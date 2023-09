Chtěli jsme konfliktům předcházet, ale někdy se to nepovedlo, uznal Szikszay

Praha - Rozhodčí Ladislav Szikszay v rozhovoru pro O2 TV připustil, že se mu s kolegy v pražském ligovém derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty v některých situací nepodařilo předejít konfliktům. Nervózní průběh utkání vyvrcholil v 88. minutě, kdy po vzájemné potyčce dostali červenou kartu oba kapitáni domácí Jan Bořil s hostujícím Ladislavem Krejčím a vyloučeni byli i dva členové realizačního týmu, po jednom na každé straně. Oba trenéři považovali vyhrocené derby plné faulů a strkanic za zklamání.

"Od začátku jsme věděli, že utkání bude nervózní. Samozřejmě jako rozhodčí chcete, aby se hrál fotbal, takže metr nastavíte trochu volnější. Ale během utkání zjistíte, že to nelze, tak jsme to chtěli více rozpískávat a kouskovat hru, aby nedocházelo ke konfliktům. Chtěli jsme jim předcházet, ale bohužel někdy se to nepodařilo," uvedl Szikszay po šlágru 9. kola a remíze 1:1, kterou Spartě zařídil v 11. minutě nastavení z penalty střídající Lukáš Haraslín.

Derby bylo plné soubojů a faulů, kterých nakonec rozhodčí odpískal 39. Nervózní průběh vygradoval v 88. minutě, kdy se chytili pod krkem domácí Bořil s hostujícím Krejčím. Potyčce předcházel faul slávisty Mojmíra Chytila na gólmana Sparty Petera Vindahla.

"Situace se odehrála na konci utkání, kdy se předpokládalo, že to bude nervózní. Zvlášť za stavu 1:0 pro Slavii. Konflikt vyvolal běžný přestupek na gólmana Sparty, Chytil udělal faul tím, že ho strčil. Následně proběhla strkanice, hráči Bořil s Krejčím se drželi pod krkem a cloumali sebou. Za mě hrubé nesportovní chování hráčů v přerušené hře," řekl Szikszay, jenž řídil ligové derby poprvé.

Vedle Bořila s Krejčím vyloučil i asistenta domácího trenéra Pavla Řeháka a vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka, kteří neoprávněně vstoupili na hrací plochu. "Myslím si, že se Krejda pouze bránil útoku hráče Slavie. Věřím, že někdo na zodpovědných pozicích nade mnou to správně vyhodnotí. Mohu se samozřejmě mýlit, ale je to zkrátka můj názor," uvedl dánský trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci.

"Situaci jsem ještě neviděl, ale mám zprávu, že tam byl přikleknutý Mojmír Chytil soupeřem, hráči na to reagovali. Že byl (Řehák) na hřišti, jsem zjistil až potom, vůbec jsem to nevěděl. Co jsem slyšel já, tak chtěl situaci uklidnit," tvrdil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Oba góly padly z penalt. V 58. minutě otevřel stav domácí Václav Jurečka z pokutového kopu po zákroku Angela Preciada na Muhameda Tijaniho. "Byl jsem situaci blízko. Preciado šel z mého pohledu nešikovně pod nohy hráče Slavie, podrazil ho při možnosti zakončit, takže pro mě pokutový kop," uvedl Szikszay.

Haraslín v závěru srovnal z penalty poté, co zahrál rukou ve vápně Igoh Ogbu. Chytil sice krátce předtím zvýšil na 2:0, ale Szikszay po zásahu videorozhodčí šel přezkoumat předchozí situaci na opačné straně a nařídil pokutový kop pro Spartu.

"Z mého pohledu jsem to viděl tak, že Ogbu zahrál tělem. Ale dostal jsem informaci, že zahrál rukou, že byla daleko od těla. Potvrdil jsem si to u přezkumu a nařídil pokutový kop," poznamenal Szikszay.

Oba tábory připustily, že derby provázely až moc velké emoce. "Musíme si přiznat, že to derby nebylo hezké, vlastně skoro v žádném aspektu. Bylo k vidění více faulů než krásného fotbalu a akcí. Není to hezký obrázek toho, že hrály dva nejlepší týmy v Česku," řekl Priske.

"Znám derby, třeba i v Dánsku to bývá podobné a občas to se vymkne z rukou. Bylo tam příliš mnoho rozhodnutí, z kterých se nedalo vyčíst, jaký je trend a metr rozhodování. Samozřejmě najdete nějaké momenty, ve kterých jsme mohli emoce zvládnout lépe, ale jsme lidské bytosti. Jsem na hráče pyšný, že jak se s dneškem popasovali," doplnil dánský kouč.

Také Trpišovský byl z úrovně utkání rozladěný, podíl vlastního realizačního týmu či trenérů obecně na vyhroceném průběhu ale odmítal. "Nemyslím si to. Každou sobotu koukám na fotbal, na spoustu lig, spoustu zápasů. Nevím, co bychom pak říkali (Josému) Mourinhovi a dalším trenérům. Teď budu mluvit za sebe, za náš realizační tým. My chceme po hráčích technický fotbal, chceme kombinační věci. Nikdy jsem neřekl hráčům, aby faulovali. Chceme důraz, souboje, ale ne fauly," uvedl Trpišovský.

"Derby má být vrcholem sezony, soubojem dvou skvělých týmů. Čekal jsem podobný zápas jako ty tři derby na jaře, góly, hezké akce. Tohle je návrat zpátky k tomu, co nikdo nechceme," dodal kouč Slavie.