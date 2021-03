Chtěli jsme víc, řekl po vyřazení se Spartou olomoucký Vyrůbalík

Olomouc - Hokejistům Olomouce byly ve čtvrtfinále proti Spartě přisuzovány nejmenší postupové naděje ze všech osmi týmů, které v extraligovém play off zůstaly. Předpověď se naplnila a Hanáci neuhráli ani jediný zápas. Dlouholetý kapitán mužstva Martin Vyrůbalík navzdory prognózám pociťoval zklamání, že Olomoučtí nedokázali po Plzni překvapit i dalšího favorita.

"Průběh této sezony nebyl ideální, nemohli jsme trénovat a pak se to všechno nakupilo naráz. Sérií s Plzní se to sice trošku překlopilo zpátky, ale je to málo, chtěli jsme víc," uvedl Vyrůbalík v rozhovoru s novináři. "Můžeme říct, že to bylo dobré, ale určitě ne výborné. Po každém vypadnutí je to zklamání, nechtěli jsme vypadnout a prohrát 0:4 na zápasy. Nějak to ale přebolí. Teď se můžeme na ty nejlepší už jen dívat v televizi," dodal.

Olomoučtí dřeli, byla na nich patrná touha po alespoň jednom dílčím úspěchu. Jenže z převahy v první třetině čtvrtečního zápasu nic nevytěžili. "Paradoxně jsme dnes odehráli asi nejlepší první třetinu. Zase nás ale Sparta potrestala po nějakém propadnutí a ztrátách puku," připomněl Vyrůbalík.

"Tohle se vlastně dělo celou sérii. Takové mužstvo to dokáže potrestat a proto jsou tam, kde jsou. Dali jsme za čtyři zápasy jen tři góly, s tím se dá těžko vyhrát. Zápas možná jo, ale sérii asi ne. To hovoří za vše," poukázal na slabou produktivitu, která provázela tým po celou sezonu.

Ocenil ale i sílu soupeře. "Hráli dobře do obrany a podpořil je výborný gólman. Všichni jsme se snažili, ale prosazovali jsme se jen těžko. Fanoušci nás dokážou správně vyburcovat a nažhavit, určitě nám chyběli, to je bez debat. Prostředí tu vždy bývá bouřlivější než ve velkých arénách. Doufejme, že příští sezonu už na stadiony budou moct, i když situace s rozvolněním teď nevypadá bůhvíjak," uvedl olomoucký kapitán.

Před Hanáky bude podle jeho odhadu další těžká sezona. "Každý bude samozřejmě chtít v extralize zůstat. Týmy, které nehrají nahoře, budou dělat maximum pro to, aby posílily mužstvo a uhrály v sezoně aspoň předkolo," podotkl čtyřicetiletý hokejista, který ale zatím neprozradil, zda u toho bude ještě osobně na ledě.

"Je jedno, jestli v Olomouci budu, nebo ne, ale určitě se bude bojovat zase o desáté místo. Já věřím, že to s pomocí fanoušků zase dokážou. Hodně se to bude odvíjet od toho, jestli budou na stadionech fanoušci. Já doufám, že ano, jinak by extraliga ztratila smysl a zase by se řešilo uzavírání extraligy," řekl Vyrůbalík.