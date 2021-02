Chřipka byla v Libereckém kraji potvrzena u pěti uhynulých labutí

Praha - Ptačí chřipka byla potvrzena už také v Libereckém kraji. Nejde o ohnisko choroby v chovu, šlo o pět volně žijících uhynulých labutí u jezera Velký Písečák v Přísovicích na Liberecku. Jde o šestý případ této nákazy u volně žijících ptáků, všechny předchozí byly dosud z Jihočeského kraje, sdělil dnes ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Dohromady šlo o 17 uhynulých ptáků. Kromě toho je v zemi také pět ohnisek nemoci v chovech. Choroba se u volně žijících ptáků nebo v chovech nyní potvrdila v pěti krajích.

V minulém týdnu informovali veterináři o tom, že se choroba rozšířila do Plzeňského kraje. Malochov slepic v Letinech veterináři o víkendu zlikvidovali. Šlo o 21 slepic. V pondělí pak spolu s obecními úřady vyhlásili pásma ochrany a dozoru do vzdálenosti deseti kilometrů, která budou platit 30 dnů. Ohniska se již objevila v jižních a středních Čechách a také v Pardubickém kraji.

Agrární komora upozornila na to, že české drůbeží maso a vejce uváděné na trh jsou pro spotřebitele bezpečné a z pohledu konzumace nezávadné.

Stát kvůli snaze omezit přenos choroby zakázal v celé ČR větším chovatelům chov drůbeže ve volných výbězích, omezil i prodej a přemisťování drůbeže. Veterináři od 15. února opatření zmírnili. V celé zemi umožnili za přísných podmínek přesun drůbeže z evidovaných do neevidovaných chovů, do poloviny února bude prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zakázán, uvedli již dříve.

Veterináři upozorňují na to, že u chovů, kde není možné zajistit umístění ptáků v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlek trusem divokých ptáků.

V ČR se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137.000 ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. V Česku se muselo tehdy utratit 98.000 ptáků, většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. Teď je v Evropě podle veterinářů asi 170 ohnisek nákazy přímo v chovech.