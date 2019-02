Mladá Boleslav - Hokejový útočník Jiří Smejkal se stal ve 44. kole extraligy hrdinou Sparty. Dvaadvacetiletý hráč šestým gólem v sezoně rozhodl o výhře Pražanů v Mladé Boleslavi. Vyrovnaný zápas přitom rozhodl trefou až 46 sekund před koncem, Středočeši tak už neměli čas na odpověď.

"Řekli jsme si, že sem přijedeme vyhrát, ať se stane, co se stane. Že klidně vyhrajeme 1:0, což se nám i povedlo. Řekli jsme si, že dnes nedostaneme první gól, a nakonec se to obrátilo na naši stranu," řekl nadšený Smejkal novinářům.

Sparťanský útočník osvědčil důraz, když v pádu na brankovišti dorazil střelu Jana Piskáčka. "Bek mě podrazil, já jsem ležel a prošel tam puk, tak jsem do toho máchnul a brankáři to projelo mezi nohama. Skvělý pocit," popsal Smejkal rozhodující trefu.

Domácí střídačka proti uznání gólu značně protestovala, neboť reklamovala postavení hráče v brankovišti. Smejkal ale věřil, že je vše v pořádku. "Podle mého byl gólman zalezlý. My jsme možná byli kolem brankoviště, ale nikdo mu nebránil, aby udělal zákrok. Byl jsem si jistý, že to (rozhodčí) uzná," uvedl Smejkal, jenž se poté značně radoval.

"Dnes to bylo hodně emotivní. Věděli jsme, že kdyby se zápas nepovedl, byla by šestka hodně vzdálená. Teď jsme se přiblížili Boleslavi na dva body. Potřebovali jsme dnes naplno bodovat, což se podařilo a je to super," oddechl si Smejkal. Sparta se v tabulce posunula na osmé místo a na šesté Brno ztrácí pět bodů.

Pražané měli v zápase i štěstí, ve 48. minutě puk poskakoval po střele Martina Látala a zákroku Matěje Machovského po brankové čáře, ale Jan Košťálek jej stihl včas odehrát, což potvrdil i videorozhodčí. "Honza přijel na střídačku a říkal, že to bylo na brankové čáře a ne za, že to gól nebyl. Furt jsme ale byli trochu nejistí, nikdy nevíte, jestli to je na videu vidět tak, nebo tak," uvedl.

Sparta ve městě automobilů ukončila sérii tří porážek a výhrou i trochu odčinila selhání z Pardubic. "Tam to nebylo vůbec dobré. Dnes jsme to chtěli urvat bojovností a podařilo se. Takhle musíme hrát do konce základní části, abychom se dostali minimálně do desítky. My doufáme, že i do šestky," řekl Smejkal.

Pražané absolvovali po předešlém zápase za trest noční trénink a nezvyklé rozhodnutí trenéra Uweho Kruppa je zřejmě probralo. "Musím říct, že jsem to zažil poprvé v životě, ale po Pardubicích jsme si to asi zasloužili. Bylo to asi nejhorší utkání v sezoně a asi nás to i probralo, že takhle to prostě nejde," přiznal Smejkal. V úvodu zápasu ale cítil únavu. "Osobně musím říct, že první tři střídání pro mě byly šílené. Nohy jsme měl kožené. Pak jsme se ale do toho dostali," dodal.