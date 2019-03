Plzeň - Hokejisté Plzně nenavázali ve druhém čtvrtfinále play off extraligy na vysokou výhru nad Olomoucí z prvního duelu série a poté, co ztratili dvoubrankové vedení, prohráli 2:3 v prodloužení. Podle elitního útočníka Západočechů Jana Kováře začal hrát jeho tým po dobře odehraných čtyřiceti minutách tým příliš pasivně a o obrat si koledoval.

"Pod kontrolou jsme to moc neměli. Trošku jsme zalezli a přestali hrát. Chyběl nám instinkt zabijáka z prvního zápasu, abychom víc gólově odskočili. Ten jsme neměli a to rozhodlo," řekl Kovář novinářům.

Indiáni vedli po 12 minutách hry 2:0, krátce po zahájení třetí třetiny ale inkasovali kontaktní branku a olomoucký tým převzal iniciativu. "Měli jsme se víc tlačit do třetího gólu a trochu uklidnit hru. To se nám vůbec nepodařilo. Dali jsme soupeři šanci a on toho využil. Potom už bylo pro nás těžké se do toho znovu dostat," uvedl osmadvacetiletý centr elitního plzeňského útoku.

Podcenění soupeře po pondělní výhře o sedm branek zkušený reprezentant popírá. "Byli jsme dobře připravení, nic jsme nepodcenili. Myslím, že jsme docela dobře začali. Potom jsme ale za stavu 2:0 byli herně jinde než včera," litoval Kovář výpadku ve třetí třetině.

Přes nečekanou prohru zůstávají Západočeši favoritem série. "Musíme si z toho vzít spíš ponaučení. Je to náročný hokej plný soubojů a myslím si, že to tak bude až do konce. Je to play off, tak se to hraje," řekl písecký rodák. "Je to 1:1 na zápasy a pojedeme do Olomouce vyhrát třetí zápas," prohlásil Kovář bojovně před pátečním utkáním na ledě Olomouce.