Christie's prodává víno, které více než rok zrálo na oběžné dráze

Londýn - Aukční síň Christie's dnes oznámila, že v soukromém prodeji nabízí lahev francouzského vína, která byla 14 měsíců na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Podle agentury AP se domnívá, že by se mohla prodat za částku okolo milionu dolarů (21,5 milionu Kč). Výtěžek má pomoci financovat další výzkum společnosti, která předloni víno na oběžnou dráhu vyslala.

Startup Space Cargo Unlimited v listopadu 2019 poslal na ISS celkem 12 lahví značky Château Pétrus, jejíž vína patří k nejopěvovanějším a nejdražším na světě. Cílem experimentu bylo mimo jiné lépe pochopit proces zrání, fermentace a tvorby bublinek ve víně.

"Obyčejná" lahev Château Pétrus 2000 by se mohla prodat i za 10.000 dolarů, po návratu z vesmíru očekávaná cena narostla ještě o dva řády. "Je to velmi harmonické víno, které má schopnost výtečně uzrát, a proto bylo pro tento experiment vybráno," řekl znalec aukční síně Christie's Tim Tiptree. I poté, co "zrálo v jedinečném prostředí" bylo podle něj víno velmi chutné.

V březnu skupina expertů chuť zkoušela při degustaci pořádané ve Francii, přičemž obsah lahve vyslané do vesmíru porovnávala s lahví stejného vína, které zůstalo ve sklepě. Podle AP byl závěr takový, že chuť nebyla stejná, ovšem rozdíl byl těžko popsatelný. Jane Ansonová, která píše do vinařského magazínu Decanter, uvedla, že klasický Pétrus 2000 chutnal "o něco mladší" a že "vesmírná" verze byla "mírně měkčí a více aromatická".

Srovnání si bude moci udělat i ten, kdo zakoupí nabízenou lahev dopravenou z ISS. Společně s ní totiž dostane i jednu "pozemskou" lahev, dále pak karafu, sklenice a otvírák vyrobený z meteoritu. Výtěžek podle AP poslouží k financování dalšího výzkumu Space Cargo Unlimited.

Z 12 lahví, které strávily více než rok ve vesmíru, zůstává neotevřených ještě několik dalších. Christie's uvádí, že jejich prodej se zatím nechystá.