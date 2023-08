Chtěla jsem tu vyhrát, řekla zklamaná Nosková po finálové prohře v Praze

Praha - Tenistka Linda Nosková byla po neúspěšném finále turnaje WTA v Praze zklamaná, prohru s Japonkou Nao Hibinovou 4:6, 1:6 oplakala. Osmnáctiletá hráčka na tiskové konferenci řekla, že se nesrovnala s očekáváním, počasím i nejistotou, protože kvůli dešti a přerušovanému programu až do dneška nevěděla, na koho v rozhodujícím utkání narazí. Nasazená čtyřka nevyužila příležitost získat první titul na elitním okruhu a věří, že se do budoucna poučí.

"Přišlo mi, že to na mě všechno úplně dolehlo. Hrálo roli i to, že jsem včera nevěděla, s kým hraju. I počasí nebylo dnes úplně nejpříjemnější. Byl vítr, který nemám v lásce," uvedla Nosková, která sice vedla v prvním setu 3:0, poté už ale uhrála do konce utkání jen dva gamy. "Začala jsem fajn, ale poté se zastavila. Soupeřka začala hrát nepříjemně a já do toho furt chodila i přes ten vítr. Netrefovala jsem místa, která jsem chtěla a která bych normálně trefovala," vyprávěla česká tenistka.

O deset let starší Hibinová, která do hlavní soutěže v Praze proklouzla z pozice takzvaného lucky losera, dohrávala ještě dopoledne odložené semifinále s Rumunkou Jaqueline Cristianovou. Porazila ji 6:4, 6:7, 6:3. "Rozhodně přišla rozehraná. Hrála patnáct minut a je možné, že měla větší přípravu než já. Ale stejně jsem to byla já, která začala líp. Potom to byla spíše má chyba, než že bych byla méně připravená," líčila Nosková. V utkání se znovu nemohla spolehnout na servis, ztratila jej pětkrát.

Hibinová oplatila české tenistce v Praze loňské vyřazení ve čtvrtfinále. Japonka tehdy zápas za stavu 6:3, 4:2 pro Noskovou vzdala. "Samozřejmě porazila několik dobrých hráček a zahrála dobrý turnaj. Ale já jsem dneska nebyla stoprocentní, takže se jí hrálo trochu lépe, než kdyby se mnou hrála o těch předchozích dnech," řekla 71. hráčka světa.

Kvůli dešti a odkladům označila pražský turnaj za složitější. S denním zpožděním už dohrála nedělní semifinále s Němkou Tamarou Korpatschovou. Nepříznivé počasí přerušilo také dnešní finále za stavu 4:6, 1:4. Navzdory konzultaci s trenéry Tomášem Krupou a Davidem Kotyzou už ale Nosková obrat nezvládla.

"Budu si odvážet druhé místo, což je to hlavní. Chtěla jsem to dost vyhrát, takže asi převládá zklamání," uvedla Nosková a neubránila se po konci utkání emocím. "Byly tam i nějaké slzy. Není to lehké prohrát ve finále. Je to vždy těžké," doplnila.

Prohra ji mrzela o to více, že cítila větší šanci na premiérový titul než v lednu ve finále turnaje v Adelaide. V něm nestačila na favorizovanou Bělorusku Arynu Sabalenkovou. "Nějak se to vše nakupilo a pak jsem to možná neviděla úplně dobře, nebo jsem tu celou situaci nepochopila. Příště se na to musím soustředit víc," podotkla.

Kvůli odloženému programu a pozdějšímu finále se odhlásila i z turnaje v Montrealu, kde měla nastoupit tento týden. "Už včera jsme to odpískali s tím, že to nemá cenu. Chtěla bych jet na takový velký turnaj připravená, ne tam přijet a jít hrát rovnou z letadla," vysvětlila a vyhlížela start na turnaji v Cincinnati. Následně ji čeká US Open. "Na tuhle porážku pomůže jen čas. Teď už je pozdě. Budu se soustředit hlavně na Cincinnati. Mám čas to přeorganizovat," dodala Nosková.