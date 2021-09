Chyba v navigaci zavedla namol opilého řidiče z ČR do náručí rakouské policie

Vídeň - Chyba v navigaci nasměrovala řidiče z Česka přímo do náručí rakouské policie. To by samo o sobě nebylo tak zlé, kdyby Čech nebyl namol opilý, napsal rakouský bulvární deník Kronen Zeitung s odvoláním na policii.

Navigační systém GPS se stal "osudným" 53letému muži z Česka, který jel do obce St. Georgen im Attergau ve spolkové zemi Horní Rakousy. Kvůli práci, do níž měl nastoupit v pondělí, si zde pronajal pokoj, jeho adresu se ovšem navigaci nepodařilo nalézt. Místo toho zavedla jeho vůz přímo do centra, kde jej v neděli ve 21:40 zastavila policejní hlídka.

Odér alkoholu byl cítit už ve chvíli, kdy policistům otevřel dveře, popisuje deník. Následná dechová zkouška Čechovi prokázala 2,16 promile alkoholu v krvi, načež musel odevzdat řidičský průkaz i klíčky od vozu.

Čech se hájil tím, že normálně jezdí vlakem. Spoje mu ale prý nenavazovaly, a tak byl nucen jet autem. Před jízdou měl podle svých slov "pouhá tři piva".