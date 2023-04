Chtěli jsme na ledě nechat všechno, řekl Nestrašil

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 12. dubna 2023, Třinec. Zleva brankář Pardubic Roman Will, Tomáš Zohorna z Pardubic a Andrej Nestrašil z Třince.

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 12. dubna 2023, Třinec. Zleva brankář Pardubic Roman Will, Tomáš Zohorna z Pardubic a Andrej Nestrašil z Třince. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté prohrávali po dvou třetinách šestého semifinálového zápasu s Pardubicemi už o čtyři góly, přesto manko málem smazali. Obhájce titulu snížil trefou Andreje Nestrašila v 54. minutě na 3:4, ale více už nestihl. Hosté při risku Ocelářů bez gólmana zpečetili výhru a vynutili si rozhodující duel.

"Ten tým má charakter," ocenil Nestrašil spoluhráče v rozhovoru s novináři. "Šli jsme tam (do třetí třetiny) s tím, že neprohrajeme souboj a že si za tím pořád půjdeme, ať to bude 0:5, 0:7. Chtěli jsme ukázat, že na ledě necháme všechno, a připravit se do příštího zápasu. Už jsme také věděli, že to můžeme trochu otevřít, protože za stavu 0:4 nebylo na co čekat," doplnil.

Třinci nevyšel úvod, už po pěti minutách prohrával 0:2 a v čase 13:13 dokonce 0:3. "Každý hráč chce hrát od začátku do konce. Není to tak, že by přišel na stadion a prvních deset minut se mu nechtělo. Někdy se to tak sejde. Padne gól, k tomu nějaká psychika, to všechno hraje nějakou roli. Není to tak, že bychom zapnuli nějakou fázi," pokračoval.

Ještě za bezgólového stavu trefil v přesilové hře Libor Hudáček horní tyč. "To je jako by si někdo stěžoval, že se mu něco stalo v osmnácti a zkazilo mu to celý život... Je to začátek zápasu a jsme dost zkušené mužstvo, abychom se s tím popasovali lépe, než jsme se popasovali," nežehral Nestrašil na nepřízeň štěstěny.

Třinec měl mečbol a nacházel se v jiné pozici než Pardubice, kterým by v případě prohry skončila sezona. Nestrašil si ale nemyslí, že by hrál vítěz základní části jinak. "Je to play off, takže hráli na sto procent jako každý zápas. Samozřejmě jim hodně pomohlo, že dali rychlé góly a určitě se jim hrálo o něco lépe za stavu 3:0," dodal.

Oceláři prohráli doma předchozí utkání 0:2 a gól na svém ledě vstřelili až po 114 minutách hry, když Romana Willa překonal Adam Smith. Druhou branku přidal Hudáček a Nestrašilův gól posvětil až rozhodčí u videa. Jeho střelu vyrazil gólman Pardubic těsně za brankovou čárou. "Stoprocentně jistý jsem si nebyl. Hned jsem ale jel za rozhodčím, ať se podívá, protože jsem věděl, že byla šance, že to byl gól," popsal situaci.

I když se Třinec nevzdal, tak Nestrašil odmítl, že by jej těšila prohra se ctí. "To je nesmysl. Je jedno, jestli to je 0:7, 3:5...0:8. To je jako jet na turnaj a radovat se, že jsme pátí a ne osmí. Když nevyhraju, tak jsem prohrál. Vítězství je to jediné, co mě zajímá," přiblížil Nestrašil. Rozhodující duel se hraje v pátek v Pardubicích. "Je to klišé, ale ten tým, který to bude chtít víc, ten tým, který puk na ledě sežere, ten vyhraje," podotkl.