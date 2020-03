Chu-pej opět bez nového případu, v Íránu 1433 mrtvých

Počet obětí koronaviru v Íránu stoupl o 149, mrtvých je 1433

Počet obětí nového koronaviru v Íránu za 24 hodin stoupl o dalších 149. Nemoci COVID-19 tak v zemi dosud podlehlo 1433 lidí. Počet potvrzených nákaz stoupl o 1237 na 19.644. S odvoláním na sdělení íránského ministerstva zdravotnictví to napsala agentura Reuters. Írán patří k zemím, které pandemie koronaviru zasáhla nejvíce.

Podle agentury AP má drtivá většina případů nákazy novým koronavirem v regionu íránskou stopu. Nejprve íránské úřady podle agentury nepřiznávaly, jak velkou hrozbu nákaza představuje, v uplynulých dnech ale zintenzivnily testování, začaly uzavírat mešity a vyzvaly obyvatele, aby se zdržovali doma. Zároveň se objevily odhady, že si nemoc může v zemi vyžádat do léta miliony mrtvých, pokud se nezavede přísné omezení pohybu.

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí dnes u příležitosti perského nového roku pochválil Íránce za jejich obětavost v boji proti koronaviru a vyzdvihl práci lékařů.

U mnoha lidí nový koronavirus provází jen mírné či středně vážné příznaky, jako jsou teplota a kašel. U některých, zejména starších osob a lidí s jinými zdravotními potížemi, může ale nemoc mít mnohem vážnější průběh a být provázena zápalem plic. Většina nakažených se zotaví. U lidí s mírným průběhem to trvá zhruba dva týdny, u těžších případů to může být i šest týdnů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) umírají na koronavirus 3,4 procenta infikovaných.

Izrael má 705 potvrzených nakažených, deset je ve vážném stavu

Počet lidí, u nichž se potvrdila nákaza novým koronavirem, v Izraeli dnes stoupl na 705, stav deseti z nich je vážný a 15 lidí se vyléčilo. Ve čtvrtek večer Izrael evidoval 677 nakažených. Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu dosud nákazu podle palestinských činitelů odhalil u 48 lidí, 17 z nich se prý vyléčilo. Informovala o tom agentura Reuters.

Izrael zavedl tvrdá opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru a dnes vstoupil v platnost zákaz volného pohybu osob poté, co jej narychlo jednomyslně schválila vláda. Izraelci podle nařízení mají zůstat doma s výjimkou cest do zaměstnání, nákupu potravin a léků, návštěvy lékaře a omezeného počtu aktivit. Mají například právo na krátkou procházku v blízkosti bydliště, při níž nepřijdou do kontaktu s lidmi, se kterými nesdílí domácnost. Mají také právo darovat krev, poskytovat dobrovolnickou pomoc postiženým a starším osobám, modlit se a účastnit se svatby, pohřbu či demonstrace. Při všech těchto aktivitách si lidé, kteří nesdílí domácnost, mají držet odstup dvou metrů, píše izraelský list The Times of Israel.

Stav deseti pacientů je vážný, z nichž ve velmi vážném stavu je podle serveru Ynet 91letá žena. Dalšími pacienty s vážným stavem jsou podle webu 45letý muž a 67letá žena. U 18 nakažených má onemocnění středně vážný průběh. Naprostá většina všech nakažených má však pouze mírné příznaky.

Stav 38letého řidiče autobusu z východního Jeruzaléma, který byl prvním pacientem ve vážném stavu v Izraeli, se zlepšil a nyní má pouze mírné příznaky, uvedl The Times of Israel s odvoláním na zdravotníky.

V Tel Avivu se mezitím dnes otevřelo další průjezdné testovací centrum. Pokud bude stanice úspěšná, očekává se, že se otevřou i další centra tohoto typu v jiných izraelských městech. Izraelské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že počet testů na den zvýšilo z 700 na 2200 a příští týden už chce testovat 5000 lidí denně.

Již dříve Izrael zavřel veškerá rekreační centra, univerzity, školy a školky. Řada firem také dostala instrukce, aby nařídily zaměstnancům práci z domova. Země uzavřela své hranice cizincům. Izraelská městská hromadná doprava přestala jezdit po 20:00 ve všední dny a zcela o tamních víkendech, tedy v pátek a sobotu, a příští týden se očekává další omezení spojů.