vystřelil dvakrát a jednou z toho byl ve třetí třetině neuznaný gól, u něhož si nejsem zrovna jistý, že byl vysokou holí, což říkali také videotrenéři. Pak přišla další střela v prodloužení, kterou zápas rozhodl. Je to prosté - když nevystřelíte, nemůžete skórovat," dodal Jalonen.

Velkým pozitivem byl výkon brankáře Aleše Stezky, jenž dál drží normu jediného inkasovaného gólu v reprezentačních zápasech, v nichž byl členem zahajovací sestavy. Dnes inkasoval až necelých pět minut před vypršením základní hrací doby, když přihrávku Mikea Künzleho nešťastně tečoval obránce Ondřej Vála.

"Všechno se odvíjí od toho, jak chytá v sezoně za Vítkovice. S týmem prožívá skvělou sezonu, vyhrávají a má potřebné sebevědomí. Moc se mi líbilo, co předvedl dnes i ve čtvrtek, tedy v těch zápasech, kdy chytal od začátku. Včera to pro něho nebyla úplně dobrá situace, za které naskakoval do hry, ale dnes dostal jen jeden nešťastný gól (po teči), ale jinak chytal velmi dobře. Je každopádně zřejmé, že máme další jméno pro mezinárodní úroveň, s nímž můžeme počítat," uvedl Jalonen.

Další akce pro národní mužstvo přijde na řadu až v dubnu, kdy tým odehraje šest zápasů Euro Hockey Challenge proti Německu, Slovensku a Rakousku, vždy v blocích po dvou utkáních.

"Budeme teď čekat, jak se budou vyvíjet soutěže a vyřazovací boje v jednotlivých ligách, ať už u nás, ve Finsku, Švédsku nebo Švýcarsku. Je to vcelku jiný proces tvorby mužstva. Musíme teď nechat hráče v klidu, aby se mohli soustředit na klubové povinnosti a závěr sezony ve svých týmech," prohlásil Jalonen.

"Pro mě byl tento turnaj každopádně prospěšný v tom, že jsem tady tyhle kluky viděl hrát. Společně si to vyhodnotíme a budeme vědět zase o něco více v otázce toho, koho si můžeme napsat na seznam a kdo tak bude bojovat o místo v týmu pro mistrovství světa," uzavřel Jalonen.