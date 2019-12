Christianová chce chytat, dokud florbalistky nezískají medaili

Neuchatel (Švýcarsko) - Ani jednadvaceti zákroky nezabránila brankářka Jana Christianová porážce českých florbalistek v nedělním duelu o třetí místo na mistrovství světa v Neuchatelu. Tým podlehl Finsku 4:5 v prodloužení a další medaili do sbírky k bronzu z roku 2011 nepřidal. Devětadvacetiletá členka All Star týmu ze šampionátů v letech 2011 a 2013 věří, že se Češky druhého cenného kovu v historii dočkají, a chce být u toho.

"Já jsem rozhodnutá pokračovat. A i kdybych byla rozhodnutá, že skončím, tak takhle rozhodně skončit nechci. Já skončím, až bude medaile," řekla Christianová po svém pátém mistrovství světa. Podle ní má výběr kouče Saschy Rhynera perspektivu.

"Je tam spousta holek, o kterých předpokládám, že budou pokračovat, není důvod, aby končily. Možná dvě tři hráčky ukončí reprezentační kariéru. Ale ten tým, když zůstane pohromadě z větší části, věřím, že se hodně poučil do dalších šampionátů," prohlásila Christianová.

České florbalistky prožily velké zklamání. Nejenže v boji o bronz po třech neúspěších proti Švýcarkám prohrály počtvrté za sebou a pokaždé to bylo o gól, ale v sobotním semifinále s domácími Švýcarkami ztratily vedení 6:1 a prohrály 6:7 v prodloužení.

"Asi jsme si to víc prohrály se Švýcarkami, s Finkami to bylo víc o štěstí, respektive smůle. Šampionát jsme si určitě prohrály v semifinále. V obou případech jsme byly blízko," litovala Christianová.

Po porážce v bitvě o finále se tým snažil dát co nejdříve psychicky dohromady. "Sešly jsme se společně, byl to takový hezký týmový moment. Seděly jsme v kroužku asi do jedenácti do večera a povídaly si, zpívaly písničky a snažily se naladit na další zápas. I když se to nepovedlo, tak se nám podařilo do zápasu dostat přes to, co se stalo. Vidím ten tým hodně silný do budoucna," prohlásila.

Poslední naději na zisk medaile po osmi letech Češkám sebrala v čase 62:13 střela finské hvězdy Veery Kauppiové. "Viděla jsem, jak střílí, pak se mi tam někdo pohnul, neviděla jsem celou dráhu letu. Jen kousek, pak až v bráně. Možná mi to trošku škrtlo o rameno. Ale nesplnily jsme, co jsme si řekly. Aby tahle hráčka nemohla vystřelit. O to to mrzí víc, že jsme si zase nepohlídaly, co jsme měly," prohlásila.

Dvojčata Veera a Oona Kauppiovy dala čtyři z pěti branek Finska. "Jsou to nejlepší hráčky na světě. Právě kvůli tomu si je musíte hlídat, nemůžete nechat nejlepší hráčku na světě tolikrát za zápas vystřelit. Z toho pohledu to vidím jako trochu nezvládnuté. I tak jsem na holky hrdá, jak se s tím popraly a jak to zvládly," dodal Christianová.