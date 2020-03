Chu-pej opět bez nového případu koronaviru, v Íránu 1433 mrtvých

Počet obětí koronaviru v Íránu stoupl o 149, mrtvých je 1433

Počet obětí nového koronaviru v Íránu za 24 hodin stoupl o dalších 149. Nemoci COVID-19 tak v zemi dosud podlehlo 1433 lidí. Počet potvrzených nákaz stoupl o 1237 na 19.644. S odvoláním na sdělení íránského ministerstva zdravotnictví to napsala agentura Reuters. Írán patří k zemím, které pandemie koronaviru zasáhla nejvíce.

Podle agentury AP má drtivá většina případů nákazy novým koronavirem v regionu íránskou stopu. Nejprve íránské úřady podle agentury nepřiznávaly, jak velkou hrozbu nákaza představuje, v uplynulých dnech ale zintenzivnily testování, začaly uzavírat mešity a vyzvaly obyvatele, aby se zdržovali doma. Zároveň se objevily odhady, že si nemoc může v zemi vyžádat do léta miliony mrtvých, pokud se nezavede přísné omezení pohybu.

Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí dnes u příležitosti perského nového roku pochválil Íránce za jejich obětavost v boji proti koronaviru a vyzdvihl práci lékařů.

U mnoha lidí nový koronavirus provází jen mírné či středně vážné příznaky, jako jsou teplota a kašel. U některých, zejména starších osob a lidí s jinými zdravotními potížemi, může ale nemoc mít mnohem vážnější průběh a být provázena zápalem plic. Většina nakažených se zotaví. U lidí s mírným průběhem to trvá zhruba dva týdny, u těžších případů to může být i šest týdnů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) umírají na koronavirus 3,4 procenta infikovaných.